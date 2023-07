Sport in tv oggi (giovedì 16 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ancora una giornata di sport tutta da vivere quest’oggi. E il ruolo principale è dei Mondiali di nuoto in vasca corta, con le batterie al mattino in quel di Abu Dhabi e le finali nel primo pomeriggio italiano. Ma non ci sono solo le stelle dell’acqua, da Benedetta Pilato a Nicolò Martinenghi: tanto anche il resto dello sport. A squadre (Coppa Italia e Champions League femminile di calcio, Eurolega di basket, Champions League di volley), ma anche invernale (biathlon e curling in primis). Riparte anche il tennis, ancora ad Abu Dhabi, con un’esibizione su tre giorni. Di seguito il programma completo dello sport televisivo odierno.

SPORT IN TV OGGI (GIVOEDÌ 16 DICEMBRE): ORARI E PROGRAMMA

6:30 NUOTO Batterie 1a giornata Mondiali in vasca corta – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay. All’interno:

6:30 400 stile libero uomini – Matteo Ciampi, Marco De Tullio

7:06 200 stile libero donne – Nessuna italiana

7:24 200 farfalla uomini – Alberto Razzetti

7:41 50 rana donne – Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni

7:56 100 dorso uomini – Lorenzo Mora, Thomas Ceccon

8:10 400 misti donne – Ilaria Cusinato

8:35 100 rana uomini – Nicolò Martinenghi

8:51 100 dorso donne – Margherita Panziera, Silvia Scalia

9:04 200 misti uomini – Alberto Razzetti

9:18 4×100 stile libero donne – Italia

9:29 4×100 stile libero uomini – Italia

9:00 CURLING Preolimpico Ottava giornata maschile: Italia-Giappone – Nessuna copertura tv

10:30 SCI ALPINO Coppa del Mondo, 1a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – Nessuna copertura tv

11:00 COMBINATA NORDICA Qualificazioni salto HS98 a Ramsau – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

11:45 SCI ALPINO Coppa del Mondo, 2a prova DH maschile Val Gardena – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN

12:50 SNOWBOARD Coppa del Mondo, gigante parallelo a Carezza – Diretta tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN

13:00 TENNIS Mubadala World Tennis Championship 2021, Abu Dhabi: Taylor Fritz (USA)-Denis Shapovalov (CAN) – Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e Now Tv

14:00 SNOOKER World Grand Prix, 2° turno – Diretta tv su Eurosport 1 e 2, streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN

14:00 CURLING Preolimpico Nona giornata femminile: Italia-Scozia – Nessuna copertura tv

14:05 BIATHLON Sprint donne a Le Grand Bornard – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN (dalle 13:15 azzeramento solo su Eurosport Player e Discovery+)

15:00 TENNIS Mubadala World Tennis Championship 2021, Abu Dhabi: Dan Evans (GBR)-Andy Murray (GBR) – Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e Now Tv

15:00 NUOTO Finali 1a giornata Mondiali in vasca corta – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay. All’interno:

15:00 400 stile libero uomini Finale

15:09 200 stile libero donne Finale

15:16 100 dorso uomini semifinali

15:21 50 rana donne semifinali

15:42 200 farfalla uomini Finale

15:49 400 misti donne Finale

16:06 100 rana uomini semifinale

16:16 100 dorso donne semifinale

16:33 200 misti uomini Finale

16:47 4×100 stile libero donne Finale

16:56 4×100 stile libero uomini Finale

17:00 TENNIS Mubadala World Tennis Championship 2021, Abu Dhabi: Ons Jabeur (TUN)-Belinda Bencic (SUI) – Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e Now Tv

17:50 VOLLEY Champions League maschile Hebar Pazardzhik-Friedrichshafen – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

18:00 CALCIO Spezia-Lecce (Coppa Italia) – Diretta tv su Italia1 e streaming su Mediaset Infinity

18:45 CALCIO Real Madrid-Zhytlobud-1 (Champions League femminile) – Diretta streaming su DAZN

18:45 CALCIO PSG-Breidablik (Champions League femminile) – Diretta streaming su DAZN

18:45 BASKET Eurolega, 16a giornata – Fenerbahce-Baskonia – Diretta streaming su Eleven Sports

19:00 CURLING Preolimpico Nona giornata maschile: Germania-Italia – Nessuna copertura tv

20:00 BASKET Eurolega, 16a giornata – Panathinaikos-Barcellona – Diretta streaming su Eleven Sports

20:05 BASKET Eurolega, 16a giornata – Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Action e streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports

20:30 BASKET Eurolega, 16a giornata – A|X Armani Exchange Olimpia Milano-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports

20:30 VOLLEY Champions League maschile Itas Trentino vs Fenerbahce HDI Istanbul – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

20:45 CALCIO Chelsea-Everton (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su Sky Go e Now Tv

20:50 PATTINAGGIO VELOCITA’ 4 Continents Champs, 2a giornata – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

21:00 CALCIO Sampdoria-Torino (Coppa Italia) – Diretta tv su Italia1 e streaming su Mediaset Infinity

21:00 CALCIO Liverpool-Newcastle (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Football e streaming su Sky Go e Now Tv

21:00 CALCIO Juventus-Servette (Champions League femminile) – Diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale di DAZN

21:00 CALCIO Wolfsburg-Chelsea (Champions League femminile) – Diretta streaming su DAZN

