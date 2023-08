LIVE Australia-Russia 0-3, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Sinner e Berrettini in corsa e padroni del proprio destino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ITALIA IN SEMIFINALE SE…PADRONI DEL NOSTRO DESTINO CON LA RUSSIA: UN REGOLAMENTO MOLTO COMPLESSO

13.44 Vittoria meritata della coppia russa che nell’arco dell’incontro ha avuto più possibilità, specie nel secondo set. 70% di prime in campo per i russi con il 69% di resa. Gli australiani pagano il 41% di punti vinti con la seconda, rendimento deficitario.

10-6 MEDVEDEV/SAFIULLIN! VINCE LA RUSSIA!! 2-1 ALL’AUSTRALIA NEL DOPPIO!

9-6 Medvedev/Safiullin. Gran riflesso di Peers a rete! Si toglie la palla dai pantaloncini con una grande stop volley.

9-5 Medvedev/Safiullin. Esce di un soffio la risposta di Peers. Quattro match point per i russi.

8-5 Medvedev/Safiullin. Vede lo spazio e colpisce Medvedev con il diritto in diagonale!

7-5 Medvedev/Safiullin. Seconda carica e lavorata di Saville. Rimangono a galla i padroni di casa.

7-4 Medvedev/Safiullin. Serve ancora bene Medvedev. Si fa dura per gli australiani.

6-4 Medvedev/Safiullin. Stecca la risposta Peers. Errore pesante.

5-4 Medvedev/Safiullin. Stavolta serve bene l’australiano.

5-3 Medvedev/Safiullin. Terzo doppio fallo del match per Peers che è sanguinoso.

4-3 Medvedev/Safiullin. Non tiene la volée in campo Saville. Non era semplice da posizione defilata.

3-3. Prima al corpo che dà il punto a Safiullin.

3-2 Peers/Saville. Gran servizio di Saville e benedizione di Peers!

2-2. MURO AUSTRALIANO A RETE! Chiude Peers con la stop volley.

2-1 Medvedev/Safiullin. Ottima prima per Medvedev.

1-1. La risposta di Peers! Si caricano i due aussie.

1-0 Medvedev/Safiullin. Partono bene i due russi con l’errore di Peers a rete.

INIZIO SUPERTIEBREAK

13.28 A fare la differenza in questo parziale è stato il cinismo delle due coppie: Medvedev e Safiullin hanno dilapidato sette palle break, mentre gli australiani ne hanno sfruttate due su due.

6-3 SECONDO SET AUSTRALIA! A sorpresa Peers e Saville sono riusciti a vincere un parziale in cui sono stati quasi sempre sotto pressione al servizio.

15-40 DUE SET POINT AUSTRALIA! L’errore di Safiullin!

15-30 Sfrutta la seconda di Medvedev, Saville!

15-15 La risposta di Peers in lungolinea!

15-0 Serve bene Medvedev da destra.

5-3 Peers/Saville. I due australiani confermano il break! Allungo della coppia aussie.

40-15 Aggredisce Safiullin sulla seconda di servizio di Saville.

40-0 Bene ancora Saville al servizio.

30-0 Non riesce a rispondere Safiullin.

15-0 Serve una buona prima Saville.

4-3 BREAK AUSTRALIA!! Dopo aver salvato sette palle break negli ultimi due game di servizio, i ragazzi di Hewitt provano a mettere la freccia in questo secondo set!

30-40 Si muove troppo presto Medvedev e c’è un’autostrada per Saville! Due palle break per gli aussie!

30-30 Che rovescio in cross ha giocato Safiullin! Angolo splendido!

15-30 Attento sottorete Peers! Tocco vincente!

15-15 Esagera con la profondità del rovescio Safiullin.

15-0 Lob chirurgico di Safiullin!

3-3. Sotterra il rovescio Safiullin! L’Australia si salva da 0-40!

40-40 Servizio vincente scagliato da Peers! Altro punto secco fondamentale per gli australiani.

30-40 Saville chiude a rete! Ma Medvedev aveva fatto un miracolo in difesa.

15-40 Buona prima esterna di Peers.

0-40 RISPOSTA VINCENTE DI MEDVEDEV CON IL ROVESCIO! Quattro palle break.

0-30 Altra buona risposta di Safiullin e Peers non si fa trovare pronto.

0-15 Risposta illegale di Medvedev in lungolinea.

3-2 Medvedev/Safiullin. Adesso nei loro turni di servizio non concedono più niente i russi.

40-15 Bella risposta in lungolinea di dritto di Peers.

40-0 Prima vincente da parte di Medvedev.

30-0 Cede Peers sulla diagonale di rovescio nel braccio di ferro con Medvedev.

15-0 Due dritti devastanti da parte di Medvedev che sta salendo in cattedra in questa fase.

2-2. Sbaglia la risposta Medvedev: l’Australia si salva annullando tre palle break.

40-40 Va al corpo di Safiullin, Saville! C’è ancora il deciding point.

30-40 Serve bene Saville ad uscire.

15-40 Erroraccio di Saville sulla demivolée. Tre palle break per la Russia.

15-30 Ottimo controbalzo di rovescio di Saville.

0-30 Impacciato Peers nell’avvicinarsi alla rete.

0-15 Ancora efficace il bombardamento dei russi da fondocampo.

2-1 Medvedev/Safiullin. Praticamente ingiocabile Safiullin al servizio in questo game. Russi ancora avanti.

40-15 Mette solo prime Safiullin che non permette agli australiani di avviare lo scambio.

30-15 Non trova il timing giusto con la risposta Saville.

15-15 Mette pressione in risposta Peers e Safiullin perde il controllo del dritto.

15-0 Grandissima curva di Safiullin.

1-1. Turno di servizio tranquillo per Peers che non corre rischi.

40-0 Buon servizio e chiusura a rete di Saville.

30-0 Alza il lob Peers e Safiullin spara in tribuna lo smash.

15-0 Ottima volée stoppata di Saville.

1-0 Medvedev/Safiullin. Da 15-30 comincia a mettere prime Medvedev e i due russi se la cavano.

40-30 Torna a servire bene Medvedev.

30-30 Tocco vincente sottorete di Safiullin dopo una risposta inconsistente di Peers.

15-30 Si arrampica Saville e chiude Peers con la stop volley!

15-15 CHE RIFLESSO DI SAVILLE! Si ritrova la palla addosso e si inventa una smorzata probabilmente casuale.

15-0 Subito una prima vincente per Medvedev.

INIZIO SECONDO SET

12.52 Primo set conquistato in rimonta per i russi che erano sotto 4-1 e nel tiebreak erano in svantaggio 6-5 e servizio contro. Piano piano Medvedev e Safiullin hanno preso le misure ai loro avversari.

9-7 MEDVEDEV/SAFIULLIN! IL PRIMO SET E’ DEI RUSSI!!

8-7 Medvedev/Safiullin. Il secondo ace di Safiullin! Che angolo! Secondo set point per la Russia.

7-7. IL DRITTO DI PEERS! Con tutto il lungolinea scoperto può passare!

7-6 Medvedev/Safiullin. IL LOB DI MEDVEDEV! Saville si arrampica, ma non tiene in campo lo smash! Adesso il set point è per la Russia.

6-6. Doppio fallo dolorosissimo di Saville! E adesso gli australiani devono reagire a questo brutto colpo.

6-5 PEERS/SAVILLE. SBAGLIA MEDVEDEV CON IL ROVESCIO!! Set point Australia!!

5-5. Medvedev serve bene e Safiullin chiude al volo.

5-4 Peers/Saville. Il bombardamento russo scardina il muro degli australiani a rete!

5-3 Peers/Saville. E’ lungo il lob di Safiullin! Ampliano il margine di vantaggio gli australiani.

4-3 PEERS/SAVILLE!! PRODEZZE DI PEERS!! Due riflessi disumani sulle volée ravvicinate di Medvedev.

3-3. Freddissimo sulla seconda Safiullin: va al centro e non riesce a rispondere Peers.

3-2 Peers/Saville. Prima esterna di Saville e benedizione a rete di Peers.

2-2. Affossa la volée Peers! Aveva un’ottima opportunità.

2-1 Peers/Saville. Rimedia parzialmente Medvedev con un buon servizio.

2-0 Peers/Saville. Si fa sorprendere Safiullin a rete!

1-0 Peers/Saville. Partono con una buona prima gli aussie.

6-6 TIEBREAK! Il bel dritto di Safiullin porta al tiebreak un primo set all’insegna dell’equilibrio.

40-30 Rimane sulla racchetta la volée di Medvedev!

40-15 Peers colpisce Saville in testa! Anche un pizzico di sfortuna per l’Australia in questo frangente.

30-15 Sulla riga il passante di Medvedev: traiettoria imprendibile.

15-15 Attento sottorete Saville sul rovescio alto e debole di Safiullin.

15-0 Buona prima per Safiullin e poi ci pensa Medvedev a chiudere.

6-5 Peers/Saville. L’Australia rimane avanti in un primo set decisamente incerto.

40-0 Ottima curva esterna di Saville con il servizio.

30-0 Si disimpegna bene a rete Saville, mostrando una certa maestria sulla volée bassa.

15-0 Si ferma sul nastro la risposta di Medvedev.

5-5. Medvedev rimedia con il terzo ace personale. Ancora tutto in equilibrio.

40-15 Secondo doppio fallo per il duo russo.

40-0 Prova ad anticipare, ma scappa lunga la risposta di Saville.

30-0 Scaglia un ace il giocatore moscovita.

15-0 Bella prima da parte di Medvedev.

5-4 Peers/Saville. Reagiscono gli australiani con un buon turno di servizio che interrompe l’emorragia.

40-15 Altra buona prima per Peers.

30-15 Bella volée di Saville nella zona di conflitto: il lato sinistro rimane scoperto e Peers va proprio lì.

15-15 Servizio al centro e volée alta comoda.

0-15 Secondo doppio fallo per Peers: pessimo inizio in questo game.

4-4. CHE VOLEE DI MEDVEDEV! Riflesso straordinario nel togliersi la palla dalla pancia. I russi agganciano i loro avversari in questo primo set.

40-0 Primo ace anche per Safiullin.

30-0 Esce di pochi centimetri la risposta di rovescio di Peers.

15-0 Prima di sostanza messa in campo da Safiullin.

4-3 BREAK RUSSIA! Decide di rispondere Medvedev che vede Saville indietro e mette in campo una risposta bassa e difficile da controllare. I russi hanno reagito.

40-40 Prima al corpo di Safiullin incontenibile: c’è il killer point.

30-40 Lungo di poco il tentativo di pallonetto architettato da Safiullin.

15-40 Rispostona incrociata di Medvedev! Tre palle del controbreak per la Russia!

15-30 Prima esterna e volée stoppata da metà campo: grande sensibilità mostrata da Saville.

0-30 Grandissima risposta lungolinea di Safiullin!

0-15 Buona risposta alta di Medvedev che vede il corridoio scoperto e lo infila.

4-2 Peers/Saville. Primo turno di servizio quieto e tranquillo per Medvedev e Safiullin.

40-0 Si perde in larghezza la risposta di Saville.

30-0 Gran prima e poi fiammata addosso a Saville da parte di Medvedev.

15-0 Imposta lo scambio sulla regolarità Medvedev e poi chiude con uno schiaffo a due mani.

4-1 Peers/Saville. Conferma il break l’Australia, sfruttando un posizionamento in risposta troppo passivo da parte dei russi, in particolar modo di Medvedev.

40-30 Arriva con un pizzico di ritardo sulla palla Peers sottorete e non controlla la volée.

40-15 Doppio fallo commesso anche da Peers.

40-0 Senza problemi chiude a rete Saville dopo la prima di Peers.

30-0 Non riesce a trovare il campo con la risposta in allungo di rovescio Safiullin.

15-0 Risponde da troppo lontano Medvedev che non trova il campo di metri.

3-1 Peers/Saville. Tiene il servizio la Russia che si sblocca in questo match.

40-30 Ancora funziona l’asse servizio Safiullin-volée Medvedev.

30-30 Grande pallonetto di Peers in difesa che permette di recuperare campo: chiude Saville a rete.

30-15 Primo doppio fallo per Safiullin.

30-0 Lascia scoperto il corridoio Saville, non si fa pregare Safiullin con il lungolinea di rovescio.

15-0 Buona volée di Medvedev sui piedi di Peers.

3-0 Peers/Saville. Prova a sfondare Medvedev, ma Peers fa muro due volte. Grande partenza per i ragazzi di Lleyton Hewitt.

40-15 Incappa nel primo doppio fallo Saville da sinistra.

40-0 Altra prima esterna e chiusura a rete senza troppe difficoltà.

30-0 Serve bene Saville ad uscire.

15-0 Bravissimo Peers a giocare un ottimo controbalzo di dritto dopo lo smash non chiuso.

2-0 BREAK AUSTRALIA! Sbaglia lo schiaffo al volo Medvedev, partono forte gli australiani.

15-40 Risposta lungolinea di Peers e chiusura a rete di Saville. Tre palle break subito.

15-30 Saville risponde addosso a Safiullin che non riesce a districarsi con la volée.

15-15 Splendida risposta lungolinea di Peers e poi buono lo schiaffo al volo.

15-0 Parte con l’ace anche Daniil Medvedev.

1-0 Peers/Saville. Turno di battuta impeccabile da parte di Peers in apertura di match.

40-0 Ace al centro, il primo del match.

30-0 Serve ancora bene Peers, Saville non deve neanche giocare la volée.

15-0 Ottima prima scagliata da Peers.

COMINCIA LA PARTITA! AL SERVIZIO L’AUSTRALIA!

INIZIO PRIMO SET

11.56 La Russia deve far fronte alle assenze di Rublev e Karatsev che hanno rappresentato la coppia titolare nelle Davis Cup Finals dello scorso mese.

11.54 John Peers e Luke Saville sono tornati a giocare insieme domenica scorsa dopo otto mesi. I tennisti aussie sono specialisti del doppio ed hanno messo in evidenza le proprie doti superando Berrettini e Bolelli con il punteggio di 6-3 7-5, regalando la vittoria all’Australia.

11.52 La coppia transalpina è stata battuta anche questa mattina dal neo-duo formato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini per 10-8 al match tiebreak che sostituisce il terzo set.

11.50 Medvedev e Safiullin hanno sorpreso tutti al debutto in doppio, vincendo 6-4 6-4 contro la coppia francese formata da Martin e Roger-Vasselin.

11.45 Per l’Italia l’ideale in questo doppio sarebbe la vittoria dei padroni di casa: con questo risultato agli azzurri basterebbe un successo 2-1 contro la Russia nell’ultima giornata per volare in semifinale.

11.40 Lleyton Hewitt e Gilles Cervara hanno deciso di confermare le coppie schierate nella prima giornata: John Peers e Luke Saville per l’Australia, Daniil Medvedev e Roman Safiullin per la Russia.

11.28 A breve comincerà il doppio fra Russia ed Australia. A fra poco.

11.27 Disputare la contesa perfetta non sarebbe semplice: Sinner parte favorito contro Safiullin, per Berrettini sarà difficile scardinare Medvedev, mentre il doppio si prospetta equilibrato.

11.26 Adesso è fondamentale il doppio: in caso di successo dell’Australia, l’Italia passerebbe il turno anche in caso di successo 2-1 nell’ultima partita contro la Russia e non sarebbe costretta a vincere 3-0.

11.24 Un Medvedev impressionante in risposta: 56% di punti vinti contro un De Minaur che ha avuto senza dubbio dei demeriti, ma non ha neanche servito male. 14 vincenti contro i 9 dell’australiano.

11.22 Prova davvero paurosa per il numero due del mondo che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine. 72% di prime in campo con il 76% di resa. Ben sette volte ha strappato la battuta al suo avversario.

E TERMINA COSI’!! MEDVEDEV BATTE 6-4 6-2 ALEX DE MINAUR E LA RUSSIA VINCE 2-0! ITALIA ANCORA VIVA!

40-30 In corridoio di un soffio il passante di De Minaur! Aveva la chance per andare a palla break. C’è invece il match point.

30-30 Sbaglia ancora però Medvedev con il dritto!

30-15 Secondo doppio fallo del match per Medvedev.

30-0 Va fuori giri con il dritto l’australiano dopo un altro scambio prolungato.

15-0 Non rientra in campo il passante in spaccata di De Minaur.

5-2 Medvedev. LA VOLEE STOPPATA DI DE MINAUR! Si butta avanti dopo il servizio e viene premiato per il coraggio! Non ha alcuna voglia di mollare il tennista aussie!

A-40 Grande cambio con il rovescio lungolinea da parte di De Minaur!

40-40 Non gestisce il rovescio De Minaur.

A-40 Non tiene in campo il recupero in pallonetto Medvedev sull’ottimo attacco di De Minaur con il dritto.

40-40 Non è profondissimo l’attacco di De Minaur, ma il russo non riesce a passare!

30-40 Gioca lungo il rovescio Medvedev che spreca la prima delle due chance.

15-40 Fa il tergicristallo De Minaur! E’ un martello asfissiante Medvedev! Due match point.

15-30 CHE SPETTACOLO!! De Minaur prende tutto a rete, Medvedev ha il motorino per arrivare dappertutto! Alla fine il russo deve cedere! Pazzesco scambio!

0-30 Altra risposta sulla riga di Medvedev e non riesce nel controbalzo De Minaur.

0-15 RISPOSTA TERRIFICANTE DI MEDVEDEV! Proiettile che atterra nei piedi di De Minaur.

5-1 BREAK DE MINAUR! In rete il dritto del russo: questo game viene accolto con il boato dal pubblico australiano!

30-40 Non tiene in campo il rovescio De Minaur.

15-40 Costruzione corretta del punto dell’australiano che poi sbaglia la conclusione di dritto.

0-40 Imprecisione di dritto per Medvedev! Tre palle per recuperare uno dei tre break!

0-30 Risposta arrembante dell’australiano!

0-15 La volée tagliata di De Minaur! Bella discesa dell’australiano!

5-0 ANCORA BREAK MEDVEDEV! Il russo è incontenibile e servirà per il match dopo il cambio di campo.

15-40 In rete il dritto in avanzamento: altro gratuito e due palle per il triplo break.

15-30 Serve bene e poi non sbaglia con la volée sotto misura.

0-30 Grande palla corta giocata da Medvedev: non riesce nel recupero stretto De Minaur.

0-15 Si perde in corridoio il dritto di De Minaur.

4-0 Medvedev. Ottavo ace per il russo che, a differenza del primo set, amplia il vantaggio.

40-15 Altra prima vincente al centro.

30-15 Incide bene De Minaur con il dritto e il russo non riesce a passare.

30-0 Seconda rapidissima giocata da Medvedev che si mette nelle condizioni di attaccare sin dal primo colpo.

15-0 Lunga di pochissimo la risposta di De Minaur.

3-0 DOPPIO BREAK MEDVEDEV! Come nel primo parziale, il russo scappa via. Si è messo in modalità rullo compressore il 25enne moscovita.

40-A SUPERLATIVO MEDVEDEV!! Corre dappertutto, De Minaur prova a chiudere a rete, ma il russo arriva e passa.

40-40 Prova a caricare il dritto Medvedev, ma perde il controllo del colpo la seconda forza del ranking mondiale.

40-A Altro scambio, altro muro eretto da Medvedev ed errore con il rovescio di De Minaur. Palla break per il russo.

40-40 Tenta la discesa a rete De Minaur, cerca una demi-volée difficilissima, ma Medvedev arriva e passa senza problemi.

40-30 Imperfezione di rovescio da parte di Medvedev.

30-30 Prova ad organizzare il passante stretto di rovescio Medvedev, ma non riesce a passare.

15-30 Attacca De Minaur a tutto braccio, Medvedev alza il muro e tira tutto dall’altra parte: il primo a sbagliare è l’australiano.

15-15 ROVESCIO LUNGOLINEA ILLEGALE DA PARTE DI MEDVEDEV! Da posizione defilatissima.

15-0 Non riesce a tenere in campo il passante Medvedev.

2-0 Medvedev. Senza alcuna difficoltà il russo legittima il break di vantaggio.

40-15 Un’altra risposta lunga di poco giocata da De Minaur: due palle per confermare il break.

30-15 Non impatta bene con il rovescio l’australiano.

15-15 Non è abbastanza profonda la risposta di De Minaur che perde progressivamente campo.

0-15 Sbaglia con il dritto Medvedev: strenua la difesa di De Minaur.

1-0 BREAK MEDVEDEV! Devastante il russo: dritto in diagonale impressionante. Il canovaccio sembra essere il medesimo del primo set.

0-40 Altro errore con il dritto e tre palle break per Medvedev in apertura di secondo parziale.

0-30 Si mette a scambiare sulla diagonale di rovescio De Minaur e non è la soluzione ideale.

0-15 Fuori misura il dritto di De Minaur da posizione abbastanza comoda.

INIZIO SECONDO SET

10.41 Non è stato implacabile il russo sulle palle break: 2/6 il conto di quelle convertite. Appena sette gratuiti per il moscovita che ha ottenuto l’83% di punti vinti con la prima con il 75% di prime in campo. 50% di punti vinti in risposta da Medvedev: 17 su 34.

6-4 PRIMO SET MEDVEDEV! Sesto ace, il terzo del game: il numero due del mondo è avanti di un set su De Minaur,

40-15 Non impatta bene con il dritto il russo.

40-0 Salgono a cinque gli ace di Medvedev: cinque set point.

30-0 Non trova il timing giusto sulla risposta De Minaur.

15-0 Parte con il quarto ace Medvedev in questo game.

5-4 Medvedev. BOMBA DI DRITTO PER DE MINAUR! Cattiveria agonistica da vendere per questo ragazzo.

A-40 Secondo ace della partita per De Minaur! Palla per il 4-5.

40-40 Gran dritto d’attacco di De Minaur: Medvedev stavolta ha risposto troppo corto.

30-40 Esagera con la profondità della risposta Medvedev.

15-40 Serve and volley complicato da attuare per De Minaur: due set point per la Russia.

15-30 Il nastro non è amico di De Minaur: spinge in corridoio il rovescio dell’australiano.

15-15 Rovescio corposo e dritto carico: Medvedev continua a mettere grande pressione.

15-0 Smash in arretramento perfetto giocato da De Minaur.

5-3 Medvedev. Implacabile il russo in questo turno di battuta.

40-0 Accelerazione bruciante di Medvedev con l’inside-out di dritto.

30-0 Sposta la palla in maniera impeccabile Medvedev.

15-0 Ottima seconda di servizio, lavorata ad uscire.

4-3 Medvedev. Servizio e volée alta: De Minaur c’è ed ha reagito dopo un inizio shock.

40-30 L’australiano riesce a trovare profondità e a contenere le trame del suo avversario.

30-30 Prova a difendersi De Minaur, ma alla fine il forcing del russo porta i suoi frutti.

30-15 Bravissimo De Minaur: appena ha l’opportunità attacca con il dritto a sventaglio e si prende velocemente la rete per chiudere.

15-15 In rete il dritto lungolinea di Medvedev.

0-15 Fiondata di Medvedev in risposta!

4-2 Medvedev. Secondo ace del match per il russo che rimane avanti in questo set.

40-15 Bellissimo cambio con il rovescio in lungolinea da parte di De Minaur.

40-0 Seconda al corpo efficace: non trova la palla De Minaur.

30-0 Servizio e dritto: asse collaudata per Medvedev.

15-0 Grande pressing del russo dopo un’ottima prima.

3-2 Medvedev. Tiene il turno di battuta l’australiano che sta piano piano entrando dentro questa partita.

A-40 Ancora a rete De Minaur a prendersi il punto!

40-40 Il nastro stavolta respinge il back di rovescio dell’australiano.

A-40 Perde gli appoggi e perde anche il dritto Medvedev!

40-40 REGALO DI MEDVEDEV! Il recupero di De Minaur viene deviato dal nastro, il giocatore di Mosca sbaglia con il rovescio d’attacco!

30-40 Prova a venire in avanti in controtempo De Minaur, ma sbaglia la volée di rovescio! Nuova palla per il doppio break per il russo.

30-30 Servizio, dritto e smash! Costruzione del punto impeccabile da parte del 22enne di Sydney.

15-30 Rovescio molto robusto di Medvedev.

15-15 Il nastro trascina in corridoio la smorzata dell’australiano: sfortunato in questa occasione il tennista di casa.

15-0 E arriva anche il primo ace per De Minaur.

3-1 BREAK DE MINAUR! Risposta anticipata dell’australiano che toglie il tempo al dritto del numero due del mondo: a sorpresa viene recuperato uno dei due break di ritardo.

30-40 LA DIFESA DI DE MINAUR! Riesce a rimettere in campo due grandi accelerazioni del russo che alla fine sbaglia.

30-30 Dopo l’ace c’è il doppio fallo per Medvedev.

30-15 CHE ANGOLO HA TROVATO CON IL ROVESCIO MEDVEDEV! Neanche con un dritto mancino!

15-15 Un po’ impacciato sulla demivolée il moscovita.

15-0 Curva esterna che regala il primo ace a Medvedev.

3-0 DOPPIO BREAK MEDVEDEV! In totale disarmo De Minaur: il suo avversario è inarginabile ed in più l’aussie sta sbagliando caterve di dritti.

30-40 CHE PUNTO PER DE MINAUR! Riesce a verticalizzare con il dritto lungolinea e chiude sottorete!

15-40 De Minaur le prova tutte: cambia in lungolinea, sposta il suo avversario, ma ogni tentativo è vano contro il muro russo. Due palle break.

15-30 Spinge Medvedev da ogni lato del campo e con ogni colpo: non può contenere De Minaur.

15-15 Risposta violentissima con il dritto di Medvedev.

15-0 Sbaglia Medvedev e l’errore viene accolto come una liberazione dalla Qudos Bank Arena.

2-0 Medvedev. Otto punti su otto per il 25enne di Mosca che vuole subito mettere le cose in chiaro.

40-0 Prima vincente e tre palle per il 2-0 in favore del russo.

30-0 Governa per tutto lo scambio Medvedev e l’ultima difesa di De Minaur è lunga di poco.

15-0 Ancora un gratuito dal lato destro per De Minaur che deve mettersi a regime.

1-0 BREAK MEDVEDEV!! PASSANTE IN CORSA DEL RUSSO! Si è mosso come un felino il numero due del mondo che parte fortissimo.

0-40 Terzo errore consecutivo con il dritto per l’australiano che concede subito tre palle break di fila.

0-30 Prova a forzare De Minaur con il dritto in avanzamento lungolinea, ma sbaglia.

0-15 Di un soffio fuori in lunghezza il dritto di De Minaur.

COMINCIA IL MATCH! ALEX DE MINAUR AL SERVIZIO!

INIZIO PRIMO SET

9.56 Un Medvedev affamato che si vuole riscattare dalla sconfitta in singolare della prima giornata contro Ugo Humbert. De Minaur invece ha debuttato sconfiggendo il nostro Matteo Berrettini, al rientro dall’infotunio agli addominali.

9.54 Medvedev e De Minaur si sono affrontati tre volte: tre vittorie del russo. La prima nella finale di Sydney del 2018, la seconda a Winston Salem sempre quattro anni fa e la terza poco più di un anno fa a Parigi-Bercy. L’australiano in due occasioni ha strappato un set.

9.51 Entrano in campo nel boato del pubblico Alex De Minaur e Daniil Medvedev. Buonissimo colpo d’occhio nella Qudos Bank Arena: gli spettatori australiani si sono fatti trovare pronti anche quest’oggi.

9.46 Un successo per 3-0 della Russia sull’Australia, infatti, complicherebbe comunque le cose per l’Italia: a quel punto agli azzurri non basterebbe vincere per 2-1 con i russi nell’ultima giornata, ma dovranno guardare il quoziente set/game che sarebbe probabilmente favorevole ai russi.

9.44 Questo successo di Safiullin è favorevole anche per l’Italia che deve sperare in una vittoria per 2-1 da parte della Russia: lo scenario più probabile è una vittoria di Medvedev su De Minaur e un’imposizione degli australiani in doppio.

9.42 Impressionante il rendimento al servizio del russo che ha concesso 18 punti al servizio (di cui appena uno nel secondo set), contro i 44 offerti da Duckworth.

9.40 Vittoria meritata per Safiullin che ha avuto ben 14 chance di break e ne ha convertite quattro, contro le sole cinque del suo avversario (convertite tre). 32 vincenti per il russo contro il 22 di Duckworth e il 24enne di Podolsk ha commesso anche quattro gratuiti in meno.

9.37 Un’altra grande prestazione per Safiullin che ottiene la seconda vittoria in due partite dopo il bel successo con Arthur Rinderknech in rimonta nella prima giornata. Malgrado le assenze di Rublev e Karatsev, la Russia ha tirato fuori dal cappello questo grande ex giocatore juniores.

E FINISCE COSI’!!! ROMAN SAFIULLIN GIOCA UN MATCH MAGISTRALE E BATTE JAMES DUCKWORTH 7-6 6-4!

30-40 Incide bene Duckworth con il dritto da posizione comoda.

15-40 ROVESCIO LUNGOLINEA E DRITTO VINCENTE!! DUE MATCH POINT SAFIULLIN! Può andare 1-0 la Russia.

15-30 Una gran prima dimezza lo svantaggio.

0-30 Affossa il dritto in rete Duckworth! Situazione difficilissima per il tennista aussie!

0-15 Il nastro trascina fuori il dritto di Duckworth: partenza ad handicap in questo game delicato.

5-4 Safiullin. Ha concesso il primo punto al servizio in questo set, ma ancora il russo non ha fatto una piega.

40-15 Prima possente al centro e due palle per salire 5-4.

30-15 Colpisce malissimo con il dritto Duckworth: c’era la possibilità di incidere.

15-15 Attacca bene e con i tempi giusti Duckworth: primo punto in risposta in questo set.

15-0 Offre una palla molto bassa Safiullin e Duckworth perde il controllo del dritto.

4-4. Duckworth sfrutta le mancanze del suo avversario, mettendoci anche propri meriti. L’australiano riemerge ancora dalle sabbie mobili.

40-30 Lunga la risposta di Safiullin: un altro gratuito.

30-30 SBAGLIA LO SMASH A RIMBALZO SAFIULLIN! Si era costruito perfettamente il punto il russo: è mancata la conclusione.

15-30 L’asse servizio-dritto torna a funzionare per l’australiano.

0-30 Fermo con le gambe Duckworth sul rovescio!

0-15 Perfetto con il dritto Safiullin in progressione!

4-3 Safiullin. Con due ace di fila il russo prosegue la sua striscia immacolata al servizio: 16 punti vinti su 16 in questo set.

40-0 Undicesimo ace per Safiullin.

30-0 Ancora efficace con il dritto dietro alla prima di servizio.

15-0 Apre ancora bene Safiullin al servizio attaccando egregiamente di dritto.

3-3. Si salva ancora Duckworth! Annulla un’altra palla break e si porta a braccetto del suo avversario.

A-40 Prima vincente per il tennista aussie.

40-40 Profondo e preciso da fondocampo Duckworth, trova spesso le righe e Safiullin deve cedere.

40-A PALLONETTO CHIRURGICO DI SAFIULLIN!! Palla break in favore della Russia!

40-40 Erroraccio per Duckworth in uscita dal servizio con il rovescio!

A-40 Perde gradualmente campo Safiullin sulla diagonale destra.

40-40 Terzo doppio fallo per Duckworth! Da 40-0 a 40-40!

40-30 Risposta vincente d’incontro col dritto da parte di Safiullin!

40-15 Recupera campo Safiullin sin dalla risposta e Duckworth non può difendersi.

40-0 Quinto ace scagliato da Duckworth.

30-0 Dritto in topspin ad allontanare dal campo Safiullin e chiusura dall’altra parte.

15-0 Perde gli appoggi ed affossa il rovescio Safiullin.

3-2 Safiullin. Decolla il passante di rovescio di Duckworth: sempre al comando Safiullin nel secondo set. Nessun punto perso al servizio dal russo in questo parziale fino a questo momento.

40-0 Altra prima corposa per Safiullin.

30-0 Va fuori giri Duckworth con il dritto a sventaglio.

15-0 Bellissimo rovescio lungolinea in uscita dal servizio da parte di Safiullin.

2-2. Serve bene e chiude con lo smash Duckworth. L’australiano se l’è cavata bene dal 30-30.

40-30 Ottima trama con il dritto da parte di Duckworth.

30-30 IL PASSANTE DI SAFIULLIN! Attacco centrale e non sufficientemente profondo di Duckworth.

30-15 Aggressivo in risposta Safiullin che è bravo a mettere pressione a Duckworth anche con il rovescio successivo.

30-0 Buona prima per l’australiano.

15-0 A segno con il dritto Duckworth dopo essersi costruito lo scambio con il colpo dopo al servizio.

2-1 Safiullin. Tiene il servizio a zero il russo che continua a tenere il naso avanti nel secondo parziale.

9.04 Si salga James Duckworth ad inizio secondo set. L’australiano risale dal 15-40 nel secondo gioco, annulla due palle break e riesce ad agganciare il suo avversario sull’1-1.

8.50 Un primo set fatto di tanti alti e bassi che ha avuto il suo epilogo al tie-break. E’ stato il russo Safiullin a far valere una resistenza mentale maggiore e a imporsi per 7-6 (6). Ottimo il rendimento al servizio di Safiullin (8 ace), con il 72% di punti con la prima in battuta. Efficace anche in risposta il russo con il 56% di efficienza rispetto alla seconda di servizio di Duckworth.

8.32 Si riapre tutto nel primo set! Safiullin recupera il break e si porta sul 5-5! Finale di parziale infuocato…

8.16 James Duckworth è in vantaggio 5-2 su Roman Safiullin nel primo singolare. Non una buona notizia per l’Italia.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Australia-Russia, valido del Gruppo B di ATP Cup 2022. A Sydney andrà in scena una partita che potrebbe decidere le sorti delle qualificazioni delle due compagini, nonché dell’Italia.

Alla Qudos Bank Arena, infatti, la sfida avrà molteplici conseguenze. Qualora infatti i padroni di casa dovessero imporsi con qualsiasi risultato, allora sarebbero inattaccabili dagli azzurri che sono usciti vittoriosi nella nottata italiana per 3-0 contro la Francia.

Pertanto, Matteo Berrettini e compagni si augurano che i russi sappiano imporsi e preferibilmente per 2-1 affinché ci si possa giocare le proprie carte al meglio possibile nello scontro diretto con Daniil Medvedev e soci nell’ultimo match del raggruppamento. Ad aprire le danze saranno Roman Safiullin-James Duckworth e a seguire il n.2 del mondo Medvedev giocherà contro l’idolo di Sydney Alex de Minaur. A conclusione il doppio che potrebbe essere determinante.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE di Australia-Russia, valido del Gruppo B di ATP Cup 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

