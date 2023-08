Pallanuoto, Serie A1 2022: Anzio-Trieste 9-13. Giuliani momentaneamente al terzo posto

La tredicesima giornata della Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile, ultima del girone d’andata, orfana di cinque match su sette a causa delle tante positività al Covid riscontrate, vede oggi giocarsi un solo incontro, nel quale l’Anzio cede in casa al Trieste per 9-13.

I giuliani, che come i laziali hanno giocato tutte le 13 partite come da calendario, vanno momentaneamente al terzo posto della classifica a quota 29, scavalcando il Savona (12 gare), fermo a 27, ed a -1 dalla coppia di testa composta da Pro Recco (10 gare) e Brescia (11 gare).

Si giocherà domani, domenica 9 gennaio, alle ore 12.00, invece, il posticipo tra Ortigia e Pro Recco. Gli aretusei sono a quota 25 punti (11 gare), mentre i campioni d’Europa sono in testa a punteggio pieno dopo 10 gare. Rinviate a data da destinarsi tutte le altre partite.

TABELLINO

ANZIO WATERPOLIS-PALLANUOTO TRIESTE 9-13

ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, G. Siani 1, C. Gandini 1, L. Di Rocco 1, A. Giorgetti 1, A. Grossi 1, A. Cunko 1, A. Mironov, F. Lapenna 1, A. Agostini, G. Casasola 2, N. Fratarcangeli, G. Vassallo. All. Tofani.

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio, I. Buljubasic 3, Vrlic 1, M. Jankovic, I. Bego 2, A. Razzi 2, Y. Inaba 1, G. Bini 1, A. Mladossich 3, C. Cattarini. All. Bettini.

Arbitri: Cavallini e Pinato.

Note – Parziali: 2-3 1-2 1-4 5-4 Usciti per limite di falli: Petronio (T) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Anzio 2/9, Trieste 1/7 + 2 rigori.

PROGRAMMA E RISULTATI

Girone di ANDATA

13^ Giornata – sabato 8 gennaio 2022

15:00 R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

16:00 C.N. POSILLIPO – AN BRESCIA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

16:00 ADR NUOTO CATANIA – TELIMAR RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

16:30 ANZIO WATERPOLIS – PALLANUOTO TRIESTE 9-13

17:00 WATERPOLO MILANO METANOPOLI – ROMA NUOTO RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

17:00 S.S. LAZIO NUOTO – R.N. NUOTO SALERNO RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

13^ Giornata – domenica 9 gennaio 2022

12:00 C.C. ORTIGIA – PRO RECCO N e PN Siracusa – Piscina “P. Caldarella”

CLASSIFICA

PRO RECCO*** 30

AN BRESCIA** 30

PALLANUOTO TRIESTE 29

RN SAVONA* 27

CC ORTIGIA** 25

TELIMAR* 25

RN SALERNO*** 15

ANZIO WATERPOLIS 11

CN POSILLIPO* 10

IREN GENOVA QUINTO*** 9

WP MILANO METANOPOLI** 9

ADR NUOTO CATANIA** 7

ROMA NUOTO* 7

SS LAZIO NUOTO* 1

* = una partita in meno

** = due partite in meno

*** = tre partite in meno

Foto: LiveMedia/Marco Todaro