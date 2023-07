Sport in tv oggi (venerdì 17 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 17 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia il lungo weekend degli sport invernali, con il superG maschile in Val Gardena, il biathlon in Francia, lo snowboard a Cervinia, il preolimpico di curling e altri appuntamenti di spicco.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 17 DICEMBRE )

VENERDÌ 17 DICEMBRE

06.00 VELA – SailGP a Sydney (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, canale YouTube di SailGP)

06.30 NUOTO – Mondiali in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

09.00 BADMINTON – Mondiali (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 SLITTINO – Nations Cup a Igls (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile ad Altenberg (diretta streaming su ibsf.org)

09.45 CALCIO (A-League australiana) – Western United-Adelaide United (diretta streaming su DAZN)

10.00 CURLING (Preolimpico) – Playoff 1 femminile: Giappone-Corea del Sud (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera femminile in Val d’Isere (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS98 femminile a Ramsau (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile a Cervinia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile in Val Gardena (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile all’Alp d’Huez (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

12.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

13.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, fase a gironi) – Conegliano-Dentil Praia Clube (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv)

13.30 FRECCETTE – Mondiali, terza giornata (diretta streaming su DAZN)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 5 km femminile a Ramsau (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

14.00 SNOOKER – World Grand Prix (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

14.00 TENNIS – Torneo esibizione Mubadala Championship, Andrey Rublev vs Denis Shapovalov (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Le Grand Bornand (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, biathlonworld.com, DAZN)

14.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross femminile a Cervinia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile ad Altenberg (diretta streaming su ibsf.org)

15.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Vertical race maschile/femminile ad Adamello (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CURLING (Preolimpico) – Playoff 1 maschile: Italia-Repubblica Ceca (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 NUOTO – Mondiali in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

15.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS98 femminile a Ramsau (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

16.00 TENNIS – Torneo esibizione Mubadala Championship, Rafael Nadal vs Andy Murray (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, fase a gironi) – Minas Tenis Clube-VakifBank Istanbul (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 BASKET (Eurolega) – Unics Kazan-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Eleven Sports)

17.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Semifinale 1: Francia-Danimarca (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

18.30 CALCIO (Serie A) – Lazio-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Empoli-Costa Masnaga (diretta streaming su LBF)

18.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Ramsau (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Zenit San Pietroburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

19.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-CSKA Mosca (diretta streaming su Eleven Sports)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Black Wings Linz-Bolzano (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Valpusteria-Fehervar AV19 (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps Hockey League) – Vipiteno-Zeller Eisbaren (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 FRECCETTE – Mondiali, terza giornata (diretta streaming su DAZN)

20.00 SNOOKER – World Grand Prix (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Wolfsburg (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Semifinale 2: Norvegia-Spagna (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

20.45 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Inter (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.45 CALCIO (Championship inglese) – Barnsley-West Bromwich Albion (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Bayern Monaco (diretta streaming su Eleven Sports)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

21.00 RUGBY (European Rugby Championship, fase a gironi) – Montpellier-Leinster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 RUGBY (European Rugby Championship, fase a gironi) – Ulster-Northampton Saints (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 RUGBY (Amlin Challenge Cup, fase a gironi) – Gloucester-Benetton (diretta streaming su epcr.tv)

21.00 RUGBY (Amlin Challenge Cup, fase a gironi) – Tolone-Zebre (diretta streaming su epcr.tv)

