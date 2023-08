Sci alpino oggi, Discesa Kitzbuehel e SuperG Cortina d’Ampezzo 2022: orari, tv, programma, startlist, streaming

Si vanno ufficialmente a concludere i fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 in corso di svolgimento in quel di Kitzbuehel (Austria) per quanto riguarda il comparto maschile e Cortina d’Ampezzo, per il femminile.

Sono in programma, infatti, le due ultime gare del programma di questo fine settimana. Gli uomini saranno impegnati nella seconda discesa che conclude il calendario della Streif, mentre le donne saranno in azione con il superG sulla Olympia delle Tofane. Si inizierà alle ore 11.45 con il via del superG femminile, mentre alle ore 13.30 toccherà alla gara maschile.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022

Domenica 23 gennaio

Ore 11.45 superG femminile Cortina d’Ampezzo

Ore 13.30 discesa maschile Kitzbuehel

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA

1 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

3 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

4 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

12 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

18 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

21 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

22 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

25 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

26 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

28 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

29 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

34 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica

35 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

36 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon

37 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

38 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

41 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

42 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

43 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

44 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

46 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

47 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

48 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

49 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG

1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

14 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

17 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

20 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

21 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

26 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

27 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

29 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

31 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

32 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

33 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

34 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

35 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

36 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

37 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

38 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

39 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

40 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

41 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

42 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

43 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

46 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

47 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

48 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

49 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

50 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

51 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

52 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

54 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

55 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA

56 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

57 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

58 155848 NOVA Tereza 1998 CZE

59 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol

60 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

