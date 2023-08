LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: vincono ancora Bankes e Noerl. Altro quinto posto per Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.19 A livello maschile, invece, Noerl raggiunge al primo posto l’austriaco Alessandro Haemmerle (entrambi con 286 punti). Terzo l’altro austriaco Dusek. Il primo degli azzurri è Sommariva, 11° con 101 punti.

07.17 In campo femminile Bankes vola a quota 409 punti in classifica generale. Seconda la francese Trespeuch (310 punti) e terza l’australiana Brockhoff (280 punti). La migliore delle italiane è Michela Moioli, attualmente quarta con 276 punti.

07.15 Si chiude dunque qui la tappa di Krasnojarsk. Le gare del weekend hanno visto le doppie vittorie della britannica Bankes e del tedesco Noerl. In casa Italia Moioli termina il fine settimana con due quinti posti, male invece Sommariva (ieri eliminato agli ottavi, oggi ai quarti).

07.13 Terzo successo in Coppa del Mondo per Noerl.

07.11 DOPPIETTA ANCHE PER NOERL! Il tedesco compie una grande rimonta da metà gara in poi e trova il bis dopo la vittoria di ieri. Sul podio con lui l’austriaco Dusek, secondo, e il canadese Grondin, terzo. Quarta posizione per Lambert.

07.09 Passiamo alla Big Final maschile. A contendersi il successo l’austriaco Dusek, l’australiano Lambert, il tedesco Noerl e il canadese Grondin.

07.06 L’olandese De Blois vince la Small Final davanti all’australiano Dickson e al russo Donskikh. Quarto, e dunque ottavo, il francese Surget.

07.05 È il momento della Small Final maschile.

07.03 Per Bankes si tratta della settima vittoria in Coppa del Mondo, la terza in stagione.

07.02 DOPPIETTA DI CHARLOTTE BANKES! La britannica si ripete dopo la vittoria di ieri. Seconda Trespeuch, terza Jacobellis e quarta Brockhoff.

07.00 Tutto pronto per la Big Final femminile. In gara la britannica Bankes, l’australiana Brockhoff, la francese Trespeuch e la statunitense Jacobellis.

06.57 Moioli vince ancora la Small Final! Tutto abbastanza facile per l’azzurra che domina la run e chiude davanti a Gaskill, Casanova e McManiman (caduta).

06.55 Ci siamo per la Small Final femminile. La lotta per il quinto posto sarà tra la nostra Moioli, la statunitense Gaskill, la svizzera Casanova e la canadese McManiman.

06.53 Grondin vince la seconda semifinale. Secondo l’austriaco Dusek che come il canadese si qualifica per la Big Final. Si dovranno accontentare della finale per il quinto posto l’australiano Dickson e il francese Surget.

06.51 Volano in Big Final il tedesco Noerl e l’australiano Lambert. Small Final invece per il russo Donskikh e per l’olandese De Blois.

06.50 Passiamo alle semifinali maschili.

06.47 Altra gara sottotono dunque per Moioli che anche oggi perderà terreno in classifica generale.

06.45 NOOOOO! ELIMINATA MOIOLI! L’azzurra resta in seconda posizione per tre quarti di gara, ma nel finale non riesce a contenere il ritorno di Jacobellis. Va in Big Final anche Brockhoff. Finalina quindi per Moioli e Gaskill.

06.43 È il turno di Moioli! Forza Michela! L’azzurra dovrà vedersela con la statunitense Brockhoff, l’australiana Jacobellis e la statunitense Gaskill.

06.42 Tutto facile per la britannica Bankes che si regala un’altra Big Final. Con lei si qualifica anche la francese Trespeuch. Small Final invece per la canadese McManiman e la svizzera Casanova.

06.40 È il momento delle semifinali femminili. Michela Moioli prenderà parte alla seconda run.

06.38 NOOOOOO! ELIMINATO SOMMARIVA! L’azzurro lotta fino alla fine ma arriva terzo ed è costretto a dire addio ai sogni di gloria. Passano il turno Grondin e Dickson, mentre cade Pachner.

06.37 ORA TOCCA A SOMMARIVA! Con lui il canadese Grondin, l’australiano Dickson e l’austriaco Pachner.

06.36 L’austriaco Dusek vince il suo quarto di finale. Secondo il francese Surget. Eliminati il canadese Bichon e l’australiano Bolton.

06.34 Nella seconda run passano il turno il russo Donskikh e il tedesco Noerl. Fuori il canadese Moffatt e lo spagnolo Eguibar.

06.32 FUORI ALESSANDRO HAEMMERLE! Il campione austriaco arriva addirittura quarto. A vincere la batteria è l’australiano Lambert davanti all’olandese De Blois. Fuori anche l’austriaco Lueftner.

06.30 Iniziano ora i quarti di finale maschili. Lorenzo Sommariva gareggerà nella quarta batteria.

06.27 MICHELA MOIOLI VINCE LA SUA RUN! Grande prova dell’azzurra che si qualifica così alle semifinali. Insieme a lei la statunitense Gaskill. Fuori l’austriaca Zerkhold e la russa Paul.

06.26 È il turno di Michela Moioli!

06.24 Nella terza batteria passano il turno l’australiana Brockhoff e la statunitense Jacobellis. Niente da fare per la svizzera Hediger e la francese Petit Lenoir.

06.22 Tutto facile anche per Trespeuch. La francese vola in semifinale insieme alla canadese McManiman. Eliminate le canadesi Bergermann e Critchlow.

06.20 La britannica Bankes vince la prima run. Si qualifica anche la svizzera Casanova. Fuori la svizzera Jost e la russa Vasiltcova.

06.18 Passiamo ora ai quarti di finale femminili. Per l’Italia al via ci saranno Michela Moioli.

06.16 Eliminato Ferrari che termina la sua batteria in terza posizione. Peccato, l’azzurro a metà gara si trovava in seconda piazza ed è stato poi superato dall’australiano Dickson. Insieme a Dickson si qualifica per i quarti di finale anche il canadese Grondin. Fuori invece il britannico Nightingale.

06.15 È il momento di Filippo Ferrari!

06.14 GRANDE PROVA DI SOMMARIVA! L’azzurro termina in prima posizione la sua run e si qualifica per i quarti di finale. Con lui l’austriaco Pachner. Niente da fare invece per l’australiano Hughes e il canadese Hill.

06.12 Passano ai quarti di finale l’australiano Bolton e il francese Surget. Fuori il francese Le Ble Jacques e lo spagnolo Romero. Ora tocca a Lorenzo Sommariva!

06.10 L’austriaco Dusek vince la quinta run. Si qualifica anche il canadese Bichon, mentre escono di scena il francese Bozzolo e lo svizzero Koblet.

06.08 Tutto facile per il vincitore di ieri Noerl che passa il turno senza problemi. Con lui anche il russo Donskikh. Eliminati il russo Olyunin e lo statunitense Vedder.

06.06 Niente da fare per Godino che chiude quarto. Si qualificano per i quarti di finale lo spagnolo Eguibar e il canadese Moffatt. Oltre a Godino, fuori anche il canadese Graham.

06.04 Dalla seconda batteria passano l’olandese De Blois e l’austriaco Lueftner. Eliminati il coreano Woo e lo statunitense Lacroix. Ora tocca a Godino. Forza Michele!

06.01 L’australiano Adam Lambert vince la prima run. Si qualifica anche l’austriaco Alessandro Haemmerle, fuori invece l’altro austriaco Luca Haemmerle e lo statunitense Deibold.

06.00 È tutto pronto, si comincia con gli ottavi di finale maschili!

05.59 In campo maschile, oltre a Sommariva, prenderanno parte alla gara anche gli azzurri Michele Godino e Filippo Ferrari.

05.56 Ricordiamo che ieri le vittorie sono andate alla britannica Charlotte Bankes e al tedesco Martin Noerl.

05.53 In casa Italia gran parte delle speranze sono riposte in Michela Moioli (quinta ieri) e in Lorenzo Sommariva (ieri fuori agli ottavi di finale).

05.50 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE scritta della gara di snowboardcross di Krasnojarsk (Russia), appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022.

In campo femminile si ripartirà dalla vittoria di ieri di Charlotte Bankes. Ad ostacolare la britannica ci proverà soprattutto la campionessa olimpica in carica Michela Moioli, ieri autrice di una gara sottotono chiusa in quinta posizione. Insieme all’italiana, tenteranno il colpaccio anche la francese Chloe Trespeuch (ieri seconda), l’australiana Belle Brockhoff e la statunitense Lindsey Jacobellis.

In campo maschile, invece, tutti andranno a caccia di Martin Noerl. Il tedesco dovrà vedersela soprattutto con gli austriaci Alessandro Haemmerle e Jakob Dusek (ieri entrambi male), il canadese Eliot Grondin e il francese Merlin Surget. Per quanto riguarda gli azzurri andranno a caccia di un buon risultato Lorenzo Sommariva (ieri male), Michele Godino e Filippo Ferrari

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross. L’appuntamento con i nostri aggiornamenti in tempo reale è a partire dalle ore 06:00 italiane, non mancate!

Foto: Pier Colombo