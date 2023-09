F1, Stefano Domenicali: “Lewis Hamilton è una risorsa incredibile, può diventare otto volte campione del mondo”

Lewis Hamilton è tornato. Il britannico, dopo mesi di silenzio per la grande delusione del Mondiale di F1 perso all’ultima gara a vantaggio di Max Verstappen, ha ripreso a parlare sui social e l’ha fatto con un post su Instagram “celebrativo” in cui ha annunciato a tutti i suoi followers la notizia.

Da questo punto di vista tutto il Circus ha potuto rallegrarsi del “ritorno” di Lewis. Il campione nativo di Stevenage, inevitabilmente, rappresenta uno dei fari di questa era della F1 e il suo voler proseguire la lotta in pista alimenta l’interesse nei confronti della categoria stessa.

Una posizione sostenuta dal CEO di F1, Stefano Domenicali: “Sono stato felice di apprendere del suo ritorno. Da quel che so e che vedo, anche attraverso la foto da lui postata sui social, credo che il gesto di Lewis sia stato molto positivo. Hamilton è una risorsa incredibile, non solo per il nostro sport, ma anche per il mondo intero.

Lewis ha la possibilità di diventare un otto volte campione del mondo e sono abbastanza sicuro che sia totalmente concentrato sul raggiungere questo traguardo“, le parole di Domenicali a Sky Sports.

Un 2022 che si presenta ricco di spunti per via di un regolamento tecnico rivoluzionato e macchine molto diverse rispetto a quelle della stagione passate. In questo contesto il desiderio di imporsi di Hamilton sarà tra i temi del prossimo campionato.

Foto: LaPresse