Il mondo del tiro a volo piange la scomparsa del giovane azzurro Cristian Ghilli

Cristian Ghilli purtroppo non c’è più. Il tiratore a volo classe 2002, specialista dello skeet, si è spento all’ospedale di Cecina nella serata di ieri sera, dopo che era stato portato al centro medico a seguito di una sfortunata coincidenza accaduta al termine di una battuta di caccia.

Il ragazzo infatti, in uscita con gli amici nei boschi di Montecatini val di Cecina (Pisa), si era piegato per raccogliere alcuni bossoli, quando però cadendo è stato vittima di un colpo partito dal fucile che aveva nell’altra mano, con un colpo che è partito centrandolo in maniera irreparabile all’addome.

Gli amici resisi conto dell’accaduto sono accorsi sul luogo del misfatto chiamando celermente i soccorsi per la corsa disperata in ospedale, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. Questo di seguito il comunicato di cordoglio della Federazione Italiana Tiro a Volo.

La Federazione Italiana Tiro a Volo con il presidente Luciano Rossi si stringe alla famiglia di Cristian Ghilli, giovane promessa toscana del tiro a volo italiano, scomparso tragicamente in un incidente poche ore fa. Il giovane skeettista ad ottobre scorso si era laureato Campione del Mondo a squadre e nel Mixed Team, corredando l’oro con un terzo posto individuale nel Mondiale di Lima, in Perù. A maggio 2021 aveva vinto l’oro nella gara individuale, a squadre e Mixed team nel Campionato Europeo di Osjiek in Croazia. Diamo il nostro saluto commosso a un talento strappato troppo presto alla vita, con rispetto, silenzio, cordoglio davanti a una tragedia che lascia tutti sconvolti. Che la terra ti sia lieve, ciao Cristian.

OA Sport si unisce al cordoglio di tutti volendo, come ha fatto la federazione, ricordare la straordinarietà di Cristian sia sotto il profilo umano sia sotto quello sportivo.

Foto: FITAV