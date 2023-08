Combinata nordica: Samuel Costa escluso dalla Nazionale a causa del vaccino. “Sono allergico”

La vicenda vaccini è tra le più chiacchierate anche nel mondo dello sport, con Novak Djokovic che è finito su tutte le prime pagine al mondo per la nota diatriba con l’Australia. In Italia però non mancano le polemiche e, questa volta, sono in seno alla Nazionale azzurra di combinata nordica.

Samuel Costa, tra i più forti interpreti della squadra azzurra, è infatti escluso dalla FISI ormai da più di una settimana e molto probabilmente rischia di saltare anche i Giochi Olimpici, nonostante il pass per la prova a squadre per Pechino 2022 già strappato.

Le sue parole all’Agi: “Ho un’esenzione a qualsiasi tipo di vaccino da quando avevo due anni perché sono allergico ma se per il Comitato Olimpico Internazionale l’esenzione è valida per poter partecipare alle Olimpiadi, per la Federazione italiana sono escluso dalla squadra nazionale e non posso gareggiare in Coppa del Mondo. Se la mia Federazione mi lascerà fuori squadra non potrò partecipare ai Giochi di Pechino”.

Prosegue: “Non sono un no vax, da quando sono bambino ho un’esenzione a tutti i vaccini perché sono allergico, per me è stato uno shock quando mi hanno detto di restare fuori squadra e, se dovessi vaccinarmi e mi succede qualcosa a livello fisico, cosa faccio? I medici nel 1994 mi hanno firmato l’esenzione, per la Federazione internazionale (Fis) non importa se sei vaccinato o meno, prima delle gare serve un tampone a prescindere se un atleta sia vaccinato o meno. Per il Comitato Olimpico Internazionale vale la vaccinazione, ma anche l’esenzione. La Federazione italiana non accetta l’esenzione: solo vaccinati o guariti. Ho chiesto spiegazioni al presidente Roda, ma non mi ha risposto nessuno”.

