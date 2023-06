Calcio femminile, le migliori italiane della 15a giornata di Serie A. Alessia Capelletti sforna l’impresa, Giugliano trascina la Roma

La Serie A di calcio femminile 2022 è giunta alla sua giornata numero 15, in cui è arrivata la clamorosa sconfitta della Juventus sul campo di un Empoli molto coraggioso, mentre Sassuolo e Milan non si sono toccati nello scontro cruciale del fine settimana. Tante le prestazioni positive da parte delle giocatrici italiane, che andiamo ad analizzare nella nostra consueta top-3.

3) Manuela Giugliano (Roma): la Roma è ora ufficialmente la vera anti-Juventus, essendosi issata in seconda posizione in classifica dopo lo 0-0 tra Milan e Sassuolo, anche per merito della propria centrocampista. Un’ottima prova quella della 24enne veneta, che trascina le giallo-rosse al 2-0 contro l’Inter, siglando anche la seconda rete.

2) Noemi Visentin (Lazio): se davanti si va veloce, dietro ogni singolo punto può risultare fondamentale. La Lazio ha infatti mosso la classifica, pareggiando 2-2 contro la Fiorentina: viola due volte avanti, ma due volte raggiunte da Visentin. Ora le bianco-celesti sono a quota quatto punti, in una situazione molto difficile, ma sbloccarsi era importantissimo.

1) Alessia Capelletti (Empoli): l’impresa di giornata è senza dubbio quella delle toscane, capaci di sconfiggere la Juventus per 2-1, trascinate dal loro portiere. Dopo il 2-0 iniziale, le bianco-nere hanno provato l’assalto alla porta avversaria, ma l’estremo difensore ha sempre chiuso la saracinesca, parando un calcio di rigore.

Foto: Photo LiveMedia/Fabio Fagiolini