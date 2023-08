LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 83-82, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: vittoria di misura e importantissima per gli emiliani. Weems trascinatore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport!

Top Scorer

Virtus Bologna: Weems e Jaiteh con 15 punti a testa

Bourg-en-Bresse: Jones con 17 punti

Vittoria importantissima in ottica europea per la Virtus che migliora ulteriormente il suo record nel gruppo B (6 vinte – 3 perse).

FINISCE QUI: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 83-82.

83-82 Sulaimon 2/2: la partita rimane vivissima.

83-80 Weems prende fallo, va in lunetta: fa 2/2. Virtus sul +3.

Timeout Virtus a otto secondi dalla fine.

81-80 Sulaimon dall’altra parte, coppia di liberi per lui: 2/2.

81-78 Jaiteh fa 1/2 ai liberi: qualche problema dalla linea della carità per il virtussino.

80-78 Canestro di Courby: Bourg-en-Bresse che torna a -2.

80-76 Tripla di Sulaimon: ospiti a -4.

80-73 Belinelli, con due liberi pesantissimi: Virtus a +7.

78-73 Weems da tre, ma dall’altra parte risposta Courby.

75-70 Julien, ancora a bersaglio da due: non molla Bourg-en-Bresse.

75-68 Weeeeeeeems da tre: la Virtus la chiude virtualmente a novanta secondi dalla fine.

72-68 Williams riporta i suoi a -4.

72-66 La Virtus va in lunetta diverse volte: Belinelli e Pajola, entrambi 2/2. Da aggiungere c’è anche un tap-in di Jaiteh.

66-64 Tripla di Jones: i francesi tornano a -2. Partita accesissima.

66-61 Ross: è letteralmente l’anima del Bourg-en-Bresse. Va a canestro da due.

66-59 Cordinier fa 1/2 ai liberi.

65-59 In un amen Bourg-en-Bresse torna a -6. Ross va a segno prima da due e poi da tre.

65-54 Weems: Virtus Bologna a +11.

63-54 Nico Mannion, in lunetta: 1/2 per l’azzurro.

62-54 Gli ultimi dieci minuti si aprono con un libero di Julien e un piazzato di Jaiteh.

INIZIA IL QUARTO PERIODO.

Una breve pausa.

FINISCE IL TERZO QUARTO: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 60-53.

60-53 Ci sono anche due liberi per Jaiteh.

58-53 Uuuuuuuuuuuuh Nico Mannioooooon da tre: sulla sirena!

55-53 Belinelli va in lunetta: 2/2. La Virtus sorpassa il Bourg-en-Bresse.

53-53 Tessitoriiiiii realizza: arrivano i punti del pari.

51-53 Esce alla grande dal timeout Bologna: canestri in fila di Jaiteh e Cordinier. V Nere ora a -2.

Timeout Virtus Bologna a quattro dall’ultimo riposo.

47-53 Williams: coppia di liberi interamente a bersaglio. Transalpini a +6.

47-51 Prima Jones e poi Sulaimon: parzialino dei francesi che scappano a +4.

47-47 Pajola: pareggia i conti. Si riparte da zero a sette minuti dalla fine del terzo periodo.

45-47 Harris: sorpasso del Bourg-en-Bresse.

45-44 Jones accorcia subito per i suoi.

45-42 Weems apre la ripresa con un canestro dal campo.

SI RIPARTE COL TERZO QUARTO!

Pausa lunga torniamo più tardi per la cronaca del secondo tempo.

SI VA ALL’INTERVALLO LUNGO: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 43-42.

43-42 Williams va in lunetta: 1/2. I francesi accorciano.

43-41 Quattro punti a referto per entrambe le formazioni: rimane di due punti la differenza fra Virtus Bologna e Bourg-en-Bresse.

39-37 Triiiiiiipla di Weems: la Virtus opera il sorpasso e la Segafredo Arena esplode.

36-37 Botta e risposta sull’asse Jones-Samson.

34-35 Cordinier da treeeeeeeeeeeeeeeee! La Virtus viene a -1.

31-35 Jones va in lunetta: fa 1/2.

31-34 Triiiiiiipla di Cordinier! La Virtus prova a tornare sotto.

28-34 Jones da due per la squadra d’oltralpe: canestro.

28-32 Tessitori riesce a conquistarsi due tiri liberi: 2/2 per lui.

26-32 Quattro triple di fila per i francesi! Pioggia di bombe: dopo Rosse, vanno a segno Benitez e Chassang.

26-26 Due triple: una in fila all’altra per Bourg-en-Bresse. Maxime Rosse è caldissimo dall’arco.

26-20 Pelos da tre! Gli risponde ancora Jaiteh.

24-17 Riprende la partita con Jaiteh che va a bersaglio.

COMINCIA IL SECONDO QUARTO.

Ora una breve pausa.

SI CHIUDE IL PRIMO QUARTO: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 22-17.

22-17 Belinelli, da due: canestro.

20-17 Pelos, triiiiiiipla che brucia la retina per il -3 dei francesi.

20-14 Tessitori si fa largo in mezzo all’area: canestro per lui.

18-14 Gita in lunetta di Pelos: 2/2, i francesi tornano a segnare, pur non facendolo dal campo.

18-12 Jaiteh: a bersaglio. Bologna va a +6.

16-12 Gioco da tre punti: Pajola, lo completa!

13-12 Si riparte con la triiiiiiipla di Belinelli!

Timeout per la Virtus a quattro minuti dalla fine del primo quarto.

10-12 Julien riporta avanti gli ospiti.

10-10 Ruzzier pareggia i conti per gli emiliani.

8-10 Allunga a +2 la compagine francese.

6-7 A segno Sampson da una parte e Williams dall’altre.

4-5 Partita con grande ritmo: Alibegovic e Jones, il secondo con un gioco da tre punti.

2-2 Botta e risposta per esordire: Alibegovic-Williams.

SI PARTE: PALLA A DUE!

QUINTETTI BASE

Virtus Bologna: Cordinier, Pajola, Alibegovic, Ruzzier, Sampson

Bourg-en-Bresse: Sulaimon, Courbis, Harris, Jones, Williams

20.25 Iniziano le procedure d’inizio del match. A breve gli “starting five” delle due compagini

20.20 Scariolo carica i suoi sul parquet.

20.15 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.10 Venti minuti alla palla a due.

20.05 Alla Segafredo Arena di Bologna si sfidano, in un match valido per la nona giornata della regular season 2021-2022, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo e i francesi del Bourg-en-Bresse.

20.00 Buonasera e benvenuti amici e amiche della palla a spicchi è tempo di grande basket: è tempo di Eurocup.

Buongiorno a tutti gli amici e le amiche di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse, match valido per la nona giornata della regular season dell’EuroCup 2021-2022.

Le V Nere dopo la vittoria maturata in campionato nell’ultimo fine settimana, contro Reggio Emilia (81-90 in trasferta), tornano in campo in Europa, dove al momento detengono un record, nel Girone B, fatto di cinque vittorie e tre sconfitte.

L’avversario per gli uomini di Scariolo è rappresentato dai francesi del Bourg-en-Bresse (2 vinte – 6 perse) sin qui: una formazione certamente alla portata di Belinelli e soci che, nel loro roster, hanno registrato si la perdita, almeno per tre settimane, di Milos Teodosic, ma che di contro hanno ritrovato – dopo quasi due mesi – il rientro di Nico Mannion. Chi la spunterà sul parquet felsineo? La parola al campo: unico giudice supremo.

Palla a due che verrà alzata alla Virtus Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse.

Credit: Ciamillo