LIVE Sport, risultati e news 1° gennaio in DIRETTA: Dakar, Tour de Ski e ATP Cup

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi (sabato 1° gennaio). Buon nuovo anno a tutti. Il 2022 inizia con una serie di eventi sportivi assolutamente da non perdere e che seguiremo minuto per minuto nel corso di una giornata particolarmente intensa e da vivere in compagnia.

Inizia la Dakar, con la prima speciale di 19 km che apre le danze del micidiale rally in Arabia Saudita. Prosegue il Tour de Ski con la sprint a tecnica classica di Oberstdorf, dove l’Italia spera in un buon risultato di Federico Pellegrino. Spazio per la tappa della Tournée dei Quattro Trampolini in scena a Garmisch senza dimenticarsi di altre competizioni da seguire con attenzione, tra cui la prima giornata della ATP Cup.

OA Sport vi propone DIRETTA LIVE Sport di oggi (sabato 1° gennaio): la cronaca, i risultati, le notizie dal mondo sportivo in questa giornata di Capodanno che apre il 2022. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse

TENNIS – Sul cemento di Sydney (Australia) è incominciata la ATP Cup 2022, competizione per Nazionali. L’Argentina ha strapazzato la Georgia per 3-0: Delbonis ha regolato Metreveli per 6-1, 6-2; Schwartzman ha sconfitto Basilasvhili per 6-1, 6-2; stesso parziale anche per Gonzalez e Molteni in doppio contro Purtseladze e Tkemaladze.

La Spagna ha battuto il Cile per 3-0: Carreno Busta ha avuto la meglio su Tabilo per 6-4, 7-6(4); Bautista ha strapazzato Garin per 6-0, 6-3, poi il successo in doppio di Davidovich Fokina e Martinez contro Barrios/Tabilo per 7-6(3), 4-6, 10-7.