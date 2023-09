LIVE Etoile de BessÃ¨ges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna vince l’ultima tappa. Thomas invece si prende la corsa. Bettiol secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FACCIAMO QUINDI IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La classifica generale dell’Etoile de Bessèges 2022 invece è andata appannaggio del transalpino Benjamin Thomas (Cofidis), davanti all’italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) e al danese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team).

L’ultima tappa dell’Etoile de Bessèges 2022 è stata vinta dall’azzurro Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) col crono di 15’32”.860, davanti al danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo, +6″.720) e al francese Benjamin Thomas ( Cofidis, +9″.620).

15.52 Ha tagliato ora il traguardo anche il francese Benjamin Thomas. Il transalpino ha preceduto di nove secondi Bettiol sigillando la vittoria finale in questa Etoile de Bessèges 2022. Più indietro invece ha concluso Tobias Halland Johannessen (15esimo a 33″).

15.50 E’ ARRIVATO BETTIOL: l’italiano si è preso il virtuale quinto posto col crono di 15’51″470.

15.45 Attenzione a Pierre Latour.

15.42 Ulissi fra l’altro si è sistemato per due decimi davanti ad Antonio Tiberi. In quarta posizione invece (+17″720): il francese Thibault Guernalec (Team Arkéa-Samsic).

15.40 Diego Ulissi ha concluso la sua prova: è virtualmente sesto col tempo di 15’55″810. Molto consistente la prova del corridore della UAE Team Emirates.

15.36 Non c’è più nessuno al cancelletto di partenza, anche gli ultimi partenti hanno iniziato la loro prova contro il tempo.

15.33 PARTE ORA: ALBERTO BETTIOL.

15.30 Restano solo tre corridori pronti a partire: Johannessen, Bettiol, Thomas.

15.27 Sta per arrivare il momento della verità.

15.23 E’ partito Diego Ulissi.

15.20 Mancano solo i migliori, fra loro c’è anche Diego Ulissi.

15.15 100 corridori hanno completato la prova.

15.10 E’ partito Brian Coquard, dopo di lui Edvald Boasson-Hagen.

15.05 Ricordiamo l’orario di partenza di Alberto Bettiol: ore 15.33.

15.00 Maaaads Pedersen! Il danese scatenato sul breve percorso transalpino, ma non gli basta: arriva vicinissimo a Ganna, soli 6 secondi e spiccioli il suo ritardo. E’ secondo.

14.55 Continuano gli arrivi sul traguardo di Alès: sono 84 gli atleti che hanno concluso la loro prova.

14.50 Antonio Tiberi: che cronometro la sua! L’Italiano, anche lui della Trek-Segafredo, si installa virtualmente in quarta posizione a 23″ da Ganna.

14.45 Bauke Mollemaaaaaaa: l’olandese della Trek-Segafredo insidia e non poco Filippo Ganna prendendosi la seconda posizione. L’Orange però chiude col crono di 15’43”.930 a 11″ dall’azzurro.

14.41 Fra due minuti, da segnalare, non per classifica generale, ma c’è comunque la partenza di Mads Pedersen, il campione del mondo in linea del 2019.

14.37 Fabio Mazzucco, è il secondo migliore italiano di questa tappa: 22esimo, il corridore della

Bardiani CSF Faizane’, a più di un minuto però da Ganna.

14.33 Vi “regaliamo” un estratto della prova di Filippo Ganna.

#Replay ???? / #EDB2022 ????????

Meilleur temps provisoire pour ???????? Filippo Ganna (IDG) sur ce chrono final de l’étoile de Bessèges. Il dégage quand même une puissance ????

pic.twitter.com/9dmXiDIm7w — Renaud Breban (@RenaudB31) February 6, 2022

14.30 Continuano altri corridori a completare il proprio percorso. Al momento sono 59 sui 131.

14.26 Richard Carapaz, che sarebbe dovuto partire alle 14.26, ha deciso di ritirarsi e non prendere il via in questa ultima tappa dell’Etoile de Bessèges 2022. Il sudamericano tornerà in corsa nel Tour de La Provence che scatterà il prossimo 10 febbraio.

14.21 Prova completata in questo momento da 49 dei 131 partenti.

14.18 In questo momento muta la classifica alle spalle di Filippo Ganna. L’australiano Jay Vine (Alpecin-Fenix) e il francese Bruno Armirail (Groupama-FDJ) si sistemano in seconda e terza piazza a 21 e 27 secondi.

14.15 Alberto Bettiol, che si gioca la vittoria nella generale, partirà alle 15:33.

14.12 Alle sue spalle, staccati rispettivamente di 33 e 37 secondi, ci sono i danesi Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling Team) e Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost).

14.11 FILIPPO GANNAAAAAAAAAAAA! Mostruoso l’azzurro. Il campione del mondo a cronometro si prende il primo posto con il crono di 15’32”.860.

14.10 Al momento hanno completato la loro prova a cronometro in 36.

14.05 Andiamo subito a fare il punto della situazione sulla classifica attuale.

14.00 Amici e amiche del grande ciclismo. Benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima tappa dell’Etoile de Bessèges 2022, breve corsa a tappe francese che rappresenta per molti corridori il debutto stagionale su strada.

E’ il momento di capire chi si prenderà il gradino più alto del podio della rassegna transalpina in una frazione in cui l’avversario principale, oltre a quelli in gara, sarà il tempo. Prova a cronometro in quel Alès, della lunghezza di 10.63 km, prevalentemente pianeggiante, ma con finale leggermente in salita (altitudine massima di 292m), in particolare negli ultimi tre chilometri, segmento che introduce verso l’arrivo alla Cappella di Notre-Dame des Mines.

Chi è il favorito? Per la vittoria di tappa senza alcun dubbio il “nostro” Filippo Ganna, per la classifica generale invece è lotta a tre fra Benjamin Thomas (Cofidis), attualmente leader con il tempo complessivo di 14:23:50, l’azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), a sette secondi, ma certamente avvantaggiato dalla specialità odierna, e infine Tobias Halland Johannessen, a otto secondi.

La nostra Diretta LIVE odierna comincerà alle ore 14:00 e vi permetterà di seguire, chilometro dopo chilometro, la fase calda della ultima tappa dell’Etoile de Bessèges 2022: buon divertimento!