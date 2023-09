Calcio a 5, Europei 2022: Portogallo, ancora campione! Russia battuta in rimonta. Spagna terza

Gli Europei 2022 di calcio a 5 si sono conclusi. Allo Ziggo Dome di Amsterdam è stata la giornata delle finali, quella per il 3-4° posto fra Spagna e Ucraina, dominata dagli iberici, che si sono imposti 4-1 sui rivali, grazie alle reti di Mellado, Solano, Boyis e Adolfo, e quella per il 1-2° posto che ha contrapposto i campioni in carica del Portogallo alla Russia. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

Calcio a 5, Europei 2022: Portogallo-Russia 4-2

Raccontare la partita è molto più facile di quello che si pensi. Primo tempo di marca totalmente russa o quasi: Sokolov la sblocca in corrispondenza del decimo minuto, Afanasyev raddoppia tre minuti dopo. Uno 0-2 che stordisce i lusitani, capaci però, anche grazie alle parate di Andrè Sousa, di non andare al tappeto e di trovare l’1-2 con Tomas Paco a un minuto dall’intervallo.

E’ la rete che cambia tutta l’inerzia del match. Nella ripresa infatti il Portogallo, con “sua maestà” Ricardinho in tribuna (a vedere fra gli altri un Zicky eletto MVP del torneo), fa vedere perché e campione del mondo e d’Europa in carica.

Pressione e giocate a un ritmo frenetico che costringono l’estremo difensore rivale Putilov all’involontario autogol, sugli sviluppi di una rimessa laterale, al ventisettesimo.

Si va sul 2-2, la Russia incassa un duro colpo. Sokolov prova a scuotere i suoi, ma Andrè Sousa è un muro invalicabile. Si scollina la mezz’ora. Il Portogallo mette in piedi un’azione che vede Miguel Ângelo rifinire, con un cross meraviglioso, e Andrè Coelho colpire.

E’ il 3-2. Il sorpasso è avvenuto: Abramov e soci passano al portiere di movimento per recuperare la partita, ma senza dividendi. A un secondo dalla fine infatti, dopo che la partita si era comunque un po’ innervosita, vista la posta in palio, Pany Varela mette la griffe conclusiva al 4-2 che vale il secondo titolo consecutivo per i rossoverdi.

Foto: (Photo by Eóin Noonan – UEFA/UEFA.com)