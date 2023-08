WTA Melbourne II 2022, Jasmine Paolini lotta, ma cede a Irina Begu negli ottavi di finale

Ci ha provato Jasmine Paolini. La n.53 del mondo si è dovuta arrendere alla rumena Irina Begu (n.62 del mondo) negli ottavi di finale del WTA di Melbourne II. Sul cemento australiano la tennista del Bel Paese ha lottato con tutte le sue forze, ma è stata costretta a cedere sul punteggio di 3-6 6-2 6-3.

Una rimonta quella di Begu favorita da un rendimento deficitario al servizio di Paolini che dal secondo set in poi ha faticato non poco. Per questo sarà la 31enne nativa di Bucarest ad affrontare nei quarti di finale l’americana Amanda Anisimova (n.78 del mondo), impostasi per 6-4 6-1 contro l’altra rumena Sorana-Mihaela Cirstea (n.39 WTA).

PRIMO SET – Partenza falsa per Jasmine che perde il turno al servizio in apertura. La n.53 del mondo, però, ha il merito di resettare immediatamente, trovando le soluzioni per far male all’avversaria. Con colpi precisi e potenti l’azzurra prima pareggia nel quarto gioco (2-2) e poi mette la freccia nel sesto, senza concedere neanche un quindici a Begu. Jasmine gioca in maniera autorevole l’ultima fase della frazione e sul 6-3 fa calare il sipario.

SECONDO SET – Comincia male anche il secondo parziale l’azzurra, che cede a zero il proprio turno al servizio nel secondo game. La nostra portacolori ottiene il contro-break nel quinto gioco, ma contrariamente alla frazione precedente viene abbandonata ulteriormente dalla battuta. Non è un caso che arrivino due break in favore della rumena nel sesto e ottavo game valsi il 6-2.

TERZO SET – Il parziale segue il medesimo andamento di quelli precedenti: Paolini all’inseguimento. L’azzurra va sotto 3-1 nel quarto game, ma strappa il servizio alla rivale nell’ottavo. Sfortunatamente ancora una volta il fondamentale del servizio non sorride a Jasmine che vede la rivale scappare sul 5-3 e concludere la partita (6-3).

STATISTICHE – Begu termina con 7 ace rispetto agli 0 dell’azzurra e il 71% dei punti vinti con la prima in battuta. Paolini raccoglie solo il 58% nel caso specifico, concedendo poi troppo alla resa della risposta della n.62 del ranking (56% rispetto alla seconda).

