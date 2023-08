Australian Open 2022: Berrettini, Sonego e Giorgi a caccia degli ottavi. Primo ostacolo per Nadal, Osaka rischia con Anisimova

Si aprono i match del terzo turno agli Australian Open 2022, con tre italiani pronti a scendere nuovamente in campo per andare a caccia di un posto negli ottavi di finale. Se Lorenzo Sonego parte favorito contro il serbo Miomir Kecmanovic, lo stesso non si può dire per Matteo Berrettini e Camila Giorgi, attesi dalle delicatissime sfide con Carlos Alcaraz ed Ashleigh Barty.

Sonego ha certamente una grandissima occasione contro Kecmanovic per provare a raggiungere per la prima volta la seconda settimana in Australia. Il piemontese è reduce da due prestazioni convincenti e deve sfruttare la chance offerta da un tabellone reso molto più agevole dall’esclusione di Novak Djokovic. Sarà sempre un serbo il prossimo avversario, ma certamente Kecmanovic non è il numero uno del mondo, ma è comunque un avversario da non sottovalutare come dimostra la vittoria su Tommy Paul.

Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz è la sfida più attesa fin dal momento del sorteggio. Uno scontro che promette scintille quello tra il romano ed il giovane spagnolo, che pare essere leggermente favorito rispetto all’italiano in questo momento. Berrettini non sembra essere ancora al meglio fisicamente e nelle prime due partire è andato a corrente alternata, mentre Alcaraz si è dimostrato un rullo compressore e può davvero diventare la mina vagante in una parte alta del tabellone che cerca un vero padrone.

A caccia dell’impresa ci va Camila Giorgi. La marchigiana affronterà Ashleigh Barty a casa sua e davanti al suo pubblico, che cercherà senza alcun dubbio di spingere avanti la numero uno del mondo. Servirà una Giorgi praticamente perfetta e che dovrà aggredire fin dal primo colpo l’australiana, che, invece, con il suo back di rovescio può dare molto fastidio e togliere il ritmo all’azzurra.

Tornando al tabellone maschile primo vero ostacolo per Rafael Nadal, che si troverà di fronte il russo Karen Khachanov. Il maiorchino finora ha passeggiato, ma attenzione a Khachanov che si trova molto bene in Australia ed è apparso in ottima forma nelle prime settimane dell’anno. Torna in campo anche Alexander Zverev, che non dovrebbe faticare più di tanto contro la sorpresa moldava Radu Albot.

Impegno complicato per Naomi Osaka, che si troverà di fronte l’americana Amanda Anisimova, che può davvero regalare la sorpresa contro la giapponese. Molto interessante anche la sfida tra Viktoria Azarenka ed Elina Svitolina, mentre la spagnola Paula Badosa e la greca Maria Sakkari partono favorite contro l’ucraina Kostyuk e la russa Kudermetova.

Foto: LaPresse