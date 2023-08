Calcio, vittorie di Lazio e Juventus negli anticipi del 22° turno di Serie A

Sono andati in scena quest’oggi i tre anticipi del 22° turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. Incontri che hanno permesso di definire meglio la classifica generale.

Alle 15.00 la Sampdoria è stata sconfitta 2-1 a Marassi dal Torino. I granata grazie alle marcature di Singo al 27′ e di Praet al 67′ hanno ribaltato la situazione dopo l’iniziale vantaggio doriano firmato da Caputo al 18′. Una vittoria importante per il Toro, attualmente in nona piazza con 31 punti, mentre la Samp è sempre più invischiata nelle zone basse della graduatoria (15ma con 20 punti).

Altro successo esterno è stato quello della Lazio alle ore 18.00 contro la Salernitana. All’Arechi una doppietta di Immobile al 7′ e al 10′ e un gol di Lazzari al 66′ hanno steso i campani. I biancocelesti di Sarri sono saliti così a quota 35 punti (sesti), mentre la Salernitana è il fanalino di coda di questo campionato con 11 punti.

In conclusione, la Juventus ha prevalso nel match delle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino contro l’Udinese 2-0. La formazione di Max Allegri, grazie ai gol dell’argentino Paulo Dybala e dell’americano McKennie al 79′, ha piegato i friulani. La solita Juve pratica e non trascendentale del tecnico livornese, attualmente quinta con 41 punti in classifica generale.

Foto: LaPresse