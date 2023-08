LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: Rafa si prende la semifinale dopo un lungo braccio di ferro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.48 Ottime percentuali con la prima di servizio per Rafa, che vince il 79% dei punti (79/100) e che ottiene un saldo assai positivo tra vincenti (41) e non forzati (28). A Shapovalov non bastano i 20 ace e i 53 vincenti messi a segno, penalizzati dai 51 non forzati, in buona parte di dritto.

8.45 Rafa Nadal ottiene per la trentaseiesima volta la semifinale in un torneo dello Slam con il successo in cinque set su Denis Shapovalov, con il punteggio di 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 in un match durato quattro ore e dieci minuti. Sembrava tutto facile per il fuoriclasse di Manacor, che per due set ha approfittato dei problemi con il dritto del canadese. Dal terzo set il livello del maiorchino, complice anche un problema allo stomaco, è calato ed è conseguentemente salito quello del canadese, che riesce a portare il match al quinto, ma un turno di servizio disastroso nel secondo gioco lo mette nelle condizioni di inseguire; Nadal è però un killer e non si lascia sfuggire l’occasione di prendersi la settima semifinale in carriera qui in Australia.

GAME, SET AND MATCH! RAFA NADAL BATTE AL QUINTO SET DENIS SHAPOVALOV E VOLA IN SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN 2022!

40-15 Shapovalov manda la risposta sulla seconda in rete: due match point Nadal!

30-15 Prima vincente ad uscire di Nadal.

15-15 Stavolta è buona la risposta di Shapovalov, Nadal sorpreso dal suo colpo.

15-0 Steccata di dritto del canadese sul colpo potente di Rafa.

GAME SHAPOVALOV, 5-3. Buona prima di servizio del nordamericano. Ora Nadal serve per il match.

40-15 Risposta profonda di Nadal che coglie impreparato il suo avversario.

40-0 Servizio vincente di Shapovalov.

30-0 Ace con la seconda per il canadese.

15-0 Servizio e dritto per Shapovalov.

GAME NADAL, 5-2. Prima centrale con cui si garantisce la possibilità di servire per il match.

40-15 C’è la seconda, e arriva la risposta del canadese: palla tra i piedi di Nadal.

40-0 Bastonata al servizio di Rafa, con Shapovalov che non tiene la risposta.

30-0 Solito servizio in slice esterno per Nadal.

15-0 Che ha sbagliato Shapovalov! Gran risposta che prende il tempo a Nadal, poi manda lungo il dritto incrociato con i piedi in mezzo al campo!

GAME SHAPOVALOV, 4-2. Altro ace per lui.

40-0 Servizio in kick e rovescio perfetto stilisticamente per il nordamericano.

30-0 Ace esterno di Shapovalov.

15-0 Prima di servizio oltre i 200 all’ora per il canadese.

GAME NADAL, 4-1. Lo spagnolo fa muovere Shapovalov, che sbaglia il dritto incrociato da sinistra.

40-30 A tutto braccio Shapovalov, stavolta di rovescio: colpo difensivo di Nadal che finisce in rete.

40-15 Risposta profonda del canadese, che gli apre il campo per lo schiaffo di dritto.

40-0 Lo slice di Shapovalov va in corridoio.

30-0 Ancora la prima di servizio in soccorso al maiorchino.

15-0 Buon servizio di Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 3-1. Il nordamericano muove il punteggio con un altro ace centrale.

AD-40 Si aggrappa al servizio il canadese: buona prima centrale.

40-40 Pasticcio di Shapovalov, che si incaponisce a cercare lo smash in arretramento e lo sbaglia.

40-30 Risposta bloccata di Nadal che si ferma in rete.

30-30 Dritto incrociato insidiosissimo di Rafa, il canadese deve colpire con i piedi fuori dal campo: palla in rete.

30-15 Ace di Shapovalov, il sedicesimo.

15-15 Gran risposta di dritto incrociato di Nadal.

15-0 Ace centrale di Shapovalov.

GAME NADAL, 3-0! Quarto errore di rovescio di Shapovalov, che sbaglia in maniera grossolana il lungolinea. E ora andare a prendere il maiorchino diventa assai difficile…

AD-40 Cosa ha rischiato Nadal! Sceglie il serve and volley, Rafa va a tanto così da cestinare la volée a campo aperto ma viene aiutato dal nastro.

40-40 Con la risposta profonda, Shapovalov induce Nadal all’errore.

AD-40 Se per il canadese nei primi due set il problema era il dritto, ora i guai arrivano con il rovescio: terzo errore in fila.

40-40 E si salva ancora Nadal con la seconda centrale dal rimbalzo alto: Shapovalov manda in rete il rovescio.

40-AD Ancora il canadese, che rischia parecchio ma costringe Nadal a un passante complicato. Altra palla break!

40-40 Errore da matita rossa di Shapovalov, che manda il rovescio in corridoio. Era un punto molto importante.

30-40 Sul nastro il rovescio di Nadal! Palla del controbreak immediato.

30-30 Prima in slice ad uscire, come fatto tantissime volte: punto spagnolo.

15-30 Esce il passante in cross di Nadal! Ma Shapovalov è stato bravo a dargli un corridoio complicato con lo slice lungolinea.

15-15 Questo punto fa capire come Nadal stia molto meglio: aggiusta i piedi perfettamente per un dritto lungolinea al laser, impossibile da tenere per il canadese.

0-15 Viene a rete Shapovalov che chiude agilmente il punto.

BREAK NADAL, 2-0! Stecca il rovescio Shapovalov e il maiorchino torna a condurre!

15-40 La prima è annullata con una ottima prima di servizio.

0-40 E arriva il doppio fallo! Tre palle break Nadal!

0-30 Il dritto del canadese torna ballerino: altro errore.

0-15 Dritto di Shapovalov che va lunghissimo.

GAME NADAL, 1-0! Si salva il maiorchino dopo una volée mediocre, Shapovalov va con il lungolinea ma Rafa è veloce a riprendere il campo e a parare il colpo.

AD-40 Lunga la risposta di Shapovalov.

40-40 Arriva l’ace di Nadal a salvare la situazione.

30-40 E arriva ancora un doppio fallo! Palla break!

30-30 Gran dritto di Shapovalov, che trova un angolo assai stretto.

30-15 Doppio fallo di Nadal, addirittura dieci: tantissimi per uno come lui.

30-0 E ora c’è l’ace per il maiorchino.

15-0 Prima vincente di Nadal

QUINTO SET

Si riprende a giocare dopo una pausa richiesta da Nadal per cambiarsi.

SET SHAPOVALOV, 3-6! Risposta steccata di Nadal, il canadese esulta: si va al quinto!

AD-40 Ace di Shapovalov, ora c’è il set point!

40-40 E ancora il dritto a portare punti a Shapovalov!

30-40 Ace esterno per il nordamericano.

15-40 Shapovalov non attacca sulla steccata di Nadal e poi se ne pente: costretto ad un dritto incrociato, commette un brutto errore. Due palle break.

15-30 Servizio e dritto per Shapovalov.

0-30 Nadal si allontana dal campo per far partire lo scambio, il canadese sbaglia il rovescio incrociato.

0-15 Largo il dritto di Shapovalov.

GAME NADAL, 3-5. Rafa tiene il servizio, ora Shapovalov serve per il set.

40-15 Altro serve and volley per Nadal.

30-15 Palla corta di Rafa, Shapovalov ci arriva ma il suo recupero è lungo.

15-15 Gran scambio, chiuso da Nadal con la volée in recupero.

0-15 Rovescio di Shapovalov che spiazza il maiorchino.

Sembra che Nadal stia pagando il gran caldo di Melbourne: ha chiesto anche l’asciugamano ghiacciato nel cambio campo.

GAME SHAPOVALOV, 2-5. Scappa via la risposta bloccata di Nadal.

40-30 Buona risposta di Rafa, che poi tira fuori dal cilindro un gran dritto.

40-15 Buona prima di servizio del canadese.

30-15 Stavolta Shapovalov chiede troppo al suo serve and volley.

30-0 Schiaffo di dritto di Shapovalov, Nadal nemmeno ci prova.

15-0 Prima centrale del canadese, Rafa non riesce a rispondere a dovere.

GAME NADAL, 2-4. Il maiorchino chiude i conti con lo smash.

40-30 Shapovalov continua a rispondere profondamente, Rafa rimane un po’ lì.

40-15 E ora arriva anche la prima di servizio vincente.

30-15 Accelerazione di dritto lungolinea vincente di Rafa.

15-15 Buona prima di servizio.

0-15 Rovescio così così di Rafa, infilato poi dal dritto dell’avversario.

Si riprende a giocare

Lo spagnolo sembra avere problemi a respirare profondamente. Non dovrebbe esserci bisogno del medical time out.

GAME SHAPOVALOV, 1-4. E il canadese chiude con l’ace. Nadal chiama il fisioterapista.

40-15 Risposta lunga di Nadal.

30-15 Rovescio lungolinea di Shapovalov da guardare e riguardare.

15-15 Il nastro manda fuori il rovescio incrociato di Shapovalov.

E ARRIVA IL DOPPIO FALLO! BREAK SHAPOVALOV, 1-3!

30-40 Altro errore in manovra di Nadal, e c’è palla break per Shapovalov.

30-30 Lungo il rovescio del canadese.

15-30 Ora il dritto del canadese funziona: ottimo vincente in lungolinea.

15-15 Ora Shapovalov è assai in palla; arriva sulla palla corta avversaria, ma il suo rovescio esce di nulla.

0-15 Va lungo il dritto di Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 1-2. Altra risposta in rete di Nadal.

40-30 Nastro che aiuta Shapovalov per due volte, canadese con la palla del 2-1

30-30 Ace centrale del canadese.

15-30 Rimane profondo lo spagnolo, costringendo Shapovalov all’errore.

15-15 Esce di poco il dritto di Nadal.

0-15 MAI abbassare la guardia con Nadal. Il maiorchino riprende un vincente alvanzo un enorme lob, smash con sufficienza di Shapovalov e Nadal gli tira addosso.

GAME NADAL, 1-1. Fuori la risposta di Shapovalov.

40-15 E stavolta il passante di Nadal riesce! Cross di dritto in corsa che rientra nell’incrocio delle righe, il suo marchio di fabbrica!

30-15 Dritto di Shapovalov che vola lontano dal rettangolo di gioco.

15-15 Gran prima di servizio di Nadal.

0-15 Si difende strenuamente Shapovalov, che ha avuto una mano dal nastro.

GAME SHAPOVALOV, 0-1. Dritto in arretramento del canadese che trova un angolo strettissimo.

40-30 Bravo Shapovalov che prende il punto con il dritto in controtempo.

30-30 Il canadese se la cava con la prima di servizio.

15-30 Altro passante di Nadal a segno.

15-15 Fuori la risposta del maiorchino.

0-15 Passante di Nadal che non lascia scambio al canadese.

QUARTO SET

Si è abbassata la qualità al servizio di Nadal nel terzo set, e ora abbiamo una partita.

SET SHAPOVALOV! 4-6! Buona risposta, prende campo e colpisce con il rovescio! Dal nulla, si arriva al quarto set!

15-40 Ace esterno di Nadal.

0-40 Mazzata di dritto in risposta del canadese: tre set point Shapovalov!

0-30 E arriva anche il doppio fallo. Shapovalov a due punti dal set.

0-15 Ottima la risposta del canadese che induce Nadal all’errore.

GAME SHAPOVALOV, 4-5. Risposta di Nadal non proprio irreprensibile.

40-15 Doppio fallo del canadese.

40-0 Buona prima di servizio di Shapovalov.

30-0 Andata bene al canadese: Nadal arriva sulla sua palla corta ma legge le sue intenzioni.

15-0 Shapovalov chiude a rete il primo scambio di questo game.

GAME NADAL, 4-4. Ancora servizio vincente: non si è praticamente giocato, con Rafa che tiene il proprio turno di battuta.

40-0 Stavolta c’è il servizio vincente.

30-0 Secondo ace consecutivo di Rafa.

15-0 Quarto ace di Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 3-4. Il canadese chiude con l’ace centrale.

AD-40 Risposta di Nadal che esce fuori di poco.

40-40 Stavolta però arriva il doppio fallo. Terzo della partita.

40-30 Gran seconda di servizio di Shapovalov.

30-30 Si mangia le mani Nadal! Capisce il serve and volley e infila l’avversario con il passante, ma la palla esce di nulla.

15-30 Shapovalov si accorge tardi che Nadal ha risposto corto, arriva con colpevole ritardo sulla palla e sbaglia.

15-15 Ace di seconda angolatissimo del canadese, prendendo un filo di riga.

0-15 Risposta insidiosa di Rafa che trova impreparato Shapovalov.

GAME NADAL, 3-3. Shapovalov tenta il passante lontano due metri dalla riga di fondo, Nadal attento a chiudere a rete.

AD-40 Terza prima consecutiva, terzo punto senza giocare: quando conta, i campioni emergono.

40-40 E replica Nadal, anche se Shapovalov ha stavolta qualche responsabilità in più sulla risposta.

30-40 Una gran prima cancella la prima palla break.

15-40 E Nadal dà una grossissima mano al canadese con un altro doppio fallo! Due palle break Shapovalov, le prime della sua partita.

15-30 Gran seconda di Nadal, con Shapovalov che non trova nemmeno la palla.

0-30 Dritto di Shapovalov che viene reso ancora più violento dal tocco del nastro, Nadal non riesce a rispondere. Attenzione…

0-15 Doppio fallo Nadal, sesto del match.

GAME SHAPOVALOV, 3-2. Il nordamericano chiude con l’ace.

40-15 Due palle per il 3-2 del canadese.

30-15 Errore con i piedi in mezzo al campo per il canadese.

30-0 Bello scambio, Shapovalov si apre il campo con il rovescio lungolinea per poi chiudere con lo schiaffo di dritto.

15-0 Altro serve and volley di Shapovalov.

GAME NADAL, 2-2. Prima di servizio centrale di Rafa.

40-0 Altra risposta sparacchiata dal nordamericano, che poteva sicuramente far meglio sulla seconda di Nadal.

30-0 Lotta di rovescio con il canadese che è il primo a sbagliare.

15-0 Fuori la risposta di Shapovalov.

GAME SHAPOVALOV, 2-1. Si salva il canadese, che è andato in difficoltà anche stavolta.

40-30 Il nordamericano se la cava con la prima di servizio.

30-30 Ancora la rapidità di piedi di Rafa, ma poi Shapovalov tenta un rovescio incomprensibile.

30-15 Accelerazione di dritto terrificante di Nadal, Shapovalov non riesce a contenerla.

30-0 Ace del canadese.

15-0 Prima al corpo di Shapovalov.

GAME NADAL, 1-1. Shapovalov va a rete un po’ all’avventura, Rafa si prende il punto con un gran passante incrociato.

40-15 Stavolta la prima di Nadal è abbastanza robusta.

30-15 Continuano le difficoltà in risposta di Shapovalov, che spreca un servizio abbastanza comodo e se la prende con la racchetta dandole una manata.

15-15 Doppio fallo Nadal.

15-0 Prima di servizio centrale di Rafa.

GAME SHAPOVALOV, 0-1. Ace del nordamericano.

40-30 Ancora il serve and volley per il canadese, che vuole sparigliare le carte.

30-30 Grande angolo con la seconda di Shapovalov.

15-30 Bravo stavolta il canadese, che si viene a prendere il punto a rete in uscita dal servizio.

0-30 Di nuovo un grosso errore per Shapovalov, che sta litigando da inizio partita con il suo dritto.

0-15 Terza frazione che inizia con un errore gratuito per il canadese.

INIZIA IL TERZO SET

SET NADAL, 6-4! Ancora con il dritto costringe Shapovalov all’errore: ora diventa una montagna gigantesca per il canadese.

40-15 Prima centrale e dritto a sventaglio: due set point Nadal.

30-15 Shapovalov spinge bene con il rovescio, ma poi arriva il momento di tirare di dritto: altro errore.

15-15 Errore di rovescio di Rafa in uscita dal servizio.

15-0 Nadal apre il gioco con un ace.

GAME SHAPOVALOV, 5-4. Si salva il canadese, ma ora Rafa serve per il set.

AD-40 Bravissimo Shapovalov, che costringe Nadal al passante incrociato con lo slice e chiude a rete.

40-40 Si salva il canadese con un rovescio di controbalzo che mette Rafa in difesa.

30-40 E questo cambio di attitudine si fa sentire: altro doppio fallo di Shapovalov, set point per Rafa.

30-30 Torna ad essere aggressivo in risposta Nadal, che si prende immediatamente il punto.

30-15 Ora arriva l’ace per Shapovalov.

15-15 Doppio fallo del canadese.

15-0 Prima di servizio centrale di Shapovalov.

GAME NADAL, 5-3. Servizio non impossibile del mancino di Manacor, ma Shapovalov sbaglia la risposta.

AD-40 Serve and volley di Nadal che va a segno.

40-40 Errore di Rafa, che gioca il dritto nonostante non ce ne fosse lo spazio.

40-30 Rovescio lungolinea di Nadal che esce fuori davvero di poco.

40-15 E il maiorchino ora non si fa pregare, andando avanti ancora con il servizio.

30-15 Gran prima di servizio di Rafa.

15-15 Nadal tenta di uscire dallo scambio con la smorzata, ma la palla non passa la metà campo.

15-0 Non trova la palla in risposta Shapovalov.

BREAK NADAL, 4-3! Il nastro aiuta il maiorchino, capovolgendo l’inerzia dello scambio: Rafa chiude con lo smash e passa a condurre la seconda frazione.

30-40 Che erroraccio del canadese! Gestisce lo scambio e al momento di chiudere manda lunghissimo il dritto! Palla break.

30-30 Servizio esterno e schiaffo di dritto per Shapovalov.

15-30 Stavolta il canadese se la cava a rete, parando il passante di Nadal.

0-30 Smorzata bruttina di Shapovalov, attacco così così di Nadal che poi ha un ottimo riflesso su un’altra volée rivedibile del canadese.

0-15 Bravo Nadal con il dritto lungolinea che prende il tempo a Shapovalov.

GAME NADAL, 3-3. Rovescio di Shapovalov sparato in corridoio.

AD-40 Nadal torna a spingere, costringendo il canadese all’errore.

40-40 Shapovalov vince lo scambio dalla difesa dopo uno scambio lungo.

AD-40 Gran prima centrale.

40-40 Altro doppio fallo di Nadal, che dopo un ottimo primo set ha abbassato un po’ la qualità al servizio.

AD-40 Bravo Nadal a trovare un grande angolo con il diritto.

40-40 Grande scambio, Shapovalov tiene e infila il dritto incrociato; Nadal va vicinissimo al miracolo con il colpo di lato al paletto.

40-30 Risposta in rete del canadese sulla seconda di Nadal. Si poteva fare molto meglio.

30-30 Difesa strenua di Shapovalov, che si salva su due dritti in contropiede strettissimi: Nadal ha il campo libero per chiudere ma sbaglia.

30-15 Il maiorchino spinge sul dritto di Shapovalov, che recupera ma manca il campo.

15-15 Scambio lungo, dritto di Nadal che va fuori giri.

15-0 Servizio esterno e smash per Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 3-2. Chiude i conti il canadese, ritrovatosi sotto 0-30 in questo gioco.

40-30 Ancora il servizio a venire incontro a Shapovalov.

30-30 Gran prima di servizio del canadese.

15-30 Shapovalov costringe Nadal a giocare un passante molto lontano dal campo, il nastro dice di no.

0-30 Slice troppo comodo del canadese, che lascia tutto lo spazio del mondo a Nadal che lo infila con il passante.

0-15 Errore in fase di impostazione di Shapovalov.

GAME NADAL, 2-2. Lo spagnolo chiude con la prima di servizio.

40-30 Slice del canadese che muore direttamente in rete.

30-30 Che spreco di Shapovalov, che tiene botta con il dritto ma al momento di venire avanti manda il colpo a rete.

15-30 Doppio fallo di Nadal.

15-15 Lo spagnolo aggiusta subito le cose con la prima di servizio.

0-15 Dritto sbilenco di Nadal, per la prima volta in svantaggio sul suo servizio.

GAME SHAPOVALOV, 1-2. Non basta la leggendaria difesa di Nadal, stavolta il canadese viene comodamente a rete per chiudere.

40-30 Serve and volley abbozzato di Shapovalov, palla in corridoio.

40-15 Nadal è lontano dal campo, il canadese chiude con lo schiaffo di dritto a campo aperto.

30-15 Shapovalov non è proprio a suo agio a rete: volée rivedibile su cui Nadal arriva e chiude i conti.

30-0 Altra buona prima del canadese.

15-0 Seconda con il kick ad uscire per Shapovalov, fuori giri la risposta di Nadal.

GAME NADAL, 1-1. Torna la prima di servizio e Rafa chiude i conti in questo secondo gioco.

40-30 Stavolta l’errore di dritto è del mancino di Manacor.

40-15 Doppio fallo di Nadal, secondo del match.

40-0 Possiamo dirlo con certezza: il dritto del canadese oggi è in giornata no.

30-0 Errore di dritto di Shapovalov.

15-0 Brutta risposta sulla seconda di Nadal.

Continua la polemica di Shapovalov con il giudice di sedia, abbastanza fuori luogo, sul tempo di servizio di Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 0-1. Parte bene il canadese.

40-0 Ancora con la battuta: non si è giocato fino ad ora.

30-0 Altro ottimo servizio.

15-0 Rabbiosa prima di servizio del canadese.

SECONDO SET

Shapovalov ha un alterco con il giudice di sedia per il tempo che si è preso Nadal prima dell’inizio del secondo set.

SET NADAL, 6-3. Gran botta sul servizio del canadese, in archivio la prima frazione.

40-15 Shapovalov fa tutto bene, meno che la volée risolutiva, troppo alta: Rafa ci arriva e chiude di dritto. Due set point.

30-15 Doppio fallo Nadal.

30-0 Shapovalov non sfrutta la seconda di servizio mandando in rete la risposta.

15-0 Prima di servizio centrale di Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 5-3. Stavolta è Rafa a compiere un errore di dritto. Ma ora potrà chiudere il primo set al servizio.

40-15 Risposta di Nadal al corpo sulla seconda avversaria, errore di Shapovalov.

40-0 Buona prima centrale del canadese.

30-0 Lo spagnolo sbaglia la risposta sulla seconda. La sua intenzione pare chiara, quella di anticipare il tempo sul servizio avversario.

15-0 Servizio in kick di Shapovalov, che controbatte il tentativo di anticipo di Nadal.

GAME NADAL, 5-2. Il maiorchino comanda lo scambio a suo piacimento ed è a tanto così da chiudere il primo set.

40-15 Shapovalov butta via l’inerzia dello scambio con un dritto che va fuori giri.

30-15 Ancora il servizio di Rafa a farla da padrone.

15-15 Prima di servizio positiva per Rafa.

0-15 Shapovalov rimane profondo con il rovescio, costringendo Nadal ad un colpo difficile che esce dal campo.

GAME SHAPOVALOV, 4-2. E il canadese resta in scia con l’ace.

AD-40 Prima di servizio di Shapovalov all’incrocio delle righe.

40-40 Gran scambio di Nadal, che fa fare il tergicristallo al suo avversario per chiudere con un comodo smash.

AD-40 Gran prima esterna di Shapovalov.

40-40 Risposta laser di Rafa, che lascia di sasso il numero 14 del tabellone. Si va ai vantaggi.

40-30 Si salva con la prima di servizio il canadese.

30-30 Nadal risponde rapido, non dando il tempo a Shapovalov di posizionare il corpo per il dritto.

30-15 Braccio di ferro di rovescio, Shapovalov il primo a cedere.

30-0 Altra buona prima di servizio con il punto chiuso immediatamente con il rovescio lungolinea.

15-0 Fuori di nulla la risposta di Nadal.

GAME NADAL, 4-1. Prima robusta di Rafa che chiude con lo schiaffo al volo.

40-15 Seconda di servizio che rimbalza alta, che costringe Shapovalov ad un nuovo errore.

30-15 Nadal prova il serve and volley, ma la volée è sbagliata.

30-0 Servizio e dritto incrociato di Nadal: sesto punto consecutivo del maiorchino.

15-0 Sta andando fuori giri il dritto di Shapovalov, quarto errore consecutivo: il canadese cambia la racchetta.

BREAK NADAL, 3-1! Altro errore di Shapovalov con il dritto, il terzo consecutivo: arriva immediatamente il break per Rafa.

0-40 Brutto errore del canadese, che manda in rete il dritto sulla risposta profonda di Nadal. Tre palle break.

0-30 Fa tutto bene Shapovalov, ma poi sbaglia la soluzione definitiva mandando lo schiaffo di dritto in corridoio.

0-15 Lotta sul dritto incrociato, poi Nadal cerca e trova la soluzione lungolinea.

GAME NADAL, 2-1. Altro servizio potente del maiorchino.

40-15 Stavolta è Nadal a presentarsi a rete, prendendosi il punto.

30-15 Gran scambio del canadese, che si apre il campo con lo slice e va a rete a chiudere con la volée.

30-0 Scappa via la risposta di Shapovalov.

15-0 Prima al corpo di Nadal.

GAME SHAPOVALOV, 1-1. L’ace suggella il primo gioco del nordamericano.

40-15 Prima esterna e dritto incrociato per chiudere subito il punto.

30-15 Seconda insidiosa di Shapovalov, Rafa risponde come può e il canadese chiude con lo smash.

15-15 Va bene al canadese, che sbaglia l’attacco; il passante di Nadal finisce in rete.

0-15 Risposta profonda di Rafa, Shapovalov si sposta tardi sul dritto che va fuori.

GAME NADAL, 1-0. Aggressivo il maiorchino, che chiude subito lo scambio con il dritto dal centro del campo.

40-15 Shapovalov riesce a rispondere e tira fuori un passante in corsa da applausi.

40-0 Ace Nadal.

30-0 Altro punto rapido con il servizio.

15-0 Subito una buona prima di servizio per Rafa.

4.31 SI COMINCIA! Il primo a servire è Rafa Nadal.

4.30 Rafa Nadal va a caccia della sua settima semifinale qui in Australia, in un torneo vinto da lui solo una volta, nel lontano 2009.

4.28 Non il match che ci aspettavamo alla vigilia: merito del canadese, che nel turno precedente ha battuto Alexander Zverev in tre set.

4.25 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafa Nadal-Denis Shapovalov, partita valida per i quarti di finale degli Australian Open 2022.

Buonanotte a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafa Nadal-Denis Shapovalov, match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022! Alla Rod Laver Arena va in onda la prima partita del tabellone maschile che deciderà uno dei quattro semifinalisti dell’Happy Slam!

Il maiorchino è apparso tirato a lucido in questa sua esperienza in Australia; dopo aver contratto il Covid, Rafa è tornato in campo in maniera vittoriosa portandosi a casa il torneo di preparazione di Melbourne, ottantanovesimo della sua prestigiosissima carriera. Nello Slam ha perso fino ad ora un solo set in quattro partite, al terzo turno con il russo Karen Khachanov, ed ha avuto qualche grattacapo con il francese Adrian Mannarino nella prima frazione, conclusasi dopo un infinito 16-14 al tie-break. Dovrà però fare attenzione a questa partita: arrivato per quattordici volte tra i migliori otto del torneo, Nadal è scivolato a questo punto in sette occasioni.

Molto più complesso il cammino di Shapovalov, rinfrancato dal successo in ATP Cup con il ‘gemello diverso’ Felix Auger-Aliassime. Dopo aver superato di slancio Laslo Djere, il canadese ha dovuto rimontare da sotto due set a uno con il coreano Soonwoo Kwon; fatto valere il suo talento con Reilly Opelka nel terzo turno, ha poi messo ko Alexander Zverev, terza testa di serie del seeding; con questo risultato Shapovalov scrive il suo miglior risultato nella terra dei canguri con questo quarto di finale.

I due si sono già affrontati in tre occasioni: nella prima, al Masters1000 2017 di Montreal, fu il nordamericano a scioccare il mondo battendo il numero uno del tabellone in tre set e spingendosi fino in semifinale da wild card. Nadal ha poi trionfato per due volte agli Internazionali d’Italia, 2018 e 2021, sempre agli ottavi di finale, mentre ‘Shapo’ usufruì del ritiro del maiorchino a Parigi-Bercy 2019, potendo disputare la prima finale Masters1000 della sua carriera, poi persa con Novak Djokovic.

La partita fra Rafa Nadal e Denis Shapovalov sarà la terza del programma sulla Rod Laver Arena, preceduta dal doppio senior Groth/Rafter-Ferreira/Philippousis, che inizierà all’una di notte ora italiana, e dal quarto di finale femminile tra Barbora Krejcikova e Madison Keys, che non prenderà il via prima delle 2.30. Il match maschile dunque non comincerà prima delle 4.00. OA Sport seguirà con voi ogni attimo di questa emozionante partita con la nostra DIRETTA LIVE, mentre sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento!

Foto: LaPresse