Sport in tv oggi (martedì 25 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 25 gennaio, giornata ricca di eventi da seguire. Si comincerà dalle prime ore del mattino con gli Australian Open di tennis, sempre più nel vivo della competizione. Matteo Berrettini in casa Italia si giocherà l’accesso alle semifinali e la sfida contro Gael Monfils è molto incerta.

Sport invernali in primo piano con la Coppa del Mondo di sci alpino di scena sulle nevi di Kronplatz, per il gigante femminile, e di Schladming, per lo slalom maschile. Tanto basket con l’Eurolega e l’EuroCup senza dimenticare la Coppa d’Africa di calcio e le competizioni europee del volley.

Competizioni continentali riguardanti anche la pallamano e il calcio a 5, con partite di notevole interesse. Questo e molto altro da seguire…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 25 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MARTEDI’ 25 GENNAIO)

01.00 Tennis, Australian Open: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 ed Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

(Berrettini vs Monfils, secondo e ultimo match della sessione serale australiana, inizio programma dalle 09.00 italiane)

01.00 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-New York Knicks – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), live streaming su SkyGo e su NOW.

02.00 Basket, NBA: New Orleans Pelicans-Indiana Pacers – Nessuna copertura tv/streaming.

02.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls – Nessuna copertura tv/streaming.

03.00 Basket, NBA: Phoenix Suns-Utah Jazz – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kronplatz (Italia): prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai2 e su Eurosport2, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

10.30 Sci alpino, Coppa Europa a Saalbach (Austria): discesa maschile – Nessuna copertura tv e streaming.

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kronplatz (Italia): seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai2 e su Eurosport2, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

15.30 Pallamano, Europei: Polonia-Spagna – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Volley femminile, Cev Cup: Uralochka-NTMK – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Calcio, Coppa d’Africa (ottavi di finale): Senegal-Capo Verde – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

17.00 Volley, Champions League: Ziraat Bankasi-Projekt Warszawa – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

17.30 Calcio a 5, Europei: Croazia-Russia – Diretta streaming su Uefa.tv.

17.30 Volley, Champions League: Zenit St. Petersburg-Vojvodina – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): prima manche slalom maschile – Diretta tv su RaiSport e su Eurosport1, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

18.00 Pallamano, Europei: Germania-Russia – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallanuoto, Champions League: Hannover-Steaua Bucarest – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket, EuroCup: Turk Telekom-Partizan – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.00 Volley femminile, Cev Cup: Alba Blaj-Le Cannet – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket, Champions League: Szombathely-Tenerife – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

18.00 Basket, Champions League: Prometery-Hapoel Jerusalem – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

18.00 Basket, Champions League: Tofas-Darrussafak – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

18.00 Volley, Champions League: Jastrzebski-Roeselare – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

18.00 Volley femminile, Serie A1: Vero Volley Monza-Delta Despar Trentino – Diretta streaming su VBTV.

19.00 Basket, EuroCup: Ulm-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

19.00 Pallanuoto, Champions League: Spandau-OSC Ujbuda – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Calcio, Coppa d’Africa (ottavi di finale): Marocco-Malawi – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.00 Pallanuoto, Champions League: Stella Rossa-Marsiglia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket, EuroCup: Slask Wroclaw-Levallois – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.15 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Alba Berlin – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, EuroCup: Valencia-Buducnost – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, Champions League: Unicaja-Cluj Napoca – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Pallamano, Europei: Svezia-Norvegia – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Calcio a 5, Europei: Polonia-Slovacchia – Diretta streaming su Uefa.tv.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): seconda manche slalom maschile – Diretta tv su RaiSport e su Eurosport1, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Unics Kazan – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

21.00 Basket, Eurolega: ASVEL Lyon Villeurbanne-FC Bayern Munchen – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Dubrovnik – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MONFILS

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30

LA DIRETTA LIVE DI ULM-VIRTUS BOLOGNA

Foto: LaPresse