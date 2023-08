Pattinaggio artistico oggi, Europei 2022: orari 13 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara, ordini di entrata

Si alza l’asticella al Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia), impianto sportivo pronto a ospitare il secondo giorno di competizioni ai Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico che, come vedremo, sarà anche quest’oggi con molta probabilità monopolizzato ai piani alti della classifica da una sola Nazione, la Russia.

https://www.oasport.it/2022/01/live-pattinaggio-artistico-europei-2022-in-diretta-corto-donne-e-libero-delle-coppie-in-tempo-reale/

Ebbene sì. La seconda giornata si aprirà infatti con una delle gare più attese di tutta la rassegna, lo short program individuale femminile (inizio ore 10:52), dove assisteremo al super scontro tra le tre stelle del gruppo Tutberdize Kamila Valieva, dominatrice assoluta del primo stralcio di stagione, la Campionessa del Mondo in carica Anna Shcherbakova e la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova. Attesa inoltre per le performance di Marina Piredda, alla prima competizione continentale della carriera, e per la leader del movimento nostrano Lara Naki Gutmann. Per entrambe l’obiettivo sarà quello di realizzare due prestazione positive per rialzare il morale dopo la mancata qualificazione olimpica.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, verranno assegnate le prime medaglie con il programma libero delle coppie; anche in questo caso si tratterà di una battaglia tutta russa, anzi, più nello specifico di un derby interno tra i leader Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi di un’incollatura e Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, al momento terzi a sei punti di distanza dalla vetta. Grande occasione infine per gli azzurri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, quarti dopo lo short e in grado di acciuffare la top 5, e per Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a conservare la top 10.

L’intero evento è visibile in forma integrale sulla piattaforme Eurosport Player e Discovery Plus; previsti inoltre diversi collegamenti sia sui Canali RAI Sport che su Eurosport 2. Di seguito i dettagli.

EUROPEI 2022 TALLINN: IL PROGRAMA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO

10:52-15:55 Short program individuale femminile (in gara Marina Piredda e Lara Naki Gutmann)

18:00-20:52 Free program coppie d’artistico (in gara Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

EUROPEI 2022 TALLINN: L’ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO (Attenzione: i documenti fanno riferimento all’orario estone, togliere quindi un’ora)

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

EUROPEI 2022 TALLINN: DOVE VEDERE LA SECONDA GIORNATA IN TV E STREAMING

– Diretta integrale Eurosport Player/Discovery Plus

– RAI SPORT: short program individuale femminile dalle 13:30; free program coppie d’artistico dalle 18:50

– EUROSPORT 2: free program coppie d’artistico dalle 18:00

– Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse