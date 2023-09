Volley, SuperLega: Perugia espugna Milano e resta in testa, Trento autoritaria a Monza. Michieletto e Leon al top

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia è riuscita a espugnare l’Allianz Cloud di Milano per 3-1 e confermandosi così in testa alla classifica generale: i Block Devils hanno giganteggiato nei primi due set, hanno subito il parziale rientro dei meneghini e poi hanno chiuso i conti in maniera autorevole.

La corazzata umbra vanta ora sette punti di vantaggio su Civitanova, ma la Lube ha giocato una partita in meno. Gli uomini di coach Nikola Grbic sono tornati a gareggiare in campionato a distanza di quattro settimane dall’ultima uscita (sconfitta al tie-break contro Trento) e hanno fatto centro grazie alle prestazioni di lusso degli schiacciatori Wilfredo Leon (23 punti) e Matt Anderson (20), supportati dalla bella regia di Simone Giannelli e dall’opposto Kamil Rychlicki (13). Milano cade dopo quattro affermazioni di fila e resta in quinta posizione, da segnalare le prove dei martelli Yuki Ishikawa e Thomas Jaeschke (14 punti a testa).

Trento infila la quarta vittoria consecutiva e aggancia i Campioni d’Italia in seconda posizione (con una partita giocata in più). I dolomitici si sono imposti in casa di Monza per 3-1, alzando il ritmo dopo aver perso la prima frazione. Il modulo a “tre schiacciatori” dà ancora i suoi frutti: 20 punti (3 muri) di Daniele Lavia, 18 punti (2 aces) di Alessandro Michieletto, 17 punti di Matey Kaziyski. I brianzoli, alla quinta sconfitta nelle ultime uscite, restano in settima posizione: l’assenza di Georg Grozer continua a farsi sentire, non sono bastati Vlad Davyskiba (18 punti) e Donovan Dzavoronok (15), oltre ai 5 muri di capitan Thomas Beretta.

Vibo Valentia ha battuto Ravenna per 3-1 nello scontro diretto tra le ultime due della classe: i calabresi, sostenuti da un sontuoso Yuji Nishida (28 punti), si portano a 5 punti di distacco da Cisterna (con una partita giocata in meno) e restano ancora in lotta per la salvezza, mentre i romagnoli, a cui non bastano le 23 marcature di Niels Klapwijk, restano ultimi a -15 dai laziali e di fatto sono retrocessi in Serie A2 (manca soltanto la matematica, non hanno ancora vinto una partita in stagione).

Taranto ha vinto a Padova al tie-break, dopo essere stata sul 2-0. L’opposto Tommaso Stefani (17 punti) e il centrale Gabriele Di Martino (14 punti, 6 muri) hanno fatto la voce grossa contro l’opposto Linus Weber (26 punti, 6 aces) e il martello Mattia Bottolo (18). Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi e la classifica generale della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Allianz Milano vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (21-25; 19-25; 25-23; 20-25)

Vero Volley Monza vs Itas Trentino 1-3 (25-23; 13-25; 21-25; 20-25)

Consar RCM Ravenna vs Tonno Callipo Vibo Valentia 1-3 (21-25; 19-25; 25-23; 22-25)

Kioene Padova vs Gioiella Prisma Taranto 2-3 (21-25; 18-25; 25-21; 25-17; 12-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 44 punti (16 partite giocate), Civitanova 37 (15), Trento 37 (16), Modena 33 (15), Milano 26 (16), Piacenza 25 (16), Monza 22 (18), Taranto 20 (17), Verona 19 (17), Padova 18 (16), Cisterna 17 (16), Vibo Valentia 12 (15), Ravenna 2 (15).

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace