Tennis, segnali di crescita evidente per l’Italia femminile nel 2021. Camila Giorgi pronta ad assumere il ruolo di leader

Il 2021 ha regalato tantissime gioie al tennis italiano. Ci siamo spellati le mani con Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che hanno chiuso l’anno fra i migliori dieci del mondo facendoci emozionare non poco arrivando a tanto così da mettersi in bacheca grandi tornei come Masters1000 e Slam, senza dimenticarsi le grandi prove dei due Lorenzo, Sonego e Musetti, oltre ai tanti giovani che spingono dalle retrovie. Questi risultati però hanno contribuito a mettere in secondo piano un miglioramento della controparte femminile, soprattutto nella seconda parte di stagione.

Come donna di copertina un solo nome, ed è inevitabile: quello di Camila Giorgi. A trent’anni da compiere nei prossimi giorni, la ragazza di Macerata ha ottenuto il più grande successo della carriera nel WTA 1000 di Montreal: una settimana incredibile in Canada, in cui ha affrontato e sconfitto sei giocatrici tutte avanti a lei in classifica, confermando la sua tendenza ad alzare il livello contro avversarie di alto rango, con la ciliegina sulla torta del successo contro Karolina Pliskova, ad oggi numero 4 al mondo. Con questo risultato Camila è rientrata in top 40 e ad oggi, da numero 33 delle classifiche, ha molte possibilità di essere testa di serie agli Australian Open.

Ma la Giorgi non è da sola, dietro di lei si è fatta notare la buona crescita di Jasmine Paolini, ad un passo da entrare fra le migliori 50 al mondo. Una scalata iniziata a settembre, grazie al primo successo in carriera nel torneo di Portorose a cui ha saputo dare seguito: terzo turno al 1000 di Indian Wells, semifinale a Courmayeur e quarti a Linz che l’hanno portata ad imporsi all’attenzione degli appassionati, per confermarsi nel 2022. Qualche piccolo segnale anche da Martina Trevisan, soprattutto nel circuito ITF: replicare i quarti del Roland Garros era praticamente una missione impossibile, ma un ritorno in top100 non è un’utopia.

Nelle retrovie si sta affacciando qualche nome nuovo, con Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini che si sono tolte discrete soddisfazioni: entrambe hanno iniziato l’anno oltre la trecentesima posizione in classifica, riuscendo nel corso del tempo a sgomitare per un posto al sole. A prendersi a ribalta è stata soprattutto la riminese, che può vantare tre quarti di finale in tornei 250. Senza dimenticarci di Sara Errani, che per tutto l’anno ha lambito la top 100, e soprattutto di Elisabetta Cocciaretto, ferma dall’estate per un problema al ginocchio che ha arrestato la sua crescita: il 2022 deve essere l’anno del suo riscatto. Con calma, però: a guidare la truppa azzurra c’è Camila Giorgi, che vorrà dare ancora del filo da torcere alle avversarie.

Foto: LaPresse