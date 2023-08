Calendario Sport Invernali oggi: orari mercoledì 12 gennaio, programma, canali tv, streaming

Oggi mercoledì 12 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. Incominciano gli Europei di pattinaggio artistico con lo short program maschile e quello per le coppie. Da non perdere la sprint femminile di biathlon a Ruhpolding, mentre a Wengen andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile. Spazio anche allo slalom parallelelo a squadre di snowboard e agli aerials.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (mercoledì 12 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (MERCOLEDÌ 12 GENNAIO):

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO:

10.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Short program maschile (diretta tv su RaiSport dalle 12.55 alle 15.55; diretta tv su Eurosport 1 dalle 11.30 alle 14.30; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera maschile a Wengen (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo a squadre miste a Bad Gastein (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

17.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Short program coppie (diretta tv su RaiSport dalle ore 18.15 alle ore 21.15; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.50; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials femminile a Deer Valley, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

21.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile a Deer Valley, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

00.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Deer Valley, finali (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

