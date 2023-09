ATP Pune 2022: Stefano Travaglia sconfigge Bhambri e vola ai quarti di finale

Bella vittoria per Stefano Travaglia. L’azzurro (n.93 del ranking) sconfigge l’indiano Yuki Bhambri (n.862 al mondo) per 6-3 6-2 e si regala il quarto di finale contro lo svedese Elias Ymer (n.163 del ranking), uscito vittorioso quest’oggi dal match contro il russo Aslan Karatsev (testa di serie numero 1)

Il primo set inizia con due game senza palle break, poi Bhambri ha l’occasione per rubare il servizio all’avversario ma Travaglia non si fa sorprendere e tiene il turno di battuta. A trovare il break è dunque subito dopo l’azzurro, che alla seconda chance buona porta il punteggio sul 3-1. La reazione dell’indiano non arriva e per il numero 93 diventa facile chiudere il primo set per 6-3.

Il secondo parziale si apre con il break di Travaglia, seguito dal turno di servizio tenuto a 15. Il numero 862 del mondo continua a faticare, mentre l’italiano gestisce in lungo e in largo. Nel quinto game arriva un altro break per l’azzurro che si porta dunque sul 4-1. L’ultimo scorcio di partita è senza scossoni e Travaglia si aggiudica il match con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti.

A fine partita le percentuali al servizio ci confermano la superiorità dell’azzurro: 88% di punti vinti con la prima (contro il 71% di Bhambri) e 53% con la seconda (contro il 37% del suo avversario). I punti totali conquistati da Travaglia sono 60 contro i 47 dell’indiano.

Foto: LaPresse