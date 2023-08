Calcio femminile, Serie A 2022: Juventus a caccia di record nel 1° turno del girone di ritorno

Si ricomincia. Dopo la Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, torna in scena la Serie A TimVision di calcio femminile. Le dodici compagini saranno protagoniste della prima giornata del girone di ritorno a caccia di punti per dare un connotato migliore alla propria classifica.

Certo, per la Juventus sarà complicato fare meglio: la compagine allenata da Joe Montemurro ha raggiunto quota 35 vittorie consecutive e il nuovo anno è stato inaugurato dal centro nella Supercoppa citata. Le bianconere scenderanno in campo domenica 16 gennaio alle ore 12.00 sul campo del Pomigliano e il target sarà quello di allungare la striscia vincente.

Tutto però comincerà sabato 15 con la sfida dello Stadio Tre Fontane tra Roma ed Empoli delle 12.30. Le giallorosse, seconde in classifiche (stessi punti del Sassuolo), vorranno far valere il fattore campo contro le toscane. Da questo punto di vista lo storico sorride alle capitoline che hanno collezionato quattro vittorie in cinque gare di Serie A contro le empolesi. La Roma è reduce da cinque successi consecutivi in campionato e tra le mura amiche le vittorie di fila sono tre.

Alle 14.30 sarà la volta dello scontro al Comunale Garrone tra Sampdoria e Lazio e al Comunale di Vigasio tra l’Hellas Verona e il Milan. Le rossonere di Maurizio Ganz, ko in maniera rocambolesca contro la Juve nella Finale di Supercoppa, vorranno rifarsi sul rettangolo verde scaligero anche per recuperare punti nella massima serie (quarto posto con 22 punti a -11 dalla Vecchia Signora). I precedenti danno fiducia alle meneghine: il Milan è imbattuto contro il Verona in Serie A grazie a cinque successi e un pareggio; le rossonere hanno inoltre tenuto la porta inviolata in cinque dei sei incroci disputati con le gialloblu, incluso il più recente nel girone d’andata (4-0) (fonte: Opta).

Il turno si completerà con le sfide delle 14.30 tra Fiorentina e Sassuolo e tra Inter e Napoli. Le viola, con il nuovo acquisto Valentina Giacinti, vorranno rendere la vita difficile alle nero-verdi, attualmente seconde in classifica con gli stessi punti della Roma. Le gigliate però dovranno tener conto del fatto che la compagine avversaria abbia vinto le ultime tre sfide di Serie A. Osservate speciali saranno due grandi ex: la scozzese Lana Clelland, attualmente al Sassuolo, ha indossato la maglia della Fiorentina tra il 2018 e il 2021, realizzando 13 gol in Serie A; Sabatino, allo stesso modo, ha siglato 12 gol tra le fila del Sassuolo. Entrambe sono un punto di forza.

Nel match poi al Suning Youth Development Centre la Beneamata vorrà confermare l’ottimo rendimento casalingo: l’Inter infatti è imbattuta nelle ultime due gare a Milano e ha le carte in regola per aggiornare in positivo questo dato.

IL PROGRAMMA DELLA DODICESIMA GIORNATA

Sabato 15 gennaio – ore 12.30

Roma-Empoli

Stadio Tre Fontane – Roma (diretta su TimVision)

Sabato 15 gennaio – ore 14.30

Hellas Verona-Milan (diretta su TimVision e LA7)

Stadio Comunale di Vigasio (VR)

Sampdoria-Lazio (diretta su TimVision)

Comunale R. Garrone – Bogliasco (GE)

Domenica 16 gennaio – ore 12

Pomigliano-Juventus (diretta su TimVision)

Stadio Ugo Gobbato – Pomigliano D’Arco (NA)

Domenica 16 gennaio – ore 14.30

Fiorentina-Sassuolo (diretta su TimVision)

Stadio G. Bozzi – Firenze

Inter-Napoli Femminile (diretta su TimVision)

Suning Youth Development Centre – Milano

