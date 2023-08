Serie A calcio, orari partite di oggi: calendario 6 gennaio, canali tv, streaming, programma DAZN e Sky

La Serie A prova a tornare in campo, con la prima giornata del girone di ritorno di questa stranissima stagione 2021-2022. Fra positività e possibili rinvii, andiamo a scoprire quale potrebbe essere il programma della ventesima giornata.

Al momento, stante la situazione legata alle direttive logistico-sanitarie, restano sei le partite in agenda: una alle 12.30, due alle 14.30, una alle 16.30, una alle 18.30 e una alle 20.45

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 20° turno della Serie A 2021-2022 di calcio, che si terrà interamente il 6 gennaio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

Giovedì 6 gennaio ore 12:30 – Sampdoria-Cagliari: DAZN;

Giovedì 6 gennaio ore 14:30 – Lazio-Empoli: DAZN;

Giovedì 6 gennaio ore 14:30 – Spezia-Verona: DAZN;

Giovedì 6 gennaio ore 16:30 – Sassuolo-Genoa: DAZN e Sky;

Giovedì 6 gennaio ore 18:30 – Milan-Roma: DAZN;

Giovedì 6 gennaio ore 20:45 – Juventus-Napoli: DAZN;

*Le partite di seguito indicate non si disputeranno, sul risultato però delle sfide non è dato sapersi quali saranno gli sviluppi:

Giovedì 6 gennaio ore 12:30 – Bologna-Inter: DAZN e Sky;

Giovedì 6 gennaio ore 16:30 – Atalanta-Torino: DAZN;

Giovedì 6 gennaio ore 18:30 – Salernitana-Venezia: DAZN;

Giovedì 6 gennaio ore 20:45 – Fiorentina-Udinese: DAZN e Sky;

