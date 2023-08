Qualificazioni Australian Open 2022: Cobolli, Fabbiano e Giannessi accedono al turno decisivo

E’ cominciato il secondo turno delle qualificazioni maschili all’Australian Open 2022. Sono tre gli azzurri (in attesa di altri domani) a proseguire il loro cammino ed arrivare all’ultimo e decisivo turno: Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi e Flavio Cobolli. Finisce, invece, l’avventura di Andrea Vavassori, che ha comunque lottato nel match perso contro l’americano Ernesto Escobedo con il punteggio di 7-6 6-4.

Bella e solida vittoria quella di Flavio Cobolli, che ha superato il ceco Zdenek Kolar, testa di serie numero diciannove, in due set per 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Ottima prestazione del romano, che sogna l’approdo per la prima volta in un main draw di uno Slam e che ora se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 129 della classifica mondiale.

Successo sempre in due set anche per un ritrovato Thomas Fabbiano. Il pugliese arriva da un 2021 difficile e con pochissimi risultati di rilievo e cerca il riscatto già ad inizio 2022. L’azzurro ha sconfitto il brasiliano Ferreira Silva con il punteggio di 6-2 7-5 ed ora affronterà l’ecuadoregno Emilio Gomez, numero 155 del mondo.

Davvero incredibile la vittoria in rimonta di Alessandro Giannessi. Una partita pazzesca quella tra il ligure ed il francese Quentin Halys, che si è risolta solamente al tie-break del terzo set e per 12-10 in favore dell’azzurro. Oltre due ore di gioco per il successo di Giannessi, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 7-6. Adesso una sfida complicata contro il tedesco Yannick Hanfmann, testa di serie numero 8 delle qualificazioni.

RISULTATI QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2022 (12 GENNAIO)

Escobedo (Usa) b. Vavassori 7-6 6-4

Fabbiano b. Ferreira Silva (Bra) 6-2 7-5

Giannessi b. Halys (Fra) 3-6 6-3 7-6

Cobolli b. Kolar (Cze) 6-4 6-2

