Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2022: programma, orari, tv, streaming

Messi in archivio i Giochi Olimpici di Pechino 2022, la coppa del mondo di combinata nordica torna nel vivo con l’appuntamento finlandese di Lahti, in programma dal 25 al 27 di febbraio.

Tanti i temi ancora in ballo nella stagione di coppa, a partire dall’assegnazione della sfera di cristallo. L’assenza di Jarl-Magnus Riiber per infortunio ha dato vita ad una corsa molto più aperta rispetto agli anni scorsi, quando il norvegese era stato in grado di chiudere il conto già con largo anticipo. Al momento in testa alla classifica c’è l’austriaco Johannes Lamparter, esempio di costanza durante la stagione, ma grande deluso dei giochi olimpici.

Non sappiamo in che condizioni è Riiber dopo l’esperienza terribile e surreale di Pechino. 10 giorni di quarantena, gara dal trampolino piccolo saltata, rientro lampo per il secondo evento solo per buttare al vento una possibile medaglia sbagliando strada e dilapidando un grande vantaggio. I punti da recuperare per il norvegese non sono pochi (147), ma le occasioni non mancano, a partire proprio da Lahti.

Il programma del weekend finlandese prevede una team sprint ed una gundersen individuale. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta tv, alternativamente su Eurosport 1 e 2 ed in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player e SkyGo.

https://www.oasport.it/2022/01/classifica-coppa-del-mondo-combinata-nordica-2021-2022-jarl-magnus-riiber-trova-il-quarto-successo-stagionale-e-scappa-nella-generale/

Di seguito il calendario completo della prossima tappa della Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di Combinata Nordica, in programma a Lahti:

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA LAHTI 2022

VENERDÌ 25 FEBBRAIO

Provisional Competition Round

SABATO 26 FEBBRAIO

Ore 11.30 Team sprint – Frazione di salto Large Hill HS130 (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, discovery+ e Sky Go)

Ore 15.40 Team sprint – Frazione di fondo staffetta 2×7.5 km (diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, discovery+ e Sky Go)

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Ore 10.15 Gundersen individuale – Frazione di salto Large Hill HS130 (diretta tv su Eurosport 1, diretta streaming su Eurosport Player e discovery+)

Ore 15.25 Gundersen individuale – Frazione di fondo 10 km (diretta tv su Eurosport 1, diretta streaming su Eurosport Player e discovery+)

Foto: Lapresse