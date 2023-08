ATP Adelaide 2022: avanzano in semifinale Monfils, Khachanov e Cilic. Con loro ci sarà l’australiano Kokkinakis

Nessuna sorpresa nei quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide. Sul cemento outdoor australiano passano senza grossi problemi Gael Monfils, Karen Khachanov e Marin Cilic. Bene anche l’australiano Thanasi Kokkinakis, che raggiunge così le prime tre teste di serie in semifinale.

Nel primo match di giornata arriva il facile successo di Cilic. Il croato (numero 30 del ranking) sconfigge per 6-3 6-2 la testa di serie numero 7, il serbo Laslo Djere, e accede al penultimo atto del torneo. Tra lui e la finale ci sarà ora la sfida contro il russo Khachanov (n.29 del ranking), uscito vittorioso oggi dal match contro il bulgaro Egor Gerasimov per 7-5 6-3 in un’ora e 57 minuti.

Nella parte alta del tabellone, invece, la semifinale sarà quella tra Monfils (testa di serie n.1) e il padrone di casa Kokkinakis (n.171 al mondo). Nei match odierni il francese ha infatti superato per 6-4 6-1 lo statunitense Tommy Paul (testa di serie n.6), mentre l’australiano ha vinto la maratona contro lo svedese Mikael Ymer con il punteggio di 7-6 (9), 4-6 6-4 in due ore e 47 minuti di gioco.

RISULTATI 7 GENNAIO

Gael Monfils (FRA) (1) – Tommy Paul (USA) (6) 6-4 6-1

Thanasi Kokkinakis (AUS) – Mikael Ymer (SWE) 7-6 4-6 6-4

Marin Cilic (CRO) (3) – Laslo Djere (SRB) (7) 6-3 6-2

Karen Khachanov (RUS) (2) – Egor Gerasimov (BLR) 7-5 6-3

Foto: LaPresse