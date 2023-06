Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A 2021-2022 è pronta a tornare in questa domenica 27 febbraio 2022 con la terza parte del programma relativo alla 27esima giornata.

Saranno quattro le partite in agenda: una alle 12:35, una alle 15:05, una alle 18:05 e una alle 20:50, con cinque minuti di differenza rispetto ai classici orari, per una determinazione da parte della Lega di Serie A, in merito a un messaggio di pace da cercare di lanciare a seguito della terribile situazione bellica in atto fra Ucraina e Russia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 27° turno della Serie A 2021-2022 di calcio, relativamente a domenica 27 febbraio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

Dove vedere in tv la Serie A calcio LIVE oggi: programma 27 febbraio, orari, streaming DAZN e Sky

Serie A calcio 2021-2022 – 27a giornata

Domenica 27 febbraio

12:35 Torino-Cagliari – DAZN e Sky;

15:05 Verona-Venezia – DAZN;

18:05 Spezia-Roma – DAZN;

20:50 Lazio-Napoli – DAZN

Foto: Lapresse