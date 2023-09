Curling, la storia siamo noi! Italia in finale alle Olimpiadi: Stefania Constantini e Amos Mosaner infliggono una lezione alla Svezia!

L’Italia vola in Finale nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un’impresa titanica, surreale, magnifica, commovente realizzata da Amos Mosaner e Stefania Constantini. La coppia tricolore si è presentata in semifinale da imbattuta, dopo aver vinto tutte le nove partite disputate nel round robin, e ha letteralmente demolito la Svezia con un roboante 8-1 (la partita è terminata addirittura con un end di anticipo). Uno show di rara bellezza inscenato dagli azzurri sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese, dove ancora una volta si sono fatti apprezzare per abilità tecniche, acume tattico, intesa sportiva e affiatamento.

L’Italia si era presentata da outsider ai Giochi, facendo il suo storico debutto in questa specialità inserita nella rassegna a cinque cerchi in occasione dell’edizione di PyeongChang 2018, e invece sta facendo la voce grossa, ruggendo in maniera autorevole contro le grandi corazzate di questo sport. La nostra Nazionale, qualificatasi alla kermesse attraverso i Mondiali dello scorso anno, ha semplicemente fatto saltare il banco e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo in programma domani (martedì 8 febbraio, ore 13.05).

L’Italia affronterà la Norvegia, che nell’altra semifinale ha sconfitto la Gran Bretagna per 6-5 (era la rivincita dell’atto conclusivo dei Mondiali 2021, quando si imposero gli scozzesi). Gli azzurri hanno conquistato la prima storica medaglia per il Bel Paese alle Olimpiadi nel curling: nelle due partecipazioni maschili (Torino 2006 e PyeongChang 2018, da mercoledì diventeranno tre con proprio Amos Mosaner in campo insieme a Joel Retornaz, Simone Gonin e Sebastiano Arman) e in quella femminile (nell’edizione casalinga di sedici anni fa) non si era mai raggiunta la fase a eliminazione diretta. Tra meno di ventiquattro ore la partita per la gloria imperitura, l’appetito vien mangiando e non ci si può fermare sul più bello.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno disputato un confronto di altissimo respiro tecnico e tattico perché, dopo aver messo a segno un punto nel primo end con il vantaggio dell’ultimo tiro, si sono scatenati e hanno rubato la mano agli avversari per ben quattro volte consecutive. Oskar Eriksson ha faticato tantissimo, ma è stata soprattutto Almida de Val ad andare in confusione totale e a commettere svariate sbavature, condizionate dal gioco spettacolare dei nostri portacolori.

L’Italia si è issata sul 6-0 al termine del quinto end, a quel punto ha dovuto semplicemente gestire il finale e può contare a sognare a occhi aperti. Domani il testa a testa decisivo contro i vice campioni del mondo Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten (bronzo olimpico quattro anni fa), chiaramente già battuti nella fase a gironi e che lo scorso anno ci sconfissero nel playoff di ammissione alle semifinali iridate. La finale per il bronzo sarà invece tra Svezia e Gran Bretagna.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia concretizza il vantaggio dell’ultimo tiro nel primo end e si porta immediatamente in vantaggio (1-0). La Svezia, bronzo ai Mondiali dello scorso anno, cerca di reagire, ma si fa imbrigliare dal meraviglioso gioco degli azzurri, de Val sporca l’ultimo tiro e gli azzurri allungano sul 2-0. Il capolavoro si materializza nella terza frazione, quando Amos Mosaner gestisce splendidamente le stone e Stefania Constantini pennella un ultimo tiro da urlo: due punti in saccoccia e 4-0 schiacciante.

Eriksson cerca di reagire, prova a sfruttare il vantaggio del powerplay, ma il braccio di ferro tattico viene ancora vinto dagli azzurri: altra mano rubata e vertiginoso 5-0 all’intervallo. L’Italia sa benissimo di essere vicina al successo, potrebbe concedere qualcosa nel quinto end e rischia di subire un paio di punti, ma ancora una volta la svedese non concretizza il martello e gli azzurri strappano la mano per la quarta volta consecutiva.

Il tabellone recita 6-0, la Svezia mette a segno il punto della bandiera nel sesto parziale, poi l’Italia usufruisce del powerplay e con una doppia di lusso chiude i conti con un end in anticipo, volando in finale alle Olimpiadi e regalandosi quantomeno la medaglia d’argento.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI DI CURLING DOPPIO MISTO ALLE OLIMPIADI

Italia-Svezia 8-1

Norvegia-Gran Bretagna 6-5

FINALI DI CURLING DOPPIO MISTO ALLE OLIMPIADI

FINALE PER L’ORO (martedì 8 febbraio, ore 13.05): Italia-Norvegia

FINALE PER IL BRONZO (martedì 8 febbraio, ore 07.05): Svezia-Gran Bretagna

Foto: Lapresse