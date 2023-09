Curling, l’Italia chiude nona con 3 vittorie. La classifica finale: resiste il primato di Torino 2006

L’Italia non è riuscita a incantare nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale si era presentata sul ghiaccio della capitale cinese dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e dopo aver brillato nelle qualificazioni ai Giochi. In terra asiatica gli azzurri non sono riusciuti a distinguersi come speravano, non riuscendo concretamente a lottare per la qualificazione alle semifinali (obiettivo dichiarato alla vigilia).

L’Italia ha perso le prime quattro partite, pagando le brutte battute d’arresto contro Cina e Russia. La reazione con i successi su Svizzera, USA e Danimarca non è servita per rimanere ancora in gioco. Joel Retornaz e compagni hanno concluso al nono posto in classifica generale con lo score di 3 vittorie e 6 sconfitte nelle nove partite disputate nel round robin. Il quartetto tricolore ha fatto meglio soltanto della Danimarca (1-8), fermandosi a una vittoria da Cina, Norvegia, Svizzera, Russia.

L’Italia non migliora dunque il piazzamento ottenuto nelle due precedenti partecipazioni ai Giochi, dove era sempre presente Joel Retornaz. A Torino 2006, quando il curling piombò con tutta la sua forza nelle case degli italiani, gli azzurri terminarono al settimo posto con 4 vittorie all’attivo (tra cui quella di lusso contro il Canada). A PyeongChang 2018, invece, l’Italia concluse al nono posto dopo aver raccolto tre vittorie.

Per la cronaca, il round robin delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha visto la supremazia della Gran Bretagna (8 vittorie) che affronterà gli USA (5 vittorie) in semifinale. La Svezia (7 vittorie) ha chiuso in seconda posizione e incrocerà il Canada (5) nell’altra semifinale. Di seguito la classifica generale del round robin di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

CLASSIFICA ROUND ROBIN CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2022

1. Gran Bretagna 8 vittorie

2. Svezia 7 vittorie

3. Canada 5 vittorie

4. USA 5 vittorie

5. Cina 4 vittorie

6. Norvegia 4 vittorie

7. Svizzera 4 vittorie

8. Russia 4 vittorie

9. Italia 3 vittorie

10. Danimarca 1 vittoria

Foto: Lapresse