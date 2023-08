ATP Sydney 2022, Andy Murray e Maxime Cressy agli ottavi di finale, out Travaglia

Si è delineato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP di Sydney (Australia). Sul cemento aussie l’esordio dell’ex n.1 del mondo Andy Murray è stato convincente.

Lo scozzese, in tabellone grazie a una wild card, ha sconfitto il qualificato norvegese Viktor Durasovic (n.345 del ranking) per 6-3 6-1. Un match dominato da Andy che ha fatto valere il peso dei propri colpi al cospetto del modesto norvegese. Negli ottavi Murray è atteso dal confronto con il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie n.2).

Missione compiuta anche per il n.43 del mondo Dusan Lajovic. Il serbo si è imposto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.51 del ranking) per 7-6 (5) 6-4. Una sfida nella quale Lajovic ha saputo giocare al meglio i punti più importanti, archiviando il tutto in due set. Sulla strada del serbo c’è chi in questo inizio di stagione ha ben impressionato. Il riferimento è allo statunitense Maxime Cressy (n.75 del mondo). L’americano, finalista nel torneo di Melbourne della scorsa settimana (sconfitto da Rafael Nadal), ha regolato in due set il francese Adrian Mannarino (n.70 del mondo) per 6-3 7-5. Un’altra prestazione convincente per lui che si avvicina al primo Slam dell’anno con grande convinzione.

Niente da fare, invece, per Stefano Travaglia. Il tennista ascolano (n.86 ATP), in qualità di lucky loser, ha avuto un’altra chance. Tuttavia, il serbo Miomir Kecmanovic si è rivelato superiore e il 6-2 6-3 parla chiaro. Kecmanovic atteso ora da un difficile confronto negli ottavi contro il russo Aslan Karatsev (testa di serie n.1 del tabellone).

Eliminato il padrone di casa Alexei Popyrin. L’australiano a sorpresa è stato sconfitto dallo spagnolo Pedro Martinez (n.61 del ranking) per 6-4 6-4. Tanti errori per l’aussie e abile l’iberico ad approfittarne. Martinez prossimo a sfidare la testa di serie n.3 Daniel Evans. Netto ko dell’argentino Federico Delbonis (n.42 del mondo): il sudamericano ha dimostrato di far fatica sulle superfici veloci e l’americano (lucky loser) Denis Kudla ha saputo approfittarne, prevalendo per 6-3 6-1. Kudla, dunque, giocherà negli ottavi di finale contro il belga David Goffin (testa di serie n.8).

Due tie-break sono stati sufficienti allo statunitense Brandon Nakashima per imporsi 7-6 (2) 7-6 (0) contro il qualificato ceco Jiri Vesely. Un incontro deciso da pochi punti, che Nakashima è stato in grado di portare dalla sua parte. Sarà quindi il giovane americano il prossimo avversario di Fabio Fognini negli ottavi.

In conclusione il giovane argentino Sebastian Baez (n.95 ATP) ha battuto per 6-2 1-6 7-6 (4) il padrone di casa Christopher O’Connell (n.173 del mondo e proveniente dalle qualificazioni). Grande determinazione quella del tennista albiceleste, rivale di Lorenzo Sonego nel prossimo turno.

Foto: LaPresse