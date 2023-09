LIVE Atletica, Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: trionfano la keniana Gateri e l’etiope Melak. Ritirata Nadia Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio!

14.49: Un successo per il Kenya in campo femminile con Gateri e un successo per l’Etiopia tra gli uomini con Melak. Per l’Italia il quinto posto al femminile di Arnaudo. Peccato per il ritiro di Nadia Battocletti

14.47: Scatto decisivo a 200 metri dal traguardo per Melak che ha confermato il trionfo dello scorso anno, seconda piazza per Levy Kibet, terza piazza per Tadese Worku, quarto Takele, quinto Samuel, sesto Kinyanjui, settimo Chelimo, ottavo S. Kibet, nono Bukuru, decimo Kiplagat

14.46: Bene Luca Alfieri che chiude al 13mo posto, migliore degli italiani e degli europei, che sopravanza Ala Zoghlami, 14mo e Abdelwahed, 15mo

14.44: La vittoria va all’etiope Nibret Melak che concede il bis dopo il trionfo dello scorso anno, secondo posto per il keniano Levy Kibet e terzo posto per l’etiope Tadese Worku

14.43: Melak sembra avere lo spunto giusto

14.43: Ci prova Takele ad alzare il ritmo

14.41: Caduta di Melak che riparte e resta nel gruppetto di testa

14.40: Quattro al comando: Worku, L. Kibet, Melak, Takele

14.39: E’ Worku a fare l’andatura

14.38: Si stacca il burundiano Bukuru all’ultimo giro

14.35: restano in cinque davanti: Worku, L. Kibet, Melak, Takele, Bukuru

14.34: Alfieri è il primo degli inseguitori a 30″, Ala Zoghlami è 14mo

14.33: Passaggio di 17’36” al terzo giro, km 6.2

14.32: E’ Melak che fa l’andatura adesso

14.31: Si va a ritmo di 2’48” al km

14.29: Kinyanjui ha preso il comando delle operazioni ma il gruppo degli africani formato da una decina di atleti resta compatto

14.26: Al secondo passaggio dal Mulino Meraviglia Worku, Melak, Kinyanjui

14.23: Sono in otto, tutti africani, davanti con S. Kibet, Worku, Kinyanjui, Kiplagat, Bukuru, Melak, L. Kibet, Tekele

14.22: Kibet al comando, Worku al secondo posto

14.21: Se ne vanno in cinque con l’andatura sostenuta di Kibet

14.20. E’ l’ugandese Kibet a fare l’andatura al primo passaggio dal Mulino

14.19: Gruppo allungatissimo

14.18: Gruppetto di una quindicina di atleti con tutti gli africani davanti

14.17: In testa l’etiope Melak

14.15: Partita la novantesima edizione della Cinque Mulini

14.14: Atleti in zona partenza, è in corso la presentazione

14.12: Attenzione anche al 21enne italiano Luca Alfieri

14.08: Dall’Uganda arrivano Oscar Chelimo e Joel Ayeko. Attenzione anche ai più giovani: dal keniano Levy Kibet, bronzo iridato juniores dei 5000, agli eritrei Habtom Samuel e Merhawi Mebrahtu, terzo e quarto ai Mondiali under 20 sui 3000 metri.

14.04: Tra gli stranieri attesa per l’etiope Nibret Melak, vincitore della scorsa edizione, affiancato dal connazionale Tadese Worku, secondo due anni fa alla Cinque Mulini e campione mondiale U20 nei 3000.

14.00: In campo maschile per l’Italia sarà al via l’intero terzetto di azzurri che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nei 3000 siepi con Ahmed Abdelwahed, insieme ai gemelli Ala Zoghlami e Osama Zoghlami, già protagonisti alla corsa di San Silvestro a Bolzano.

13.57: La gara maschile scatterà alle 14.15 e si disputerà sulla distanza dei 10.2 km

13.53: Peccato per i problemi di respirazione di Nadia Battocletti che non le hanno permesso di concludere la gara. Vince la keniana Gateri, seconda la keniana Yego, terza la slovena Lukan nella Cinque Mulini femminile

13.50: Quarto posto per Muli, quinta la prima delle azzurre, Arnaudo. Merlo è sesta, Lonedo è settima e Selva ottava

13.49: La vittoria della keniana Theresiah Muthoni Gateri in 19’39”, secondo posto per la keniana Yego (19’45”), terza piazza per la slovena Lukan (19’53”)

13.48: prova ad andarsene Gateri su Yego

13.47: Lukan stacca Muri e mette al sicuro il terzo posto, Arnaudo può puntare al quarto posto

13.46: Prendono il largo le due keniane

13.45: Intervento dei sanitari per Nadia Battocletti che sembra avere qualche problema di respirazione

13.43: Se ne vanno le due keniane a 2 km dal traguardo. Gateri e Yego davanti, Lukan e Muri all’inseguimento a qualche metro

13.42: Abbandona Nadia Battocletti! Al passaggio del Mulino si è vista con la bocca aperta e si è fermata proprio nel Mulino

13.42: Ancora cinque in testa al passaggio al Mulino

13.40: Accelerano le due keniane, Battocletti prova a resistere

13.39: ora c’è Battocletti davanti con Lukan

13.38: Arnaudo, Lonedo e Selva tornano nel gruppo di testa

13.37: Restano in cinque davanti: c’è Lukan e c’è Muli nel gruppetto

13.36: Alzano il ritmo le keniane, Battocletti regge il ritmo

13.35: Gateri e Yego davanti, Battocletti alle loro spalle nel primo passaggio dal Mulino

13.33: Gruppetto da circa 15 atlete davanti

13.32: Ora sono le kenyiane a prendere l’iniziativa

13.30: Subito Battocletti e Mukandanga davanti

13.30: Partita la gara

13.29: Il minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Alberto Conte, il bimbo di 12 anni morto a Treviso durante una campestre

13.28: Presentate le protagoniste principali di questa gara sulla linea di partenza

13.26: Le star internazionali che prenderanno il via nella gara femminile sono la slovena Klara Lukan, rivale di Nadia Battocletti a livello giovanile, e la forte pattuglia africana guidata dalla keniana Lucy Mawia Muli, l’iridata under 20 dei 3000 metri, la keniana Teresiah Muthoni Gateri che sarà alla partenza con la connazionale Zenah Jemutai Yego, argento in quell’occasione, e la ruandese Clementine Mukandanga.

13.23: Per l’Italia saranno al via anche Rebecca Lonedo, Martina Merlo e le gemelle Federica Zanne e Giulia Zanne, oltre a Nicole Reina

13.21: Al via anche altre tre vincitrici a Dublino della una storica medaglia d’oro a squadre di categoria: Anna Arnaudo, Giovanna Selva e Michela Moretton.

13.19: L’Italia in campo femminile punta soprattutto su Nadia Battocletti, la campionessa europea under 23 che ha già dimostrato tutto il suo valore non solo nelle gare giovanili.

13.17: La prima gara in programma è quella femminile che si disputa sulla distanza dei 6.2 km

13.14: Si rinnova il fascino senza tempo di una gara leggendaria, nata nel 1933 e inserita nel massimo circuito mondiale che vede al via alcuni dei grandi protagonisti del mondo del cross.

13.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della edizione numero 90 della Cinque Mulini, a San Vittore Olona (in provincia di Milano) inserita nel circuito World Athletics Cross Country Tour come tappa Gold

Foto Fidal/Colombo