Serie A basket, calendario partite 9 gennaio: programma, orari, canali tv, streaming

Giornata quasi dimezzata anche questa volta in Serie A: la quindicesima (che non è più l’ultima di andata) ha visto ieri svolgersi l’anticipo tra Trento e Varese, e prosegue oggi con quattro confronti sui sette che si sarebbero dovuti disputare in via originale. Andiamo a scoprirli meglio.

A mezzogiorno, la Dinamo Sassari andrà a giocare sul campo della Vanoli Cremona: al PalaRadi è prova importante per il Banco di Sardegna per ridare alla propria classifica un aspetto migliore, ma è soprattutto la Vanoli ad aver bisogno di quei punti per togliersi dal gruppo dell’ultimo posto. Big in campo al pomeriggio: al Forum di Assago l’Olimpia Milano riceve la solida e sorprendente Bertram Tortona, mentre la Virtus Bologna torna da ospite nel suo ex fortino di Casalecchio di Reno, l’Unipol Arena, dove è padrona di casa l’Unahotels Reggio Emilia. Si chiude con Fortitudo Bologna-Varese nel posticipo Rai di scena al PalaDozza. Rinviate Treviso-Trieste, Brescia-Pesaro e Brindisi-Napoli.

Di seguito il programma completo delle partite della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+.

QUINDICESIMA GIORNATA SERIE A 2021-2022: PROGRAMMA

Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari – domenica 9/1/2022 ore 12:00 Eurosport Player e Discovery+

A|X Armani Exchange Milano-Bertram Derthona Tortona – domenica 9/1/2022 ore 17:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go e DAZN

Unahotels Reggio Emilia-Virtus Segafredo Bologna – domenica 9/1/2022 ore 18:30 Eurosport Player e Discovery+

Fortitudo Kigili Bologna-Openjobmetis Varese – domenica 9/1/2022 ore 20:45 RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+

QUINDICESIMA GIORNATA SERIE A 2021-2022: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – Eurosport 2 (Milano-Tortona). RaiSport (Fortitudo Bologna-Varese)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (tutte le partite)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport (Milano-Tortona, Reggio Emilia-Virtus Bologna)

Credit: Ciamillo