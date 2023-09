LIVE Italia-Kazakistan 1-4 calcio a 5, Europei 2022 in DIRETTA: gli Azzurri sono fuori dalla competizione, poker kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.15 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan degli Europei di calcio a 5 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi e cronache su questa rassegna continentale. Un caro saluto e buona serata a tutti!

19.14 La squadra di Bellarte più che la sconfitta di questa sera paga i pareggi delle prime due partite: il 3-3 con la Finlandia e il 2-2 con la Slovenia sono stati deludenti anche dal punto di vista del gioco. Sapevamo che arrivare all’ultima partita con la qualificazione in bilico contro il Kazakistan sarebbe stati rischioso e così è stato.

19.12 Kazakistan sornione e cinico: ha fatto sfogare l’Italia a più riprese ed ha colpito nei momenti decisivi della partita. E’ quindi la formazione di Kakà ad accedere ai quarti di finale insieme alla Finlandia che passa per seconda.

19.10 Probabilmente questa sera abbiamo visto la miglior versione dell’Italia in questo Europeo: l’inizio di entrambi i tempi è stato veemente e convinto specie nella seconda frazione di gioco. Gli Azzurri hanno creato tantissime occasioni, non riuscendo a concretizzare grazie ad una prestazione monstre del portiere avversario Higuita.

FINISCE QUI! L’ITALIA E’ FUORI DALL’EUROPEO! Vince il Kazakistan per 4-1 che vola ai quarti come primo del Gruppo B.

0’48” SPACCA LA TRAVERSA MERLIM! Anche sfortunata l’Italia.

-1 De Matos continua a provarci in avanti come portiere di movimento.

-2 DE OLIVEIRA! Murato. Si chiudono qui le residue speranze azzurre.

-2 DOUGLAS JUNIOR! 4-1 KAZAKISTAN! Gran tiro di esterno dalla sua porta verso la porta sguarnita dell’Italia. Possiamo dire che gli Azzurri sono fuori dagli Europei.

-3 EDSON! Slalom pazzesco che non arriva alla sua conclusione.

-3 Il colpo di testa di Gaio! Da un passo mette fuori il pivot azzurro.

-3 2-0 per la Finlandia sulla Slovenia: Italia sempre più vicina all’eliminazione.

-4 Tusagulov! Destro deviato sul fondo.

-4 Time-out chiamato dal ct kazako Kakà: il Kazakistan è ad un passo dalla qualificazione.

-5 MERLIM! Grande lavoro di Musumeci da dietro, il capitano azzurro spedisce il pallone sull’esterno della rete.

-6 Il vantaggio della Finlandia sulla Slovenia! Adesso agli Azzurri serve un’autentica impresa: segnare tre gol e non subirne per vincere questa partita.

-6 Nicolodi manca il controllo al momento del tiro!

-6 Ben posizionata la difesa kazaka che è invlunerabile.

-7 Bravissimo De Matos! Di testa salva la porta in corsa. Sarebbe stato un gol fatale per l’Italia.

-8 L’Italia si gioca De Matos come portiere di movimento.

-9 Taynan si oppone a Nicolodi.

-9 Italia con le spalle al muro e chiamata a segnare due gol in dieci minuti: situazione difficile da gestire psicologicamente vista la mole di gioco creata.

-10 ORAZOV! Il 3-1 del Kazakistan. Contropiede vincente, ottima transizione e i kazaki ampliano immeritatamente il vantaggio. Splendido destro dopo la finta che ha eluso la scivolata di De Oliveira.

-10 STRINGARI!! ANCORA HIGUITA! Da un passo non siamo riusciti a buttarla dentro dopo una stupenda ripartenza guidata da Merlim e De Oliveira.

-11 La puntata di Taynan da lontano! Bellissima respinta di Pietrangelo.

-11 Prova ora a rialzare il baricentro il Kazakistan.

-11 Arillo cerca De Matos! Chiusura efficace di Taynan.

-12 NICOLODI!! C’E’ SEMPRE E COMUNQUE HIGUITA!

-12 Douglas Junior commette fallo su Arillo: quarta sanzione per il Kazakistan. Sul pallone va Merlim da buona posizione.

-12 Sempre 0-0 fra Slovenia e Finlandia, un risultato che farebbe passare l’Italia anche con un pareggio 2-2.

-13 Non riesce ad uscire dalla propria metà campo il Kazakistan, l’Italia sta creando una valanga di occasioni, ma bisogna riuscire a capitalizzare!

-13 NICOLODI CON LA PUNTA!! PALO PIENO! NON E’ POSSIBILE! LA PORTA E’ STREGATA!

-14 DE MATOS DA PUNIZIONE! Higuita si oppone come può! E’ un tiro al bersaglio.

-14 DE MATOS! In spaccata para Higuita! Intervento ancora provvidenziale!

-14 Knaub atterra Merlim che aveva riconquistato il pallone: secondo fallo per il Kazakistan.

-15 BOMBA DI MERLIM CON IL DESTRO! Higuita miracoloso! Che occasione per l’Italia!

-15 Grandissima difficoltà per il Kazakistan in fase di impostazione: è l’ora di cercare di approfittare.

-16 IL TIRO DI MERLIM! Para Higuita! E poi arriva il palo direttamente da corner!

-16 Tiro al volo complicatissimo da parte di De Matos: altissimo.

-16 Edson ferma Fortini: calcio d’angolo per l’Italia.

-17 Palo! Palo di Edson! Iniziativa del numero cinque kazako: solo il montante evita il doppio vantaggio per il Kazakistan.

-17 Musumeci! Palo esterno! Sgroppata sulla sinistra e conclusione immediata: scheggiato il legno.

-18 Tursagulov sgambetta Musumeci: calcio di punizione per l’Italia.

-18 Giro-palla dell’Italia che non forza la giocata: grande pazienza degli Azzurri in questo avvio di ripresa per attendere il momento giusto per colpire.

-19 Gaio tenta il suggerimento per Nicolodi: pallone sporcato in fallo laterale.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO TRA ITALIA E KAZAKISTAN!

18.26 Questa la situazione attuale del girone:

18.23 0-0 fra Slovenia e Finlandia: con questo risultato agli Azzurri per passare basterebbe un pareggio 2-2. La situazione è destinata ad evolversi nel secondo tempo.

18.19 Ancora in rete Douglas Nicolodi: l’azzurro ha segnato già tre gol in questo Campionato Europeo, dimostrandosi ancora fra i più in forma. Lampi alterni per Merlim, spesso evanescente e poco concreto in fase offensiva, causa anche la copertura perfetta della difesa del Kazakistan.

18.16 Un’Italia decisamente più positiva rispetto alle prime due giornate: la squadra di Bellarte ha approcciato bene alla partita, creando diverse occasioni. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio al termine di questa prima frazione, gli Azzurri pagano un black-out nella fase centrale del primo tempo, coinciso con le due reti kazake.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! 2-1 PER IL KAZAKISTAN ALL’INTERVALLO!

0’03” HIGUITA! Ferma Nicolodi quasi allo scadere.

0’45” Gaio per Nicolodi! Il numero due azzurro non arriva per un soffio sul pallone.

-1 EDSON PER KNAUB! Per pochissimo il Kazakistan non trova la terza rete, super copertura di Nicolodi.

-1 De Matos cerca un cross da posizione defilata: scodellata che finisce sul fondo.

-1 Gaio fa tutto da solo: perfetta l’iniziativa, sbilenca la conclusione.

-2 Gaio cerca il tiro volante sulla rimessa laterale: tentativo che finisce alto.

-3 Fortini cerca Merlim: conclusione ribattuta.

-4 Orazov si porta fuori il pallone nel contrastare Merlim: rimessa laterale italiana.

-5 Musumeci recupera palla e lancia Arillo: parata di Higuita sul primo palo.

-5 Merlim non riesce a mettere in moto De Oliveira.

-6 Screzio fra Taynan e Musumeci: entrambi ammoniti dall’arbitro.

-6 BOMBA DI MERLIM! Il riflesso di Higuita! Grandissimo intervento.

-6 Grande break di Nicolodi che subisce fallo da Edson! Ammonito il kazako e punizione da posizione interessante per l’Italia.

-6 De Oliveira atterra Knaub: sono cinque falli commessi dall’Italia. Gli Azzurri rischiano il tiro libero.

-6 Caponigro si trascina il pallone sul fondo, sprecando una buona chance.

-7 Kakà, ct del Kazakistan, chiama il time-out.

-7 NICOLODIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’ITALIA ACCORCIA!!!! 2-1!!!! Tiro ribattuto di Caponigro, il rimpallo giunge a Nicolodi che segna il terzo gol del suo Europeo. Gli Azzurri sono ancora vivi.

-7 Tursagulov! Para con i piedi Pietrangelo, l’Italia sta perdendo serenità.

-7 Fallo commesso da Caponigro, è il quarto per l’Italia.

-8 I giocatori del Kazakistan infuriati richiedono un rigore per un presunto tocco di mano di De Matos: non ravvisato dal direttore di gara.

-9 DE MATOS! Passaggio volante illuminante di Merlim verso l’attaccante azzurro: Douglas chiude bene la porta.

-9 Si fa trovare pronto Pietrangelo sul tiro dalla distanza di Knaub.

-9 Trattenuta di De Matos su Orazov: terzo fallo e cartellino giallo.

-10 Sbraccia troppo Merlim nel liberarsi dell’avversario: punizione Kazakistan e secondo fallo azzurro.

-11 Knaub! Perdona l’Italia! La porta era spalancata e la conclusione finisce a lato della porta di Pietrangelo.

-11 VALIULLIN! IL RADDOPPIO DEL KAZAKISTAN! Edson scappa via sulla sinistra e mette un pallone teso verso la porta sul quale interviene Valiullin a spingere in rete il gol del 2-0.

-12 Il destro di Arillo! Attento Higuita sul suo palo a deviare in calcio d’angolo.

-12 Merlim raddoppiato e alla fine il pallone viene strappato dai piedi del capitano azzurro.

-13 Time-out chiamato da Massimiliano Bellarte.

-13 Sempre 0-0 fra Slovenia e Finlandia: ricordiamo l’Italia in caso di vittoria sarebbe sicura del passaggio del turno.

-13 Altro buono strappo di Gaio che viene tamponato in rimessa laterale.

-13 Uno-due fra Gaio e Arillo, ma Orazov chiude in fallo laterale.

-14 Arillo aveva anche commesso fallo su Taynan: prima sanzione per l’Italia.

-14 ORAZOV!!! IL KAZAKISTAN E’ IN VANTAGGIO! Splendido filtrante di Douglas Junior da fallo laterale e Orazov da vero pivot anticipa Fortini e mette dentro-

-14 Gaio! Il suo mancino non trova la porta. Sta creando tantissimo l’Italia in questi primi minuti.

-14 FORTINI! Higuita risponde con una super parata! E poi viene intercettato anche il tiro di Nicolodi.

-15 DE MATOS CHE SALVATAGGIO! Orazov era pronto alla battuta a porta spalancata, ma viene bloccato dal centrale azzurro!

-15 Bravissimo Gaio che chiude in maniera decisiva su Knaub!

-16 Valiullin! Risponde con i piedi Pietrangelo, grande intervento.

-16 MERLIM!! Due finte per mandare al bar due avversari: per poco De Oliveira non trova il tocco vincente da due passi.

-17 Primo fallo commesso dal Kazakistan con Taynan.

-17 Merlim prova da lontano a smarcarsi dalla marcatura di Orazov: tiro fuori.

-17 Ancora grande pressione azzurra e Merlim recupera il pallone.

-18 MUSUMECI! Fermato da Orazov in extremis! Grande occasione per l’Italia.

-18 Tainan! Ripartenza in solitaria per vie centrali: conclusione larga.

-19 MUSUMECI! Il tiro da lontano con Higuita che era fuori dai pali: pallone largo di poco.

-19 Subito pressione italiana a cercare di stanare il giro palla del Kazakistan.

COMINCIA LA PARTITA! E’ INIZIATA ITALIA-KAZAKISTAN!

17.30 Le Nazionali che usciranno da questo girone affronteranno le protagoniste del Gruppo A: in caso di secondo posto sarebbe quasi inevitabile una sfida ai Campioni d’Europa e del Mondo del Portogallo.

17.28 Blocco dei giocatori del Kazakistan formato da elementi del Qayrat, squadra di Almaty che vanta anche una Futsal Champions League, oltre che 18 campionati nazionali kazaki.

17.26 Risuona l’inno del Kazakistan.

17.25 E’ tempo di inni nazionali e si comincia con il nostro canto: L’INNO DI MAMELI!

17.24 Queste le due formazioni ufficiali:

17.22 Nell’edizione del 2016, il Kazakistan batté l’Italia per 5-2, dimostrando una certa superiorità nei confronti degli Azzurri. Sono passati sei anni, ma in queste prime due partite la formazione di Bellarte è apparsa molto spesso prevedibile, priva di idee e piuttosto impacciata specie in fase offensiva. Il pivot Gaio deve dare qualcosa in più, così come Stringari.

17.19 Il Kazakistan non è parso brillante nella prima uscita, quando ha pareggiato 4-4 contro la Slovenia. I kazaki si sono immediatamente riscattati nella seconda partita strapazzando per 6-2 la Finlandia ed avvicinando a grandi passi la qualificazione ai quarti di finale.

17.16 Gli Azzurri adesso sono costretti a svoltare: non basta un pareggio come nelle prime due gare, ma serve battere il Kazakistan, una delle migliori formazioni di questa rassegna continentale.

17.13 Come le prime due sfide, si gioca alla MartiniPlaza di Groningen. Gli Azzurri hanno cominciato con un pari 3-3 con la Finlandia ed hanno impattato 2-2 anche con la Slovenia.

17.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan, terza ed ultima giornata del Gruppo B degli Europei di calcio a 5 2022 che si svolgono nei Paesi Bassi.

La presentazione di Italia-Kazakistan

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan, terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2022 che si svolgono a Groningen ed Amsterdam (Paesi Bassi).

L’Italia è costretta a vincere: dopo i due pareggi stentati contro Finlandia e Slovenia nelle prime due giornate, la Nazionale di Massimiliano Bellarte è chiamata ad una svolta decisa per prendersi la qualificazione ai quarti di finale. Nelle prime due partite gli Azzurri sono apparsi prevedibili, senza idee e poco pungenti in fase difensiva. Contro gli sloveni anche la difesa ha ballato più di una volta. Merlim ha cercato di trascinare la squadra, così come Nicolodi e De Matos, entrambi autori di due gol. Servirà una versione decisamente migliore di Gui, sin qua piuttosto inconcludente.

Impresa difficile per la nostra Nazionale poiché l’avversario è di alto livello: il Kazakistan è primo nel girone dopo la netta vittoria 6-2 contro la Finlandia e il pari 4-4 contro la Slovenia. Voglia di offendere e di pressare alto e coi tempi giusti per cercare di ridurre al minimo una fase di contenimento “pura”, al cospetto di talenti come Douglas Junior e Valiullin e di realizzatori feroci come Orazov (quest’ultimo andato in gol in tutte e due le prime partite del cammino kazako agli Europei 2022).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan, terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2022. Calcio d’inizio alle ore 17.30 alla PlazaMartini di Groningen (Paesi Bassi). Forza Azzurri!

