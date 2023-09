Australian Open, Berrettini-Nadal: per chi tiferà il pubblico? “Non vi sento” e la reverenza per lo spagnolo

La Rod Laver Arena di Melbourne sarà gremita da 10.000 spettatori per l’attesissima semifinale degli Australian Open 2022 tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal. La partita, in programma venerdì 28 gennaio (ore 04.30 le italiane, le 14.30 locali), si preannuncia decisamente vibrante e appassionate, equilibrata e avvincente. Per l’occasione è stato previsto un alleggerimento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria e dunque sugli spalti sarà presente un folto pubblico per assistere a questa battaglia campale che mette in palio un posto per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione.

Il preannunciato maltempo, con temporali e pioggia dati sostanzialmente per certi (le previsioni della vigilia parlano del 95%), non farà desistere gli appassionati, anche perché in quel caso si chiuderà il tetto sopra all’impianto e il match andrà regolarmente in scena. L’interrogativo della vigilia è un altro: per chi tiferanno gli spettatori? Parteggeranno per Matteo Berrettini o preferiranno Rafael Nadal? Sarà un aspetto cruciale della contesa e che molto probabilmente avrà un risvolto rilevante sull’esito del confronto.

Matteo Berrettini è reduce dal quarto di finale contro Gael Monfils, dove ha avuto da ridire con alcuni personaggi sugli spalti che lo fischiavano al servizio. Il suo doppio urlo “Non vi sento”, pronunciato subito dopo la vittoria, ha fatto il giro del mondo. Il tifo era stato avverso anche in occasione del rovente terzo turno contro Carlos Alcaraz. E dire che l’azzurro è mediamente molto amato e apprezzato, non soltanto come giocatore ma anche come uomo. Nelle interviste rilasciate dopo il successo su Monfils aveva dichiarato che “sembrava di essere in Francia”, la speranza è che domani non si faccia un viaggio in Spagna.

Va tra l’altro annotato che Rafael Nadal è il terzo iberico sul cammino del nostro portacolori in questi Australian Open (Pablo Carreno Busta è stato steso agli ottavi di finale). Il pubblico aiuterà il mancino di Manacor? Il vincitore di venti Slam non godeva di grande sostegno negli anni migliori della sua carriera, ma adesso la musica è un po’ cambiata e indubbiamente sarà spalleggiato da alcuni supporter che sperano nell’ennesimo sigillo di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Il pubblico di Melbourne non è stato splendido nelle ultime due settimane, anche Daniil Medvedev è stato irritato con quel “siuuu” ereditato dall’esultanza di Cristiano Ronaldo che sembra “buuu”. L’appuntamento è per questa notte (ore 04.30), Matteo Berrettini vuole scrivere una nuova pagina di storia.

