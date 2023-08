Sport Invernali oggi: orari 31 dicembre, programma di tutti gli eventi, tv, streaming

Oggi, venerdì 31 dicembre 2021, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci nordico (per il fondo con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini), snowboard, freestyle, slittino e skeleton. Ci sarà anche la Coppa del Mondo junior di slittino su pista naturale.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (VENERDI’ 31 DICEMBRE)

02.00 Freestyle, Coppa del Mondo: halfpipe femminile e maschile Calgary – Eurosport Player

08.30 Skeleton, Coppa del Mondo: singolo femminile Sigulda – ibsf.org

09.00 Slittino, Coppa del Mondo: Nations Cup Winterberg – fil-luge.org

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior: singolo maschile Winterleiten – Nessuna copertura televisiva

10.20 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior: singolo femminile Winterleiten – Nessuna copertura televisiva

12.55 Sci di fondo, Tour de Ski: 15 km tc ms maschile Oberstdorf – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

13.35 Skeleton, Coppa del Mondo: singolo maschile Sigulda – ibsf.org

14.00 Salto con gli sci, 4 Trampolini: qualificazioni HS142 maschile Garmisch – Eurosport 1, Eurosport Player

15.25 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km tc ms femminile Oberstdorf – Eurosport 1, Eurosport Player, diff. 17.00 Rai Sport

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS94 femminile Ljubno – Eurosport 1, Eurosport Player

18.10 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni slopestyle femminile Calgary – Eurosport Player

21.00 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni slopestyle maschile Calgary – Eurosport Player

