La bicicletta più costosa al mondo va all’asta: la 24K ricoperta in oro e 800 diamanti sul mercato per 1 milione!

La bicicletta più preziosa e costosa al mondo andrà all’asta. Si tratta della 24k Gold Extreme Mountain Bike, progettata dalla gioielleria The House of Solid Golf e rivestita interamente in oro. Per portarsela a casa basterà avere un milione di dollari…

Stiamo parlando di un pezzo unico e da collezione, tornato sul mercato dopo essere stata ritirata alcuni anni fa, in seguito alla morte del suo creatore. Non è mai stata acquistata da nessuno e ha un prezzo doppio rispetto alla leggendaria Trek Butterfly Madone, il mezzo ricoperto di farfalle e utilizzato da Lance Armstrong durante il Tour de France 2009.

La 24K è stato proiettata da Hugh Power, un designer di gioielli: ha smontato pezzo per pezzo una fatbike Shimano comprata nel 2013 e ha catalogato ogni singolo ingranaggio, ricostruendoli fedelmente in oro. Il mezzo è stato completato nel 2015, le offerte non sono mancate ma dopo la morte di Power nel 2017 è stata ritirata.

Tutti i componenti della bicicletta sono realizzati in oro, figurano anche 800 diamanti neri sopra i pedali e 500 zaffiri dorati. Deborah, la moglie di Power, adesso ha deciso di rimetterla in vendita per una raccolta fondi destinati alla ricerca contro il cancro.