Berrettini-Nadal, definito l’orario della semifinale! Programma Australian Open, canale tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022. L’appuntamento è per venerdì 28 gennaio alle ore 04.30 italiane: il tennista italiano e lo spagnolo giocheranno dunque la prima delle due semifinali, mentre l’altra andrà in scena alle ore ore 09.30 tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento outdoor di Melbourne, in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione.

https://www.oasport.it/2022/01/live-berrettini-nadal-australian-open-2022-in-diretta-la-partita-del-destino-fissato-lorario/

L’azzurro è reduce dalla sofferta affermazione al quinto set contro il francese Gael Monfils, dopo aver strapazzato lo spagnolo Pablo Carreno Busta e aver avuto la meglio in un match titanico contro l’altro iberico Carlos Alcaraz. Il romano sta facendo i conti con tutte le Furie Rosse in circolazione nella terra dei canguri e ora cerco lo scalpo di lusso contro uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, che si è salvato al quinto set nei quarti di finale contro il canadese Denis Shapovalov.

Il numero 7 al mondo partirà con gli sfavori del pronostico contro l’attuale numero 5 del ranking ATP, vincitore di venti Slam in carriera e desideroso di staccare Novak Djokovic e Roger Federer in testa alla speciale classifica. C’è un precedente tra i due contendenti e risale alla semifinale degli US Open 2019, quando Rafael Nadal ebbe la meglio con relativa facilità. Adesso le carte in tavola sono diverse: il nostro portacolori è più sicuro dei propri mezzi e ha la chance di mettere in difficoltà l’avversario.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Matteo Berrettini-Rafael Nadal, semifinale degli Australian Open 2022. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani: a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi.

BERRETTINI-NADAL, SEMIFINALE AUSTRALIAN OPEN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 28 GENNAIO:

04.30 Semifinale Australian Open 2022: Matteo Berrettini vs Rafael Nadal

BERRETTINI-NADAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse