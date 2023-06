LIVE Motocross MX2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: week-end perfetto per Längenfelder, 8° Guadagnini in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.00 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questo pomeriggio d’azione. Un saluto a tutti!

16.56 Decimo posto al termine del primo week-end di gara per Adamo, undicesimo per Guadagnini. L’appuntamento per una rivincita è per settimana prossima quando si gareggerà a Mantova (GP Lombardia).

16.54 La classifica finale del GP di Gran Bretagna 2022 per quanto riguarda la MX2. La graduatoria appena mostrata rispecchia anche quella del Mondiale.

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 25 25 50

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 20 42

3 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 22 40

4 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 20 16 36

5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HUS 15 18 33

6 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 13 14 27

7 38 Rubini, Stephen FRA FFM HON 16 11 27

8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 14 12 26

9 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 7 15 22

10 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 12 10 22

11 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GAS 8 13 21

12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 10 8 18

13 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 9 7 16

14 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF HON 11 1 12

15 87 Brumann, Kevin SUI FMS YAM 6 5 11

16 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 4 6 10

17 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 0 9 9

18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 2 7

19 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 2 4 6

20 313 Polak, Petr CZE ACCR HON 3 3 6

21 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 1 0 1

22 491 Haberland, Paul GER DMSB HON 0 0 0

23 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 0 0 0

24 338 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 0 0 0

25 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 0 0 0

16.51 La classifica finale della race-2 del GP Gran Bretagna:

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:59.827 14 0:00.000 0:00.000 2:23.234 6 53.283

2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:01.842 14 0:02.015 0:02.015 2:22.373 6 53.606

3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:14.741 14 0:14.914 0:12.899 2:22.678 6 53.491

4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 36:24.814 14 0:24.987 0:10.073 2:23.654 6 53.128

5 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:30.079 14 0:30.252 0:05.265 2:24.132 6 52.951

6 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 36:32.922 14 0:33.095 0:02.843 2:25.270 5 52.537

7 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:33.742 14 0:33.915 0:00.820 2:25.050 9 52.616

8 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 36:36.032 14 0:36.205 0:02.290 2:25.022 8 52.626

9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 36:36.899 14 0:37.072 0:00.867 2:24.523 3 52.808

10 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:46.790 14 0:46.963 0:09.891 2:25.573 6 52.427

11 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 37:00.318 14 1:00.491 0:13.528 2:24.182 4 52.933

12 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 37:13.936 14 1:14.109 0:13.618 2:27.314 4 51.808

13 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 37:18.093 14 1:18.266 0:04.157 2:26.749 7 52.007

14 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 37:20.129 14 1:20.302 0:02.036 2:27.079 7 51.89

15 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 37:28.334 14 1:28.507 0:08.205 2:27.885 6 51.608

16 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 37:31.949 14 1:32.122 0:03.615 2:28.288 7 51.467

17 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 37:35.744 14 1:35.917 0:03.795 2:27.824 6 51.629

18 313 Polak, Petr CZE ACCR Honda 37:37.102 14 1:37.275 0:01.358 2:28.117 6 51.527

19 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:37.565 14 1:37.738 0:00.463 2:27.279 8 51.82

20 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 37:38.362 14 1:38.535 0:00.797 2:26.956 8 51.934

21 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 37:56.868 14 1:57.041 0:18.506 2:27.970 5 51.578

22 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 38:31.654 14 2:31.827 0:34.786 2:29.925 5 50.905

23 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 38:34.588 14 2:34.761 0:02.934 2:33.062 7 49.862

24 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 26:35.968 9 5 laps 5 laps 2:30.876 5 50.585

25 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 7:25.893 2 12 laps 7 laps 2:28.302 2 51.463

16.48 Fine settimana perfetta per Simon Längenfelder! Il tedesco si impone per la prima volta in carriera al termine di un week-end che non ha visto brillare gli italiani. Ottavo posto per Mattia Guadagnini, il migliore degli azzurri nella race-2.

16.46 Simon Längenfelder vince race-2 ed il Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2. Il tedesco si impone sul belga Jago Geerts (Yamaha) e sul francese Tom Vialle (KTM), a terra nell’ultimo passaggio.

16.44 CADUTA PER VIALLE! Längenfelder ad un passo dal successo, Geerts passa secondo.

16.43 Mancano ancora due minuti al termine, il tracciato è molto lungo e selettivo. Längenfelder è sempre leader su Vialle e Geerts.

16.42 Vialle ancora! Längenfelder resiste ad un nuovo assalto ed ora inizierà l’ultimo giro!

16.42 Jago Geerts! Il belga attacca Vialle! Längenfelder allunga verso la bandiera a scacchi!

16.40 Längenfelder si difende alla perfezione, Vialle continua a rischiare! Il francese di KTM sbaglia un salto e permette al tedesco di prendere un piccolo gap.

16.38 Vialle ancora protagonista. Mancano 3 passaggi alla conclusione (due dopo lo scadere del tempo regolamentare). Längenfelder è ancora il leader.

16.37 Ancora Vialle! Längenfelder si difende a meno di 3 minuti dallo scadere del tempo! Il francese insidia il tedesco.

16.35 Längenfelder gestisce un secondo su Vialle a 5 minuti dalla conclusione. Il francese, lo ricordiamo, ha gestito la corsa per un paio di tornate.

16.35 Prova oltremodo interessante rispetto alla race-1, dominata da Längenfelder. Quest’ultimo potrebbe chiudere un fine settimana perfetto, ma tutto deve ancora essere scritto. Vialle e Geerts attaccano!

16.33 Jago Geerts! Il belga attacca i primi due! Vialle non riesce a beffare Längenfelder, la Yamaha potrebbe passare i due contendenti per il successo.

16.31 Längenfelder ancora in vetta nonostante il forcing da parte di Vialle. La gara è più che mai incerta per quanto riguarda le prime due posizioni della classifica generale. Mancano meno di 10 minuti dalla fine.

16.28 Längenfelder si difende, Vialle attacca. Meno di un secondo divide i primi due in questo momento.

16.26 Occhi puntati su Längenfelder che ora deve respingere ogni possibile attacco da parte di Viale. Il francese di KTM si avvicina al tedesco, i due si giocano la gara e la leadership del Mondiale. Attenzione anche a Geerts che cerca di recuperare sulla testa della corsa.

16.24 Caduta per Horgmo. L’alfiere di Kawasaki perde l’anteriore in discesa uscendo definitivamente dalla Top5.

16.23 Längenfelder! Il tedesco torna leader su Vialle, mentre il belga Jago Geerts (Yamaha) prende il terzo posto! Horgmo cede il passo al belga che nella race-1 ha completato al quarto posto.

16.22 Il Bel Paese insegue la Top10. Giornata mediocre per i nostri centauri che stanno faticando sulla terra britannica. Attenzione intanto a Längenfelder che prova a beffare Vialle.

16.20 Si conclude il terzo giro di gara, mancano 20 minuti alla conclusione. Vialle resta primo, Längenfelder non molla al momento e firma il giro più veloce.

16.17 Vialle cerca di allungare su Längenfelder che prova in qualche modo a resistere. Il dominatore della race-2 potrebbe arrendersi al francese che questo pomeriggio sembra avere qualcosa di più. Horgmo è saldamente terzo.

16.15 Tom Vialle in vetta! Il francese approfitta di un errore di Simon Längenfelder (GasGas) per pendere il controllo delle operazioni. KTM prova a scappare.

16.14 Deludente start per gli italiani. Guadagnini ed Adamo sono attualmente fuori dalla Top10. Il migliore al momento è Gianluca Facchetti. Settimo posto per quest’ultimo, mentre Vialle cerca di prendere il comando della corsa.

16.14 La classifica aggiornata:

1 1 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 2:16.214 0 0 0:35.122 0:34.613 0:39.395 Finish

2 2 28 Vialle, Tom FRA KTM 2:17.523 0 0:01.309 0:01.309 0 0:35.312 0:34.801 0:39.590 Finish

3 3 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 2:19.175 0 0:02.961 0:01.652 0 0:35.866 0:34.966 0:39.801 Finish

4 4 93 Geerts, Jago BEL YAM 2:19.580 0 0:03.366 0:00.405 0 0:36.073 0:34.907 0:39.870 Finish

5 5 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS 2:20.198 0 0:03.984 0:00.618 0 0:36.055 0:35.141 0:39.902 Finish

6 6 517 Gifting, Isak SWE KTM 2:21.200 0 0:04.986 0:01.002 0 0:36.619 0:35.171 0:39.643 Finish

7 7 38 Rubini, Stephen FRA HON 2:21.818 0 0:05.604 0:00.618 0 0:36.540 0:35.232 0:39.499 Finish

8 8 22 Facchetti, Gianluca ITA KTM 2:22.570 0 0:06.356 0:00.752 0 0:36.603 0:35.212 0:40.699 Finish

9 9 74 de Wolf, Kay NED HUS 2:23.239 0 0:07.025 0:00.669 0 0:37.349 0:35.562 0:40.550 Finish

10 10 313 Polak, Petr CZE HON 2:24.350 0 0:08.136 0:01.111 0 0:37.117 0:35.907 0:40.531 Finish

11 11 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 2:24.892 0 0:08.678 0:00.542 0 0:37.890 0:35.593 0:40.252 Finish

12 12 80 Adamo, Andrea ITA GAS 2:25.143 0 0:08.929 0:00.251 0 0:37.251 0:35.650 0:40.829 Finish

13 13 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 2:25.864 0 0:09.650 0:00.721 0 0:37.931 0:36.017 0:39.936 Finish

14 14 427 Fredriksen, Hakon NOR HON 2:26.573 0 0:10.359 0:00.709 0 0:37.906 0:36.344 0:40.339 Finish

15 15 426 Mewse, Conrad GBR KTM 2:26.905 0 0:10.691 0:00.332 0 0:37.660 0:37.312 0:41.655 Finish

16 16 33 Karssemakers, Kay NED KTM 2:27.548 0 0:11.334 0:00.643 0 0:37.756 0:37.057 0:41.597 Finish

17 17 26 Edberg, Tim SWE YAM 2:28.085 0 0:11.871 0:00.537 0 0:38.342 0:36.225 0:40.876 Finish

18 18 104 Sydow, Jeremy GER KTM 2:28.928 0 0:12.714 0:00.843 0 0:38.673 0:36.640 0:41.410 Finish

19 19 368 Nilsson, Samuel ESP KTM 2:29.403 0 0:13.189 0:00.475 0 0:38.717 0:36.172 0:41.527 Finish

20 20 48 Collings, Adam GBR KTM 2:30.629 0 0:14.415 0:01.226 0 0:39.119 0:36.952 0:41.571 Finish

21 21 300 Ludwig, Noah GER KTM 2:31.431 0 0:15.217 0:00.802 0 0:40.013 0:36.994 0:41.767 Finish

22 22 491 Haberland, Paul GER HON 2:32.148 0 0:15.934 0:00.717 0 0:39.365 0:37.361 0:41.798 Finish

23 23 253 Pancar, Jan SLO KTM 2:32.424 0 0:16.210 0:00.276 0 0:39.015 0:37.947 0:41.596 Finish

24 24 87 Brumann, Kevin SUI YAM 2:32.772 0 0:16.558 0:00.348 0 0:38.857 0:37.373 0:41.425 Finish

25 25 338 Olsson, Filip SWE HUS 2:33.761 0 0:17.547 0:00.989 0 0:39.823 0:37.141 0:43.106 Finish

16.12 Ottimo spunto per Simon Längenfelder (GasGas) che mantiene come nella race-1 il primato! Il tedesco cerca subito di allungare su Tom Vialle (KTM). Terzo posto per il danese Kevin Horgmo (Kawasaki), protagonista anche nella prima gara dell’anno.

16.10 Bandiera verde! Scatta la race-2 del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2!

16.07 Attesa anche per gli italiani. Andrea Adamo (Gas Gas) ha chiuso la race-1 al nono posto, mentre si è fermato al 13° posto Mattia Guadagnini (Red Bull GasGas Factory Racing).

16.04 La pista ha una metratura di 2.120, un tracciato oltremodo selettivo in cui è facile fare la differenza. Tanto pubblico presente nel prato per assistere a questa corsa che precede la race-2 della MXGP.

16.01 Il tedesco Simon Längenfelder (GasGas) ha letteralmente dominato la prima uscita stagionale. Secondo posto per il francese Tom Vialle (KTM) davanti a Kay de Wolf (Husqvarna), assoluti favoriti insieme al belga Jago Geerts (Yamaha) per la conquista dell’evento.

15.58 Sale l’attesa per la seconda prova dell’anno, mentre è da evidenziare la notizia delle ultime ore della cancellazione del round in russo della MXGP e della MX2 in seguito alla delicata situazione che si sta svolgendo in Ucraina.

15.55 La classifica della race-1:

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:14.575 14 0:00.000 0:00.000 2:23.460 6 53.199

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:18.977 14 0:04.402 0:04.402 2:24.149 5 52.945

3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:19.595 14 0:05.020 0:00.618 2:24.450 6 52.835

4 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:24.576 14 0:10.001 0:04.981 2:24.333 13 52.878

5 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:26.118 14 0:11.543 0:01.542 2:24.600 6 52.78

6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 36:36.522 14 0:21.947 0:10.404 2:24.311 7 52.886

7 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 36:37.618 14 0:23.043 0:01.096 2:25.045 5 52.618

8 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:50.800 14 0:36.225 0:13.182 2:24.004 6 52.999

9 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:53.500 14 0:38.925 0:02.700 2:25.041 7 52.62

10 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 37:09.677 14 0:55.102 0:16.177 2:26.835 8 51.977

11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 37:15.095 14 1:00.520 0:05.418 2:26.227 3 52.193

12 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 37:17.468 14 1:02.893 0:02.373 2:27.415 7 51.772

13 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 37:31.520 14 1:16.945 0:14.052 2:26.388 7 52.135

14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 37:37.698 14 1:23.123 0:06.178 2:26.045 2 52.258

15 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 37:42.612 14 1:28.037 0:04.914 2:28.392 4 51.431

16 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:43.973 14 1:29.398 0:01.361 2:29.716 4 50.977

17 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 37:50.457 14 1:35.882 0:06.484 2:27.516 4 51.737

18 313 Polak, Petr CZE ACCR Honda 37:54.339 14 1:39.764 0:03.882 2:29.666 8 50.994

19 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 38:00.734 14 1:46.159 0:06.395 2:29.957 3 50.895

20 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 38:05.680 14 1:51.105 0:04.946 2:30.230 5 50.802

21 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 38:36.056 14 2:21.481 0:30.376 2:31.834 7 50.265

22 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 36:32.895 13 1 lap 1 lap 2:34.764 10 49.314

23 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 37:00.305 13 1 lap 0:27.410 2:29.664 2 50.994

24 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 19:03.386 6 8 laps 7 laps 2:31.626 4 50.334

25 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 4:56.463 1 13 laps 5 laps 2:28.323 1 51.455

15.52 Tutto è pronto per una nuova gara da non perdere dopo le emozioni della race-1. Lo spettacolo è assicurato nel Regno Unito che accoglie con una settimana di ritardo il primo atto del 2022.

15.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e bentornati alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2. Tra poco si parte!

14.05 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 16.10 per una seconda prova da non perdere. Un saluto a tutti.

14.03 Gara abbastanza anonima per gli italiani. Adamo completa al nono posto la prima prova stagionale, Guadagnini non riesce ad agguantare la Top10. Tredicesimo posto per l’alfiere di Red Bull GasGas Factory Racing, pronto a rifarsi tra qualche ora.

14.00 Längenfelder vince la prima corsa della stagione. Il tedesco abbatte la concorrenza dopo aver firmato la pole-position nella giornata di ieri. Vialle e De Wolf completano il podio, pronti per rifarsi nella race-2 che vivremo questo pomeriggio.

13.57 La classifica finale della gara-1:

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:14.575 14 0:00.000 0:00.000 2:23.460 6 53.199

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:18.977 14 0:04.402 0:04.402 2:24.149 5 52.945

3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:19.595 14 0:05.020 0:00.618 2:24.450 6 52.835

4 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:24.576 14 0:10.001 0:04.981 2:24.333 13 52.878

5 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:26.118 14 0:11.543 0:01.542 2:24.600 6 52.78

6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 36:36.522 14 0:21.947 0:10.404 2:24.311 7 52.886

7 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 36:37.618 14 0:23.043 0:01.096 2:25.045 5 52.618

8 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:50.800 14 0:36.225 0:13.182 2:24.004 6 52.999

9 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:53.500 14 0:38.925 0:02.700 2:25.041 7 52.62

10 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 37:09.677 14 0:55.102 0:16.177 2:26.835 8 51.977

11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 37:15.095 14 1:00.520 0:05.418 2:26.227 3 52.193

12 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 37:17.468 14 1:02.893 0:02.373 2:27.415 7 51.772

13 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 37:31.520 14 1:16.945 0:14.052 2:26.388 7 52.135

14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 37:37.698 14 1:23.123 0:06.178 2:26.045 2 52.258

15 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 37:42.612 14 1:28.037 0:04.914 2:28.392 4 51.431

16 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:43.973 14 1:29.398 0:01.361 2:29.716 4 50.977

17 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 37:50.457 14 1:35.882 0:06.484 2:27.516 4 51.737

18 313 Polak, Petr CZE ACCR Honda 37:54.339 14 1:39.764 0:03.882 2:29.666 8 50.994

19 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 38:00.734 14 1:46.159 0:06.395 2:29.957 3 50.895

20 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 38:05.680 14 1:51.105 0:04.946 2:30.230 5 50.802

21 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 38:36.056 14 2:21.481 0:30.376 2:31.834 7 50.265

22 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 36:32.895 13 1 lap 1 lap 2:34.764 10 49.314

23 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 37:00.305 13 1 lap 0:27.410 2:29.664 2 50.994

24 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 19:03.386 6 8 laps 7 laps 2:31.626 4 50.334

25 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 4:56.463 1 13 laps 5 laps 2:28.323 1 51.455

13.54 Seconda posizione finale per il francese Tom Vialle (KTM) davanti all’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) ed al belga Jago Geerts (Yamaha).

13.51 Bandiera a scacchi! Simon Längenfelder (GasGas) vince per la prima volta nel Mondiale MX2! Il tedesco ha letteralmente dominato la corsa dalla partenza all’arrivo non lasciando scampo ai rivali.

13.50 Ultimo giro. Tom Vialle (KTM) resiste per ora al rivale che sembra arrendersi.

13.49 De Wolf vs Vialle! L’olandese attacca ancora il portacolori di KTM che deve difendersi negli ultimi due passaggi.

13.48 Vialle deve vedersela con de Wolf per il secondo posto. L’olandese attacca il francese che nella seconda parte di gara ha perso diversi secondi. Ci avviciniamo alla bandiera a scacchi.

13.45 Ultimi minuti d’azione. Längenfelder vede la prima gioia stagionale, Adamo è il migliore degli italiani all’ottavo posto. Guadagnini esce dalla Top10. Mancano 3 giri alla conclusione

13.42 Ottimo passo per Adamo che ora cerca di beffare anche Horgmo, a lungo terzo prima di un problema. Race-1 complessa, invece, per Guadagnini che ora commette un errore nel terzo settore della pista.

13.40 Salgono a 7 i secondi di ritardo per Vialle dalla vetta della corsa, mentre Adamo respinge Guadagnini che non sembra in grado di impensierire il connazionale.

13.38 La classifica aggiornata

1 1 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 21:32.435 8 2:23.460 6 2:24.990 2:23.715 2:23.460 0:37.187 0:34.836 0:33.984 0:38.983 Finish

2 2 28 Vialle, Tom FRA KTM 21:40.053 8 0:07.618 0:07.618 2:24.149 5 2:26.002 2:24.951 2:25.613 0:36.922 0:35.819 0:33.630 0:39.631 Finish

3 3 74 de Wolf, Kay NED HUS 21:41.768 8 0:09.333 0:01.715 2:24.450 6 2:25.093 2:24.880 2:24.450 0:37.343 0:35.153 0:33.344 0:39.253 Finish

4 4 38 Rubini, Stephen FRA HON 21:44.122 8 0:11.687 0:02.354 2:24.600 6 2:25.952 2:24.698 2:24.600 0:37.479 0:35.908 0:33.475 0:39.090 Finish

5 5 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS 21:51.598 8 0:19.163 0:07.476 2:24.311 7 2:24.747 2:24.311 2:24.957 0:36.990 0:35.028 0:33.678 0:39.051 Finish

6 6 93 Geerts, Jago BEL YAM 21:53.919 8 0:21.484 0:02.321 2:24.464 7 2:24.967 2:24.464 2:25.083 0:37.539 0:34.808 0:33.588 0:39.032 Finish

7 7 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 21:56.498 8 0:24.063 0:02.579 2:25.045 5 2:25.634 2:34.954 2:25.517 0:37.457 0:34.885 0:33.992 0:39.300 Finish

8 8 80 Adamo, Andrea ITA GAS 22:01.084 8 0:28.649 0:04.586 2:25.041 7 2:26.786 2:25.041 2:26.130 0:37.814 0:35.482 0:33.502 0:39.988 Finish

9 9 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 22:02.265 8 0:29.830 0:01.181 2:24.004 6 2:30.316 2:25.812 2:24.004 0:37.319 0:34.631 0:33.924 0:44.442 Finish

10 10 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 22:04.757 8 0:32.322 0:02.492 2:26.388 7 2:27.822 2:26.388 2:26.617 0:37.701 0:35.164 0:33.950 0:41.007 Finish

11 11 426 Mewse, Conrad GBR KTM 19:45.039 7 -1 lap -1 lap 2:26.227 3 2:28.940 2:27.915 2:27.812 0:38.492 0:36.027 0:35.031 Inter 3

12 12 427 Fredriksen, Hakon NOR HON 19:48.761 7 -1 lap 0:03.722 2:27.187 2 2:27.642 2:28.894 2:27.294 0:37.989 0:35.416 0:33.605 Inter 3

13 13 104 Sydow, Jeremy GER KTM 19:51.993 7 -1 lap 0:03.232 2:27.415 7 2:27.415 2:27.819 2:27.475 0:38.126 0:35.745 0:34.225 Inter 3

14 14 33 Karssemakers, Kay NED KTM 20:00.721 7 -1 lap 0:08.728 2:27.516 4 2:30.091 2:39.237 2:28.130 0:38.156 0:36.584 0:34.189 Inter 3

15 15 87 Brumann, Kevin SUI YAM 20:01.640 7 -1 lap 0:00.919 2:28.392 4 2:28.829 2:30.294 2:31.603 0:38.854 0:35.764 0:35.524 Inter 3

16 16 517 Gifting, Isak SWE KTM 20:03.268 7 -1 lap 0:01.628 2:26.045 2 2:28.441 2:30.569 2:31.305 0:38.686 0:35.955 0:33.822 Inter 3

17 17 253 Pancar, Jan SLO KTM 20:07.789 7 -1 lap 0:04.521 2:29.716 4 2:30.824 2:31.636 2:30.664 0:38.652 0:36.435 0:34.666 Inter 3

13.35 Adamo, nono in questo momento, non riesce ad impensierire Guadagnini. I due italiani si marcano, mentre Vialle sembra arrendersi a Längenfelder.

13.32 Adamo vs Guadagnini in pista. Il primo deve vedersela con il portacolori di Red Bull GasGas Factory Racing. Mancano 12 minuti alla fine.

13.30 Längenfelder tiene alta l’andatura. Vialle paga al momento tre secondi dalla testa della corsa. De Wolf è terzo con 7 secondi di ritardo dalla vetta, mentre Adamo e Guadagnini inseguono un piazzamento nella Top10.

13.27 Problemi per Horgmo! Il terzo classificato lascia la Top5 con dei problemi. L’olandese Kay de Wolf sale sul podio virtuale davanti al francese Rubini. Nono posto per Adamo, decimo per Guadagnini.

13.25 Horgmo rimane al terzo posto, Längenfelder è sempre leader. Week-end semplicemente perfetto per ora per il tedesco che detta un ritmo semplicemente irraggiungibile per i rivali.

13.22 Non cambia la classifica generale. Längenfelder resta in vetta e sembra essere in grado di poter tenere testa a Vialle. Da segnalare la mediocre prestazione di Jago Geerts (Yamaha), solo nono al momento davanti ad Adamo e Guadagnini.

13.20 Passo incredibile per Längenfelder, mentre gli italiani cercano di risalire ed entrare nella Top10. Terzo posto per il norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki).

13.18 Il tedesco Simon Längenfelder (GasGas) allunga! 1 secondo di scarto per l’auto della pole che prova a scappare da un possibile attacco di Vialle. Adamo perde un posto ed ora deve difendere l’11ma piazza da Guadagnini.

13.17 Scattano i 30 minuti stagionali con Simon Längenfelder che mantiene il controllo delle operazioni su Vialle. Adamo è 11°, mentre si colloca al 13° posto Guadagnini.

13.15 Bandiera verde! Scatta il Mondiale 2022!

13.12 I protagonisti si allineano al cancelletto di partenza. Siamo pronti per la prima sfida dell’anno che precederà di 60 minuti la prima corsa della MXGP.

13.09 Il sole splende nel Regno Unito. Il programma è stato posticipato di 7 giorni in seguito alle avverse condizioni meteo.

13.06 Il risultato della qualifica di ieri:

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 26:35.758 10 0:00.000 0:00.000 2:24.864 6 52.684

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 26:38.313 10 0:02.555 0:02.555 2:24.942 4 52.656

3 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 26:48.442 10 0:12.684 0:10.129 2:24.217 4 52.92

4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 26:57.035 10 0:21.277 0:08.593 2:26.001 4 52.274

5 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 26:58.126 10 0:22.368 0:01.091 2:25.934 2 52.298

6 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 27:00.251 10 0:24.493 0:02.125 2:25.862 2 52.323

7 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 27:05.429 10 0:29.671 0:05.178 2:27.107 4 51.881

8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 27:10.371 10 0:34.613 0:04.942 2:26.130 7 52.227

9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 27:11.747 10 0:35.989 0:01.376 2:26.492 7 52.098

10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 27:18.016 10 0:42.258 0:06.269 2:27.705 8 51.671

11 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 27:20.057 10 0:44.299 0:02.041 2:27.562 8 51.721

12 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 27:39.419 10 1:03.661 0:19.362 2:29.521 2 51.043

13 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 27:51.599 10 1:15.841 0:12.180 2:31.197 8 50.477

14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 27:52.532 10 1:16.774 0:00.933 2:28.458 3 51.408

15 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 28:05.780 10 1:30.022 0:13.248 2:30.770 4 50.62

16 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 28:08.408 10 1:32.650 0:02.628 2:31.523 4 50.369

17 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 28:24.292 10 1:48.534 0:15.884 2:33.265 3 49.796

18 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 28:32.018 10 1:56.260 0:07.726 2:32.299 6 50.112

19 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 28:32.973 10 1:57.215 0:00.955 2:31.804 3 50.275

20 313 Polak, Petr CZE ACCR Honda 28:55.800 10 2:20.042 0:22.827 2:33.860 7 49.604

21 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 26:58.365 9 1 lap 1 lap 2:38.747 7 48.076

22 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 28:36.756 9 1 lap 1:38.391 2:30.101 5 50.846

23 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 22:34.280 8 2 laps 1 lap 2:27.630 5 51.697

24 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 23:31.052 8 2 laps 0:56.772 2:32.592 5 50.016

25 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 20:47.319 7 3 laps 1 lap 2:33.558 5 49.701

26 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 0:00.000 0 10 laps 7 laps 0:00.000 0

13.03 Il risultato del warm-up di questa mattina:

1 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 2:23.535 4 0:00.000 0:00.000 5 53.172 2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 2:23.572 4 0:00.037 0:00.037 5 53.158 3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 2:24.070 4 0:00.535 0:00.498 5 52.974 4 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 2:24.303 4 0:00.768 0:00.233 5 52.889 5 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 2:24.417 3 0:00.882 0:00.114 4 52.847 6 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 2:24.496 2 0:00.961 0:00.079 5 52.818 7 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 2:24.519 4 0:00.984 0:00.023 4 52.81 8 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 2:24.523 4 0:00.988 0:00.004 5 52.808 9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 2:24.964 4 0:01.429 0:00.441 5 52.648 10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 2:25.050 5 0:01.515 0:00.086 5 52.616 11 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 2:25.530 3 0:01.995 0:00.480 5 52.443 12 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 2:25.750 4 0:02.215 0:00.220 5 52.364 13 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 2:26.065 4 0:02.530 0:00.315 5 52.251 14 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 2:26.179 3 0:02.644 0:00.114 4 52.21 15 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 2:26.602 2 0:03.067 0:00.423 4 52.059 16 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 2:27.050 5 0:03.515 0:00.448 5 51.901 17 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 2:27.750 3 0:04.215 0:00.700 5 51.655 18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 2:28.143 5 0:04.608 0:00.393 5 51.518 19 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 2:28.548 5 0:05.013 0:00.405 5 51.377 20 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 2:28.661 4 0:05.126 0:00.113 4 51.338 21 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 2:29.455 3 0:05.920 0:00.794 5 51.066 22 313 Polak, Petr CZE ACCR Honda 2:29.950 5 0:06.415 0:00.495 6 50.897 23 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 2:31.089 2 0:07.554 0:01.139 4 50.513 24 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 2:33.321 3 0:09.786 0:02.232 5 49.778 25 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 2:34.463 3 0:10.928 0:01.142 5 49.41

13.01 Occhi puntati sul nostro Mattia Guadagnini (Red Bull GasGas Factory Racing). L’italiano è uno dei favoriti per il titolo finale insieme al francese Tom Vialle (KTM) ed al belga Jago Geerts (Yamaha)

12.58 Dopo una settimana di ritardo tutto è pronto per il primo atto della stagione per quanto riguarda la MX2. Tra meno di 2′ minuti si aprirà per la prima volta il cancelletto di partenza. Occhi puntati sul nostro Mattia Guadagnini.

12.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti al Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2. Tra pochi minuti si parte!

LA DIRETTA LIVE DELLA MXGP DI MOTOCROSS ALLE 14.15 E 17.10

Presentazione week-end Gran Bretagna MX2 – Programma GP Gran Bretagna MXGP

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2. Inizia con una settimana di ritardo la stagione rispetto al programma originale in seguito alle avverse condizioni meteo che hanno impedito il regolare svolgimento della corsa.

Lo spettacolo è assicurato in quel di Matterley Basin, due gare da non perdere con il nostro Mattia Guadagnini pronto a dare battaglia in sella ad una delle due Red Bull GasGas Factory Racing. Il nativo di Bassano del Grappa è la punta di diamante per il Bel Paese, uno dei favoriti assoluti per il successo finale insieme ad altri due centauri.

Il primo è francese Tom Vialle (KTM), il secondo è belga Jago Geerts (Yamaha). Manca all’appello il transalpino Maxime Renaux, campione del mondo lo scorso anno a bordo di Yamaha. Quest’ultimo è pronto per il debutto nella MXGP, categoria che per la prima volta non vedrà più in azione il siciliano Tony Cairoli.

Appuntamento alle 13.15 per la Diretta Live della prima competizione della stagione. La race-2, invece, si svolgerà alle 16.10 nella pausa tra le due prove della MXGP. Buon divertimento!

Foto: MXGP.com