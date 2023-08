ATP Cup 2022, Polonia-Argentina 3-0: Hurkacz e compagni conquistano la semifinale

La Polonia è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali dell’ATP Cup 2022. Decisiva per Hurkacz e compagni la vittoria per 3-0 contro l’Argentina, che ha dato ai polacchi il primo posto nel gruppo D. Era uno scontro diretto e la Polonia ha chiuso la pratica già dopo i due singolari, togliendosi poi anche la soddisfazione di conquistare anche il doppio.

Il primo match aveva già indirizzato la sfida da parte dei polacchi, visto il successo di Kamil Majchrzak, numero 117 del mondo, su Federico Delbonis (44) in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Una vittoria pesantissima quella del numero due polacco, che ha poi consegnato ad Hurkacz il primo match point per chiudere la contesa.

Il numero nove del mondo non ha sbagliato, giocando la miglior partita finora della sua ATP Cup. Hurkacz ha superato Diego Schwartzman, imponendosi per 6-1 6-4 in un’ora e venti minuti. Il polacco è stato quasi impeccabile al servizio, concedendo solamente tre palle break (tutte insieme) nel terzo game della partita. Dall’altra parte Schwartzman ha faticato terribilmente con il servizio e non è mai stato veramente incisivo in risposta.

A completare la splendida giornata polacca ci ha pensato il doppio. La Walkow/Zielinski ha sconfitto con un doppio tie-break il duo argentino Gonzalez/Molteni, suggellando un perentorio 3-0, che ha portato la Polonia in semifinale,

ATP CUP 2022, POLONIA-ARGENTINA 3-0

Majchrzak (Pol) b. Delbonis (Arg) 6-3 7-6

Hurkacz (Pol) b. Schwartzman (Arg) 6-1 6-4

Walkow/Zielinski (Pol) b. Gonzalez/Molteni (Arg) 7-6 7-6

Foto: LaPresse