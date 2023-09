LIVE Italia-Norvegia 4-9 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri chiudono con una sconfitta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.35 Il live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport.

04.34 Gli azzurri, sotto di cinque punti ad un end dal termine, concedono la vittoria alla Norvegia dopo 9 riprese.

04.32 Erroraccio di Joel Retornaz, che manca il doppio take out: due punti dei norvegesi. Italia-Norvegia 4-9 dopo 9 end.

04.30 Tiro da applausi di Steffen Walstad che rimuove ben tre stone norvegesi e piazza due punti al momento.

04.27 Ottimo hit and roll di Amos Mosaner, ora però Joel Retornaz deve completare il lavoro.

04.24 Situazione complicata anche a metà nono end, con due stone norvegesi attualmente a punto.

4.16: Disastro di Retornaz che sbaglia un facile tiro per andare a punto e due punti regalati ai norvegesi che rubano la mano da 2 per il secondo end consecutivo e adesso strada in salita per gli azzurri che sono sotto 4-7

4.10: Grande bocciata di Mosaner che lascia una sola stone norvegese (ce ne erano 3) a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end

4.07: Troppe imprecisioni degli azzurri. Ancora due stone norvegesi a punto quando mancano otto tiri alla fine dell’end

4.04: Due stone norvegesi a punto dopo i primi 4 tiri dell’ottavo end

4.00: Non riesce Retornaz a togliere le stone norvegesi dal punto e arriva la mano rubata da 2 degli scandinavi. Italia-Norvegia 4-5 e resta la mano agli azzurri che si sono complicati la vita con troppi errori nel settimo end

3.53: Ci sono due stone a punto norvegesi quando mancano gli ultimi due tiri. Allarme rosso per gli azzurri

3.49: Preciso Mosaner che piazza una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri

3.46: Ancora errori da parte degli azzurri. Ci sono due stone norvegesi a punto quando mancano 8 tiri al termine del settimo end

3.43: Sbaglia la bocciata Giovanella e resta una stone norvegese a punto dopo 4 tiri

3.39: Mano annullata, martello che resta in mano italiana

3.38: Riesce la doppia bocciata dei norvegesi, Retornaz può scegliere di annullare la mano

3.33: La bocciata di Mosaner piazza due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri

3.31: L’errore dei norvegesi nella bocciata delle due stone azzurre a punto e Arman con un po’ di fortuna toglie la guardia e anche una stone norvegese dalla casa

3.28: Due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri

3.20: La Norvegia si deve accontentare del punto, piazzato all’ultimo tiro e l’Italia dopo il quinto end resta in testa con il punteggio di 4-3

3.14: Si riempie la casa di stone azzurre: ce ne sono tre, una a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri

3.10: C’è solo una stone azzurra nella casa dopo 8 tiri del quinto end

3.08: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del quinto end

3.06: I risultati sugli altri campi: Usa-Danimarca 5-2, Svezia-Svizzera 5-2, Gbr-Canada 3-2

3.05: Arriva il doppio punto per gli azzurri, sfruttando anche l’errore dello skip norvegese nel tentativo di doppia bocciata e l’Italia è avanti 4-2 dopo 4 end

3.01: Ci sono due stone azzurre da una parte e dall’altra della casa, a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri

2.58: Sempre stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 8 tiri

2.54: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri ma c’è la possibilità di ribaltare la situazione per i norvegesi

2.50: Arrivano i due punti norvegesi nel terzo end e dunque situazione di parità: 2-2

2.45: L’errore di Mosaner sulla bocciata che piazza a punto la stone norvegese. Si apre la strada per il doppio punto dei nostri avversari

2.43: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 8 tiri

2.40: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end

2.36: Si ferma sulla guardia l’ultimo tiro dei norvegesi e dunque mano rubata dell’Italia che prende un altro punto: Italia-Norvegia 2-0

2.31: L’errore nella bocciata dei norvegesi, c’è ancora una stone azzurra a punto prima degli ultimi 4 tiri

2.26: Due volte la stone norvegese tocca la guardia azzurra e c’è una stone italiana a punto quando mancano 8 tiri alla fine dell’end

2.23: Una stone norvegese a punto dopo i primi 4 tiri del secondo end. Si sta creando un trenino di stone nella casa

2.19: Prende il punto l’Italia con qualche patema, visto che erano tre le stone a punto prima dell’ultimo tiro di Retornaz. Italia-Norvegia 1-0

2.15: Sempre una stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi tiri. L’Italia rischia di dover accontentarsi di un punto nel primo end

2.11: Una stone norvegese nella casa dopo 8 tiri

2.07: Inizia non benissimo la partita azzurra con il doppio errore nella bocciata di Giovanella

2.04: Tutto pronto per l’inizio della gara. Seguiremo anche gli altri match per capire chi accederà alle semifinali. Mano per l’Italia

2.01: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin vogliono lasciare l’ultimo segno nel torneo olimpico contro i norvegesi che possono ancora puntare al quarto posto

1.57: Il quartetto tricolore ha tutte le carte in regola per puntare alla quarta vittoria nella manifestazione dopo aver già avuto la meglio su Svizzera, USA e Danimarca, vittorie che non sono bastate all’Italia per restare in corsa fino alla fine per la semifinale olimpica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si conclude l’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio della capitala cinese. Gli azzurri non hanno più possibilità di qualificarsi alle semifinali, dunque dovranno giocare per difendere l’onore e per chiudere in bellezza. Il quartetto tricolore ha tutte le carte in regola per puntare alla quarta vittoria nella manifestazione dopo aver già avuto la meglio su Svizzera, USA e Danimarca.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin non lasceranno nulla al caso e inseguiranno il successo contro gli scandinavi, anch’essi di fatto fuori dalla lotta per il quarto posto che garantisce l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Si preannuncia comunque grande spettacolo, sarà l’ultima occasione per ammirare l’Italia del curling dopo che Mosaner e Stefania Constantini hanno fatto innamorare tutti vincendo la medaglia d’oro nel torneo di doppio misto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.05. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse