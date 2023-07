Volley, Superlega oggi: orari partite Santo Stefano, canali tv, programma, streaming

Oggi domenica 26 dicembre la SuperLega torna in campo. Come ormai tradizione, il massimo campionato italiano di volley maschile è pronto a regalare grande spettacolo nel giorno di Santo Stefano. Sono previste quattro artite, in modalità spezzatino e tutte da seguire con grande attenzione dopo le abbuffate sotto il tavolo, per tornare a riprendere il feeling con lo sport dopo qualche ora di riposo.

In calendario quattro sfide valide per la prima giornata del girone di ritorno. Si incomincia alle ore 15.30 con Civitanova-Padova: la Lube vuole fare festa di fronte al proprio pubblico, ma i veneti cercheranno il colpaccio in trasferta. Perugia sarà chiamata a fronteggiare Cisterna con tutti i favori del pronostico, ma i laziali puntano a fare bene tra le mura amiche nel match previsto alle ore 16.30.

Alle ore 18.00 sono in programma due partite: Trento non deve sottovalutare la trasferta di Verona. Alle ore 20.30 la grande chiusura con Modena-Monza al PalaPanini e in diretta tv su RaiSport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di SuperLega oggi.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

DOMENICA 26 DICEMBRE:

15.30 Cucine Lube Civitanova vs Kioene Padova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.30 Top Volley Cisterna vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 Verona Volley vs Itas Trentino (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 Leo Shoes PerkinElmer Modena vs Vero Volley Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

Foto: FIVB