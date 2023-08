Calendario sport invernali 3-9 gennaio 2022: programma, orari, tv

Siamo all’inizio di gennaio 2022, ma la settimana che ci attende negli sport invernali si preannuncia già molto ricca: fino a domenica 9, infatti, andranno in scena, tra le altre rassegne, la Coppa del Mondo di sci alpino, gli Europei di speed skating, il Tour de Ski di sci di fondo ed i 4 Trampolini di salto con gli sci.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 3-9 GENNAIO 2022

SCI ALPINO

Mar. 04/01/22 – Coppa del Mondo – SL femminile Zagabria (Cro) – ore 12.30 e 16.05, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 05/01/22 – Coppa del Mondo – SL maschile Zagabria (Cro) – ore 15.30 e 18.40, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 06/01/22 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.00 e 13.00

Ven. 07/01/22 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger)

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – GS maschile Adelboden (Svi) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – SL femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – SL maschile Adelboden (Svi) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Lun. 03/01/22 – Tour de Ski/Coppa del Mondo – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 12.40 e 14.50, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mar. 04/01/22 – Tour de Ski/Coppa del Mondo – 10 km TL femminile e maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 11.30 e 15.25, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 08/01/22 – Alpen Cup seniores – Sprint TL maschile e femminile St. Ulrich (Aut)

Sab. 08/01/22 – Alpen Cup juniores – Sprint TL maschile e femminile St. Ulrich (Aut)

Sab. 08/01/22 – Coppa Italia Gamma sr/jr – Sprint TC maschile e femminile Schilpario (Bg)

Dom. 09/01/22 – Alpen Cup seniores – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile St. Ulrich (Aut)

Dom. 09/01/22 – Alpen Cup juniores – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile St. Ulrich (Aut)

Dom. 09/01/22 – Coppa Italia Gamma sr/jr – Individuale TC maschile e femminile Schilpario (Bg)

SALTO CON GLI SCI

Lun. 03/01/22 – Quattro Trampolini/Coppa del Mondo – Qualificazioni HS130 maschile Innsbruck (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Mar. 04/01/22 – Quattro Trampolini/Coppa del Mondo – HS130 maschile Innsbruck (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Mer. 05/01/22 – Quattro Trampolini/Coppa del Mondo – Qualificazioni HS142 maschile Bischofshofen (Aut) – ore 17.15, diretta tv Eurosport

Gio. 06/01/22 – Quattro Trampolini/Coppa del Mondo – HS142 maschile Bischofshofen (Aut) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – HS142 maschile Bischofshofen (Aut) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 08/01/22 – Fis Cup – HS 134 maschile Zakopane (Pol) – ore 11.30

Dom. 09/01/22 – Coppa del Coppa del Mondo – Team HS142 maschile Bischofshofen (Aut) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 09/01/22 – Fis Cup – HS 134 maschile Zakopane (Pol) – ore 10.30

COMBINATA NORDICA

Gio. 06/01/22 – Coppa del Mondo – Provisional Competition Round maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 19.00

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Team HS106/4×5 km maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 10.00 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 07/01/22 – Continental Cup – Gundersen HS140/5 km maschile Klingenthal (Ger)

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Gundersen HS106/10 km maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Mass start HS106/5 km femminile Val di Fiemme (Ita) – ore 13.30 e 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 08/01/22 – Continental Cup – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger)

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Gundersen HS106/10 km maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 09.30 e 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

BIATHLON

Gio. 06/01/22 – Coppa del Mondo – Sprint maschile Oberhof (Ger) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Sprint femminile Oberhof (Ger) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Staffetta mista Oberhof (Ger) – ore 12.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 08/01/22 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Orsblie (Svk) – ore 10.30 e 13.00

Sab. 08/01/22 – Coppa Italia Fiocchi sr/U22/U19/U17 – Sprint maschile e femminile Bionaz (Ao)

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Pursuit maschile Oberhof (Ger) – ore 10.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Pursuit femminile Oberhof (Ger) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 09/01/22 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Orsblie (Svk) – ore 10.30 e 14.00

Dom. 09/01/22 – Coppa Italia Fiocchi sr/U22/U19/U17 – Pursuit maschile e femminile Bionaz (Ao)

SNOWBOARD

Mer. 05/01/22 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Les Arcs (Fra) – ore 12.00

Gio. 06/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP femminile Mammoth (Usa)

Gio. 06/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SBS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus)

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP maschile Mammoth (Usa)

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – SBX maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 06.00, diretta streaming eurosportplayer.com

Sab. 07/01/22 – Coppa del Mondo – PGS maschile e femminile Scuol (Svi) – ore 14.30, diretta streaming eurosportplayer.com

Sab. 07/01/22 – Coppa del Mondo – SBS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 18.30, diretta streaming eurosportplayer.com

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – HP femminile Mammoth (Usa) – ore 03.30

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – SBX maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 06.00, diretta streaming eurosportplayer.com

FREESTYLE

Gio. 06/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 07/01/22 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Les Arcs (Fra) – ore 12.00

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 04.00

SKELETON

Mer. 05/01/22 – Intercontinental Cup – Gara maschile e femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00 e 12.00, diretta streaming www.ibsf.org

Gio. 06/01/22 – Intercontinental Cup – Gara maschile e femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00 e 12.00

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Gara maschile Winterberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming www.ibsf.org

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Gara femminile Winterberg (Ger) – ore 14.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 09/01/22 – Coppa Europa/Europei juniores – Gara maschile e femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00 e 12.00

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Gio. 06/01/22 – Coppa Europa – Bob a due maschile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Gio. 06/01/22 – IBSF World Series – Monobob femminile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Ven. 07/01/22 – Coppa Europa – Bob a quattro maschile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Ven. 07/01/22 – IBSF World Series – Monobob femminile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Sab. 08/01/22 – Coppa Europa – Bob a due femminile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Sab. 08/01/22 – Coppa Europa – Bob a quattro maschile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Sab. 08/01/22 – IBSF World Series – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 13.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 09.00, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Bob a quattro maschile Winterberg (Ger) – ore 13.30, diretta streaming www.ibsf.org

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 07/01/22 – Coppa del Mondo – Nation Cup Sigulda (Let) – ore 09.00

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Singolo maschile Sigulda (Let) – ore 10.10 e 11.45, diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Doppio maschile Sigulda (Let) – ore 13.30 e 14.50, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Singolo femminile Sigulda (Let) – ore 10.05 e 11.30, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Sprint maschile, femminile e doppio Sigulda (Let) – ore 13.00, 13.45 e 14.20, diretta streaming www.fil-luge.org

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Mer. 05/01/22 – Mondiali juniores – Doppio maschile Latzfons (Ita) – ore 14.00

Gio. 06/01/22 – Mondiali juniores – Singolo maschile e femminile Latzfons (Ita) – ore 09.00 e 11.00

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Singolo femminile Umhausen (Aut) – ore 11.45, diretta steaming www.fil-luge.org

Sab. 08/01/22 – Coppa del Mondo – Doppio maschile Umhausen (Aut) – ore 12.45, diretta steaming www.fil-luge.org

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Singolo maschile Umhausen (Aut) – ore 11.30, diretta steaming www.fil-luge.org

Dom. 09/01/22 – Coppa del Mondo – Staffetta a squadre Umhausen (Aut) – ore 13.00, diretta steaming www.fil-luge.org

SPEED SKATING

Ven. 07/01/22 – Europei – 18:55 Team Sprint donne, 19:09 Team Pursuit uomini, 19:42 3000m donne, 20:42 1000m uomini, diretta tv Eurosport e streaming Youtube ISU

Sab. 08/01/22 – Europei – 14:30 Team Sprint uomini, 14:49 500m donne, 15:28 5000m uomini, 16:58 1500m donne, diretta tv Eurosport e streaming Youtube ISU

Dom. 09/01/22 – Europei – 14:05 Team Pursuit donne, 14:32 1500m uomini, 15:21 1000m donne, 16:05 500m uomini, 16:46 Mass Start donne, 17:09 Mass Start uomini, diretta tv Eurosport e streaming Youtube ISU

