LIVE Biathlon, 20 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: Babikov vince a sorpresa. A T. Boe la coppa di specialità. Azzurri imprecisi

15.59: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani alle 14.15 per l’individuale femminile. Buon pomeriggio!

15.57: Bormolini migliore degli azzurri, 27mo a 4’07”, Hofer 43mo a 5’50”, Bionaz 49mo a 6’04”, Giacomel 50mo a 6’06”, Windisch 77mo a 8’36”

15.56: Prima vittoria in carriera nell’individuale per il russo Babikov, secondo posto per T. Boe che vince anche la coppa di specialità, terzo posto per il russo Khalili. Questo il podio dell’individuale di Anterselva

15.55: 48ma posizione al traguardo per Bionaz a 6’04”

15.51: Il kazako Dyussenov si inserisce al 35mo posto e fa uscire Hofer dalla zona punti

15.47: Due soli italiani al momento in zona punti per una gara da dimenticare per la squadra italiana ma alla fine ne resterà solo uno tra i primi 40. E’ Bormolini che si conferma il numero uno azzurro, 26mo a 4’07”. Gli altri italiani al momento sono: Hofer 40mo a 5’50”, Giacomel 46mo a 6’06”, Windisch 65mo a 8’36”

15.44: Va in difficoltà Bionaz sull’ultimo poligono a causa del vento e commette tre errori, ritardo di oltre 5 minuti e addio zona punti

15.42: A completare, per ora, la top ten: J. Boe (Nor), Laegreid (Nor), Desthieux (Fra), Loginov (Rus), Claude (Fra), Schommer (Usa), Jacquelin (Fra). Bionaz all’ultimo poligono

15.41: Già definito il podio con il russo Babikov che va a vincere la sua prima 20 km in carriera, secondo posto per il norvegese Tarjei Boe che vince la coppa di specialità, terza piazza per il russo Khalili al primo podio in carriera

15.39: Lo svizzero Hartweg con una grande gara (2 errori) chiude al 17mo posto a 3’16” da Babikov

15.38: L’attesa ora è tutta per l’azzurro Bionaz che tra poco sarà all’ultimo poligono

15.34: Bene Bionaz! Zero al terzo poligono, è 12mo a 2’55” dalla testa! Lotta per la top ten

15.33: Smolski chiude al 18mo posto a 3’30” dalla testa

15.32: Fillon Maillet chiude al 18mo posto a 3’32”

15.29: Weger al traguardo è undicesimo con 2’37” di ritardo

15.26: Jacquelin decimo al traguardo a 2’27” dalla testa. Un altro errore per Windisch al terzo poligono

15.24: Ci saranno due russi sul podio perchè J. Boe resta alle spalle di Khalili e sarà quarto

15.23: Zero di Bionaz al secondo poligono, è 22mo a 2’05”, Desthieux è quinto al traguardo a 2’08”

15.22: Un altro errore all’ultimo poligono per Fillon Maillet che si allontana ancora più dalla testa

15.22: Claude al traguardo chiude al sesto posto provvisorio

15.19: Babikov resiste nel finale e vince con 9″7 di vantaggio

15.17: Babikov sta soffrendo nell’ultimo giro. Ha 15″ di vantaggio quando mancano 1.3 km. Tre errori di Windisch sia nel primo che nel secondo poligono

15.17. Al traguardo Loginov è quarto a 2’06”

15.16: Doppio errore per Jacquelin che aveva anche la possibilità di vincerla. E’ sesto a 2’15” dopo l’ultimo poligono

15.13: J. Boe perfetto all’ultimo poligono, è quarto a 1’07” da Babikov

15.13: Un errore per Bionaz al primo poligono, T. Boe in testa al traguardo, secondo posto per Khalili

15.12: Triplo errore di Fillon Maillet sul terzo poligono. Il francese leader di coppa è fuori dalla lotta per il podio

15.11: Un altro errore per Hofer all’ultimo poligono

15.10: Che gara di Babikov! Va in testa con 46″ di vantaggio su T. Boe, terzo Babikov a 56″

15.07: Due errori al quarto poligono per Loginov. Al traguardo Laegreid in testa, Christiansen a 1’19”, Bormolini sesto a 2’34”

15.05: Un errore a terra per J. Boe, altro tempo perso. Continua il percorso netto di Jacquelin che è terzo a 1′ da T. Boe

15.04: Doppio errore per Tarjei Boe che ha un vantaggio di 10″ su Laegreid

15.03: Spettacolare secondo poligono per Fillon Maillet che non sbaglia ed è velocissimo. Ha un minuto di ritardo su T. Boe che arriva al quarto poligono

15.02: Pasticcia Hofer al terzo poligono, altri due errori e distacco abissale

15.01: Un errore per Doll al quarto poligono, ritardo di 1’18”

14.59: Doppio errore per Laegreid all’ultimo poligono, non sbaglia Babikov al terzo ed è secondo a 45″

14.58: Un errore per Christiansen all’ultimo poligono, due errori per Giacomel al secondo poligono

14.57: Non sbaglia Loginov al terzo poligono, ritardo di 1’36”. Un altro errore di Bormolini al quarto poligono. E’ comunque primo

14.55: Va in crisi J. Boe che commette due errori al secondo poligono ed è ottavo a 1’36”. Jacquelin non sbaglia ed è secondo a 24″ da T. Boe

14.54: Un errore per Khalili al terzo poligono. E’ secondo a 50″ da Laegreid. Non sbaglia T. Boe e e va in testa con 1’09” su Laegreid

14.52: Non sbaglia al primo poligono Smolski che è decimo a 35″. Fillon Maillet sbaglia in apertura. Dopo il primo poligono è 20mo a 1’17”

14.51: Hofer commette due errori al secondo poligono, è 22mo a 3’20”

14.49: Bene Laegreid al terzo poligono. E’ in testa con 1’56” di vantaggio su Christiansen

14.48: Zero di Christiansen al terzo poligono e primo posto con 17″ di vantaggio su Bormolini. Un errore per Giacomel al primo poligono

14.47: Non sbaglia Loginov al secondo poligono, Bormolini commette un altro errore al terzo poligono

14.45: Bene Jacquelin che non sbaglia a terra e transita a 13″ dalla testa. J. Boe velocissimo sugli sci e preciso. E’ primo dopo il primo poligono con 12″ di vantaggio sul fratello

14.44: Non sbaglia in piedi T. Boe che va nettamente al comando con 39″ di vantaggio, quarto posto per Strelow che ha 1′ di ritardo

14.43: Khalili non sbaglia al secondo poligono e va al comando con 22″ di vantaggio su Laegreid. Un errore per Desthieux

14.43: Un errore per Claude al primo poligono, un errore in piedi per Eder

14.41: Peccato! Un errore di Hofer a terra. Ha un ritardo di 1’16”

14.40: Due errori di Doll al secondo poligono: è quarto a 1’02”

14.39: Un errore di Laegreid al secondo poligono, è davanti con 46″ su Wright. Babikov non sbaglia nel primo poligono e non sbaglia anche Leitner che ha un ritardo di 27″

14.38: Triplo errore di Chjristiansen al secondo poligono, ha 1’16” di ritardo da Wright

14.37: Un errore di Loginov al primo poligono, è 11mo a 1’10”. Sbaglia Wright in piedi ma è davanti

14.36: Un errore per Bormolini al secondo poligono. E’ comunque primo con 2’39” di vantaggio su Bartko

14.34: Bene T. Boe che va al comando della classifica con 1″9 di vantaggio su Christiansen

14.33: Non sbaglia Khalili a terra e non sbaglia anche Strelow: rispettivamente sesto e quinto

14.32: Un errore per Eder a terra, è in ritardo di 1″22

14.32: Partito Hofer

14.31: Zero di Doll a terra, secondo posto a 6 decimi da Christiansen

14.30: Non sbaglia anche Laegreid che è secondo a 6″ da Christiansen dopo il primo poligono

14.29: Non sbaglia ed è anche veloce Christiansen a terra: è primo con 17″ di vantaggio su Wright, doppio errore per Fak

14.28: Non sbaglia a terra Wright e va in testa con 12″ di vantaggio su Bormolini

14.27: Un errore per Krcmar a terra

14.27: Bormolini non sbaglia ed è in testa dopo il primo poligono

14.26: Al primo poligono due errori per Seppala e Zobel. Al km 2.7 Christiansen davanti, Laegreid terzo a 8″

14.23: Bprmolini al km 2.7 passa con 9″ di ritardo da Seppala

14.22: Seppala al km 2.7 ha 6″ di vantaggio su Zobel

14.17: Partito Bormolini

14.15: Partita la gara

14.14: Oggi si assegna la Coppa del Mondo dell’individuale

14.13: Questa la startlist:

1 ZOBEL David GER 1996 14:15:30 1

2 SEPPALA Tero FIN 1996 14:16:00

3 BARTKO Simon SVK 1996 14:16:30

4 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:17:00

5 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 14:17:30

6 KRCMAR Michal CZE 1991 14:18:00

7 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:18:30

8 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:19:00

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:19:30

10 FAK Jakov SLO 1987 14:20:00

11 r LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:20:30

12 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:21:00

13 JAEGER Martin SUI 1987 14:21:30

14 DOLL Benedikt GER 1990 14:22:00

15 SCHOMMER Paul USA 1992 14:22:30

16 EDER Simon AUT 1983 14:23:00

17 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:23:30

18 KHALILI Said Karimulla RUS 1998 14:24:00

19 STRELOW Justus GER 1996 14:24:30

20 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 14:25:00

21 BOE Tarjei NOR 1988 14:25:30

22 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:26:00

23 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 14:26:30

24 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:27:00

25 PRYMA Artem UKR 1987 14:27:30

26 LOGINOV Alexandr RUS 1992 14:28:00

27 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:28:30

28 GOW Scott CAN 1990 14:29:00

29 CLAUDE Florent BEL 1991 14:29:30

30 BABIKOV Anton RUS 1991 14:30:00

31 LEITNER Felix AUT 1996 14:30:30

32 SINAPOV Anton BUL 1993 14:31:00

33 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:31:30

34 HOFER Lukas ITA 1989 14:32:00

35 ERMITS Kalev EST 1992 14:32:30

36 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:33:00

37 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:33:30

38 OZAKI Kosuke JPN 1992 14:34:00 2

39 DESTHIEUX Simon FRA 1991 14:34:30

40 BROWN Jake USA 1992 14:35:00

41 PLANKO Lovro SLO 2001 14:35:30

42 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:36:00

43 BUTA George ROU 1993 14:36:30

44 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:37:00

45 BRANDT Oskar SWE 1995 14:37:30

46 GOW Christian CAN 1993 14:38:00

47 DOVZAN Miha SLO 1994 14:38:30

48 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:39:00

49 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:39:30

50 WEGER Benjamin SUI 1989 14:40:00

51 KOMATZ David AUT 1991 14:40:30

52 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:41:00

53 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 14:41:30

54 LEMMERER Harald AUT 1991 14:42:00

55 SIMA Michal SVK 1992 14:42:30

56 SMOLSKI Anton BLR 1996 14:43:00

57 ZAHKNA Rene EST 1994 14:43:30

58 y FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:44:00

59 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:44:30

60 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:45:00

61 LAITINEN Heikki FIN 1994 14:45:30

62 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 14:46:00

63 VARABEI Maksim BLR 1995 14:46:30

64 HORN Philipp GER 1994 14:47:00

65 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:47:30 3

66 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:48:00

67 PERROT Eric FRA 2001 14:48:30

68 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 14:49:00

69 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:49:30

70 FRATZSCHER Lucas GER 1994 14:50:00

71 RASTIC Damir SRB 1988 14:50:30

72 DOHERTY Sean USA 1995 14:51:00

73 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 14:51:30

74 LESIUK Taras UKR 1996 14:52:00

75 RAENKEL Raido EST 1990 14:52:30

76 SKLENARIK Tomas SVK 1999 14:53:00

77 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 14:53:30

78 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 1999 14:54:00

79 STEGMAYR Gabriel SWE 1988 14:54:30

80 LABASTAU Mikita BLR 1997 14:55:00

81 CHOI Dujin KOR 1995 14:55:30

82 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:56:00

83 WINDISCH Dominik ITA 1989 14:56:30

84 MISE Edgars LAT 1998 14:57:00

85 TRSAN Rok SLO 1992 14:57:30

86 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:58:00

87 BURNOTTE Jules CAN 1996 14:58:30

88 SZCZUREK Lukasz POL 1988 14:59:00

89 EBERHARD Julian AUT 1986 14:59:30

90 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:00:00

91 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 15:00:30

92 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 15:00:45

93 ZEMLICKA Milan CZE 1996 15:01:00

94 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 15:01:15

95 CISAR Alex SLO 2000 15:01:30

96 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:01:45

97 HALLSTROEM Simon SWE 1991 15:02:00

98 NORDGREN Leif USA 1989 15:02:15

99 TSVETKOV Maksim RUS 1992 15:02:30

100 BELETSKIY Danil KAZ 1997 15:02:45

101 YALIOTNAU Raman BLR 1993 15:03:00

102 PANCERZ Przemyslaw POL 1998 15:03:15

103 BIONAZ Didier ITA 2000 15:03:30

104 JAKOB Patrick AUT 1996 15:03:45

105 RUNNALLS Adam CAN 1998 15:04:00

106 SLOTINS Roberts LAT 1991 15:04:15

107 GROSS Marco GER 1995 15:04:30

14.10: Al via anche i giovani azzurri Tommaso Giacomel, al via con il 48, e Didier Bionaz, al via con il 103.

14.07: In casa Italia la speranza di piazzare almeno un suo rappresentate nella Top 15. Buona opportunità per controllare lo stato di forma di Lukas Hofer, che parte con il pettorale 34, apparso in crescita a Ruhpolding, cerca conferme nella sua miglior stagione Thomas Bormolini, al via con il pettorale 4, mentre Dominik Windisch (pettorale 83) sulla pista di casa punta ad un risultato di prestigio, visto che la condizione è in crescita

14.04: Per la vittoria di tappa attenzione ai fratelli Boe che hanno cercato di ricaricare le pile, assieme a Christiansen e Laegreid, altri elementi di punta della nazionale norvegese, e al bielorusso Smolski che è apparso in grande condizione nelle due tappe tedesche.

14.01: La tappa di Ruhpolding ha regalato al francese Quentin Fillon Maillet un doppio successo che gli ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo, anche grazie all’assenza dei big della squadra norvegese che tornano in pista ad Anterselva. Per lui le gare di Anterselva sono altre occasioni per aumentare il vantaggio sui più immediati inseguitori che al momento sono lo svedese Sebastian Samuelsson e Emilien Jacquelin.

13.58: Lasciata alle spalle la doppia tappa tedesca, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon si trasferiscono in Italia in quello che è ormai una classica di gennaio per la coppa del Mondo, l’appuntamento di Anterselva che precede come accade quasi sempre il grande evento stagionale, Mondiale o, in questo caso, Olimpiade.

13.55: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Anterselva, gara di apertura della settima tappa di Coppa del Mondo 2022, l’ultima prima dei Giochi di Pechino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Anterselva, gara di apertura della settima tappa di Coppa del Mondo 2022, l’ultima prima dei Giochi di Pechino. Lasciata alle spalle la doppia tappa tedesca, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon si trasferiscono in Italia in quello che è ormai una classica di gennaio per la coppa del Mondo, l’appuntamento di Anterselva che precede come accade quasi sempre il grande evento stagionale, Mondiale o, in questo caso, Olimpiade.

La prima gara in programma è l’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km. La tappa di Ruhpolding ha regalato al francese Quentin Fillon Maillet un doppio successo che gli ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo, anche grazie all’assenza dei big della squadra norvegese che tornano in pista ad Anterselva. Per lui le gare di Anterselva sono altre occasioni per aumentare il vantaggio sui più immediati inseguitori che al momento sono lo svedese Sebastian Samuelsson e Emilien Jacquelin. Per la vittoria di tappa attenzione ai fratelli Boe che hanno cercato di ricaricare le pile, assieme a Christiansen e Laegreid, altri elementi di punta della nazionale norvegese, e al bielorusso Smolski che è apparso in grande condizione nelle due tappe tedesche.

In casa Italia la speranza di piazzare almeno un suo rappresentate nella Top 15. Buona opportunità per controllare lo stato di forma di Lukas Hofer, che parte con il pettorale 34, apparso in crescita a Ruhpolding, cerca conferme nella sua miglior stagione Thomas Bormolini, al via con il pettorale 4, mentre Dominik Windisch (pettorale 83) sulla pista di casa punta ad un risultato di prestigio, visto che la condizione è in crescita. Al via anche i giovani azzurri Tommaso Giacomel, al via con il 48, e Didier Bionaz, al via con il 103.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Anterselva, gara di apertura della settima tappa di Coppa del Mondo 2022 in programma oggi, giovedì 20 gennaio, alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live in tempo reale!

Foto: LaPresse