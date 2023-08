ATP Cup 2022, Canada-Gran Bretagna 2-1: Auger-Aliassime trascinatore anche nel doppio

Tutto ancora da decidere nel gruppo C dell’ATP Cup 2022. Il Canada resta ancora in corsa dopo la vittoria per 2-1 contro la Gran Bretagna. Decisivo uno scatenato Felix Auger-Aliassime, che ha portato il punto sia in singolare sia in doppio. Adesso ci sono quattro squadre (anche Stati Uniti e Germania) con una vittoria e sarà decisiva l’ultima giornata.

Il primo singolare ha visto la vittoria di Daniel Evans su Denis Shapovalov con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Bella vittoria del britannico, anche se il canadese ha mostrato di essere ancora in ritardo di condizione dopo la positività al Covid sul finire del 2021. Decisivo un break per set: nel primo è arrivato al settimo game, mentre nel secondo al terzo gioco, con Evans che si è sempre difeso nei suoi turni di servizio.

A tenere ancora in corsa il Canada ci ha pensato poi Felix Auger-Aliassime, che ha superato in due set Cameron Norrie con il punteggio di 7-6 6-3 dopo due ore di gioco. Nel primo set è il canadese a portarsi avanti di un break nel settimo game, ma subisce il controbreak di Norrie nel decimo gioco. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da Auger-Aliassime per 7-4. Nel secondo set si decide tutto nei primi game, con il canadese che si porta sul 2-0, Norrie accorcia sul 2-1, ma subisce un nuovo break da parte del numero 11 del mondo, che mantiene il vantaggio e chiude 6-3.

Il doppio è risultato a questo punto decisivo ed anche un po’ a sorpresa è arrivata la netta vittoria della coppia composta da Auger-Aliassime e Shapovalov, che hanno superato con un perentorio 6-4 6-1 i più quotati Murray/Salisbury, riaprendo completamente tutti i giochi per la qualificazione alla semifinale.

ATP CUP 2022, CANADA-GRAN BRETAGNA

Evans (Gbr) b. Shapovalov (Can) 6-4 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Norrie (Gbr) 7-6 6-3

Auger-Aliassime/Shapovalov (Can) b. Murray/Salisbury (Gbr) 6-4 6-1

Foto: LaPresse