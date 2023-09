24 Ore Daytona 2022 oggi: orari, canale tv, programma, streaming

Il fitto calendario delle ruote coperte si sposta questa settimana negli USA per la mitica 24 Ore di Daytona, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC). Lo spettacolo è assicurato nel catino statunitense che si prepara per la 60^ edizione di una competizione che apre il 2022 per quanto riguarda le gare negli Stati Uniti.

La gara che ci apprestiamo a vivere è il primo atto dell’IMSA WTSC, la principale categoria statunitense riservata alle GT ed ai prototipi. 61 auto sono presenti in pista, suddivise in 5 categorie (DPi, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD).

Sono sette le vetture presenti nella classe regina (DPi). Cadillac sfida Acura (Honda), realtà che ha vinto nella scorsa stagione con WRT. Filipe Albuquerque/Ricky Taylor, accompagnati per l’occasione da Will Stevens ed Alexander Rossi, sono chiamati a confermarsi, una missione non scontata in una delle categorie più incerte al mondo.

Attenzione anche alle GT, suddivide da quest’anno in GTD PRO e GTD. La prima è riservata ai professionisti, una novità assoluta che rimpiazza la storica GTLM. Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Lexus, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Corvette e BMW con la nuovissima M4 GT3 sono attese nel ‘World Center of Racing’ in quella che di fatto è la nuova classe regina per la GT.

La Rolex 24 at Daytona, il nome ufficiale di questa gara, la prima delle 12 previste per l’IMSA WTSC, sarà trasmessa in diretta sul sito IMSA.com, il portale ufficiale della serie che permette il live streaming di tutti i round del campionato. Il servizio è gratuito.

PROGRAMMA 24 ORE DAYTONA

Sabato 29 gennaio

Gara – Ore 19.40

24 ORE DAYTONA IN TV

Diretta streaming sul sito IMSA.com

Foto: LaPresse