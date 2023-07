Tennis, a rischio il viaggio in Australia di molti tennisti argentini: presenti a un matrimonio possibile focolaio Covid

Brutte notizie per il tennis argentino in vista della ATP Cup e soprattutto della prossima edizione degli Australian Open. La componente sudamericana potrebbe essere decimata nella sua presenza nel continente oceanico, a causa di un matrimonio tenutosi la scorsa settimana.

Il quotidiano argentino La Nacion riporta la positività di Andrea Collarini, giocatore numero 262 al mondo, convolato a nozze nell’ultimo weekend con la funzione svoltasi con tutti i possibili accorgimenti; non è bastato per evitare il contagio da Covid-19 del tennista e della moglie, che ha annunciato ai suoi invitati la sua positività.

Al suo matrimonio erano invitate molte personalità di spicco del tennis argentino, tra cui Juan Inacio Londero, numero 135 al mondo, che è risultato positivo al controllo nelle scorse ore. Londero non era però da solo: tra i partecipanti c’erano anche Federico Coria e Facundo Bagnis, entrambi aventi diritto alla partecipazione agli Australian Open, oltre a Tomas Etcheverry, Renzo Olivo, Guido Andreozzi ed Andres Molteni.

Per tutti loro la partenza per l’Australia è dunque in estremo dubbio; oltre all’Australian Open, la nazionale argentina perderebbe pezzi in vista della ATP Cup, visto che fra i partecipanti alla competizione ci sarebbero Coria e Molteni, quest’ultimo specialista di doppio. La partecipazione ad un lieto evento come un matrimonio rischia così di diventare un gigantesco rammarico per tutti questi tennisti.

Foto: LaPresse