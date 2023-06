Calcio, Play-off Mondiali 2022: la Polonia si rifiuta di scendere in campo contro la Russia

Il mondo sta facendo i conti con l’invasione della Russia in Ucraina, e anche lo sport inizia a manifestare il proprio dissenso, iniziando proprio dalla vicina Polonia, con la Federcalcio locale che ha annunciato di non voler disputare il play-off di spareggio per i Mondiali 2022.

“Basta chiacchiere, è ora di agire“, ha scritto il presidente Cezary Kulesza su Twitter, specificando che “questa è l’unica decisione corretta”, dichiarando inoltre di aver avviato i contatti con le altre federazioni per muoversi su una linea comune.

Ora la parola passerà agli organi istituzionali FIFA e UEFA per verificare le condizioni di fattibilità e decidere sul quanto accadrà nel caso in cui Polonia e Russia non dovessero affrontarsi nello spareggio decisivo. Anche il bomber polacco Robert Lewandowski si è schierato favorevolmente alla decisione della propria federazione sui propri account social.

Una situazione in piena evoluzione, che apre scenari mai visti nel mondo dello sport occidentale e che potrebbe rivoluzionare i rapporti all’interno delle varie confederazioni a livello internazionale, contando anche il contesto geo-politico che si sta creando.

Foto: LaPresse